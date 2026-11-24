Türkiye genelinde yasa dışı bahis ve suç örgütlerine yönelik operasyonlara bir yenisi daha eklendi. Cumhuriyet başsavcılıkları tarafından Denizli, Sakarya, Afyonkarahisar ve Samsun merkezli yürütülen soruşturmalar kapsamında çok sayıda ilde eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirildi.

19 HÜCRELİ SUÇ ÖRGÜTÜNE OPERASYON

Denizli Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, "ARPA" isimli suç örgütünün 5 ilde 19 hücre yapılanması oluşturduğu ve yaklaşık 12 milyar TL'lik işlem hacminin bulunduğu tespit edildi. Toplam 127 şüpheliye yönelik Denizli merkezli 19 ilde düzenlenen operasyonlarda, biri örgüt lideri, 13'ü örgüt yöneticisi olmak üzere 89 şüpheli yakalandı. Diğer 38 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

"YARAMAZLAR" SUÇ ÖRGÜTÜNE 15 İLDE OPERASYON

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, kamuoyunda "Yaramazlar" olarak bilinen suç örgütünün yasa dışı bahis faaliyetlerinde kullanılan banka hesaplarında yaklaşık 6,1 milyar TL işlem hacmi belirlendi. 106 şüpheliye yönelik Sakarya merkezli 15 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda 79 kişi yakalandı. Şüphelilerden 7'sinin cezaevinde bulunduğu belirlenirken, 20 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

KRİPTO PARA VE BANKA HESAPLARINDA 3,5 MİLYAR TL

Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen yasa dışı bahis soruşturmasında, 17 şüphelinin banka ve kripto para hesaplarında yaklaşık 3 milyar 500 milyon TL işlem hacmi tespit edildi. Dört ilde düzenlenen operasyonlarda 13 şüpheli yakalanırken, ikisi yurt dışında bulunan 4 şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

DENİZLİ'DE 3 MİLYAR LİRALIK İKİNCİ SORUŞTURMA

Denizli'de yürütülen bir diğer yasa dışı bahis soruşturmasında 8 şüpheliyle bağlantılı yaklaşık 3 milyar TL işlem hacmi belirlendi. Şüphelilerden birinin cezaevinde bulunması, bir diğeri hakkında ise yakalama kararı olması nedeniyle 6 şüpheliye yönelik üç ilde operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 5 şüpheli gözaltına alındı.

SAMSUN MERKEZLİ 8 İLDE 59 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen yasa dışı bahis ve suç gelirlerini aklama soruşturmasında, 74 şüphelinin hesaplarında yaklaşık 1,5 milyar TL işlem hacmi tespit edildi. Sekiz ilde düzenlenen operasyonlarda 59 şüpheli yakalandı. İki şüphelinin cezaevinde bulunduğu belirlenirken, 13 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

TOPLAM İŞLEM HACMİ 26,1 MİLYAR TL

Beş ayrı soruşturma kapsamında tespit edilen işlem hacimleri ve şüpheli sayıları şöyle:

BAKAN GÜRLEK'TEN SUÇ ÖRGÜTLERİNE MESAJ

Operasyonlara ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan Adalet Bakanı Akın Gürlek, "Hiç kimse, yasa dışı faaliyetlerini farklı hesaplar ve karmaşık para transferleriyle gizleyerek adaletten kaçabileceğini düşünmesin" dedi. Gürlek, suç örgütlerinin tüm bağlantılarının ortaya çıkarılması ve sorumluların adalet önünde hesap vermesi için mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini belirtti.