Milyonlarca emeklinin beklediği maaş düzenlemesine ilişkin yeni ayrıntılar ortaya çıktı. AK Parti kaynakları, emeklilere yapılacak ek artışta yaş ve prim gün sayısının dikkate alınacağını belirtirken, kulislerde yüzde 10, 15 ve 20'lik refah payı seçenekleri konuşuluyor. Enflasyon artışıyla birlikte hesaplanan olası senaryolara göre en düşük emekli aylığı 30 bin 617 liraya kadar yükselebilir.

3600 VE 7200 PRİM GÜNÜ DETAYI

CNBC-e'ye konuşan AK Parti kaynakları, emeklilere yönelik düzenlemede henüz kesinleşmiş bir metin veya veri bulunmadığını belirtti. Prim gün sayısının emekliler arasında adaletin sağlanması açısından önemli olduğunu vurgulayan kaynaklar, 3600 prim günüyle emekli olan bir kişiyle 7200 prim günüyle emekli olan bir kişinin aynı aylığı almasının doğru olmayacağını ifade etti.

YAŞ VE PRİM GÜN SAYISI DİKKATE ALINACAK

Kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, temel hedefin emeklilere enflasyonun üzerinde bir iyileştirme sağlamak olduğunu söyledi. İlgili bakanlık ve kurumların ortak çalışma yürüttüğünü belirten Yılmaz, düzenlemede yaş ve prim gün sayısının önemli unsurlar olduğunu kaydetti.

YÜZDE 10, 15 VE 20'LİK REFAH PAYI MASADA

CNBC-e Ankara Temsilcisi Hazal Ateş'in aktardığı kulis bilgilerine göre emekli maaşlarına enflasyon artışının yanı sıra yüzde 10, 15 ve 20'lik refah payı verilmesine ilişkin seçenekler değerlendiriliyor.

Refah payının oransal mı yoksa belirli bir tutar üzerinden mi uygulanacağına yönelik çalışmalar sürerken, yaşı ve prim gün sayısı yüksek olan emeklilere daha fazla artış yapılması da gündemde. Seyyanen zam ihtimali de değerlendirilen seçenekler arasında bulunuyor.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI İÇİN ÜÇ FARKLI SENARYO

Mevcut durumda 23 bin 552 lira olan en düşük emekli aylığının, enflasyon artışı ve olası refah payıyla ulaşabileceği tutarlara ilişkin üç farklı hesaplama yapıldı.

Yüzde 10 - 28.262 TL

Yüzde 15 - 29.440 TL

Yüzde 20 - 30.617 TL

Söz konusu rakamlar olası zam senaryolarına dayanırken, henüz kesinleşmiş bir artış oranı bulunmuyor.

GÖZLER 20 ARALIK SONRASINA ÇEVRİLDİ

AK Parti kaynakları, emeklilere yönelik kanun teklifinin TBMM Genel Kurulunda bütçe görüşmeleri devam ederken Meclis Başkanlığına sunulabileceğini belirtti. Düzenlemenin, 20 Aralık'ta tamamlanacak bütçe görüşmelerinin ardından Genel Kurulda ele alınması bekleniyor