İstanbul'da aracını servise götüren Furkan Ünal, çalışanların rot ayarı yapmadan "Bozuk de" diyerek işlem yapmaya hazırlandığını araç kamerasından öğrendi. Servis çalışanlarının kendi aralarındaki konuşmaların kaydedildiği görüntüler sosyal medyada büyük tepki çekti. Olayın ardından Ticaret Bakanlığı inceleme başlattı.

DÖRT AYLIK ARACI İÇİN SERVİSE GİTTİ

İstanbul'da yaşayan Furkan Ünal, henüz dört aylık ve 7 bin kilometredeki aracının lastiklerinden birinde sorun yaşayınca Şişli'de bulunan ve Michelin markasıyla çalışan Emba Otomotiv'e başvurdu. Ünal'ın iddiasına göre servis çalışanları, diğer lastiklerinde herhangi bir sorun bulunmamasına rağmen "Takla atarsın" diyerek dört lastiğin de değiştirilmesi gerektiğini söyledi. Bu öneriyi kabul etmeyen Ünal, yalnızca sorunlu lastiği ücretini ödeyerek değiştirdi. İşlemin ardından servis çalışanları araca rot balans kontrolü yapılmasını önerdi. Ünal da bu öneriyi kabul ederek aracını servise bıraktı.

"AYARI ELLEMEDEN BOZUK DE"

Servisten ayrıldıktan sonra aracında bir terslik hisseden Ünal, iki gün sonra araç kamerasının kayıtlarını kontrol etti. Görüntüleri izleyen araç sahibi, servis çalışanlarının kendi aralarında yaptığı konuşmalarla karşılaştı. Kayıtlarda çalışanlardan birinin "Ayarı ellemeden bozuk de", diğerinin ise "Sen bağla ben söylerim bozuk olduğunu" dediği duyuldu. Konuşmaların rot ayarı cihazına bağlantı yapılmadan önce gerçekleştiğini belirten Ünal, çalışanların herhangi bir ölçüm yapmadan aracın ayarının bozuk olduğunu söylemeye hazırlandığını öne sürdü.

MİCHELİN TÜRKİYE VE GLOBAL'E BAŞVURDU

Görüntüleri izledikten sonra önce servisi arayan Ünal, kendisine "İstediğinizi yapmakta özgürsünüz" yanıtının verildiğini iddia etti. Bunun üzerine Michelin müşteri hizmetleriyle iletişime geçen Ünal, ses ve görüntü kayıtlarını Michelin Türkiye ve Michelin Global'e gönderdi. Ancak başvurusuna yanıt alamadığını belirten Ünal, yaşadıklarını sosyal medya hesabından paylaşarak Ticaret Bakanlığını da etiketledi.

TİCARET BAKANLIĞI İNCELEME BAŞLATTI

Araç kamerasına yansıyan konuşmaların sosyal medyada hızla yayılması ve tepki çekmesi üzerine Ticaret Bakanlığı da harekete geçti. Bakanlık Basın Müşaviri Bekir Kaplan, olayla ilgili inceleme başlatıldığını açıkladı.