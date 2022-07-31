Son Dakika Dolandırıcılık Haberleri

- 17:30 Denizli'de 550 internet sitesine erişim engellendi
Denizli'de, internet üzerinden işlenen suçlarla mücadele kapsamında 550 internet sitesi erişime kapatıldı.
- 17:26 Dolandırıcılık olayı şüphelisi yakalandı
Eskişehir'de 3 farklı dolandırıcılık olayının şüphelisi yakalandı.
- 17:06 Burdur merkezli 9 ilde siber dolandırıcılık operasyonu: 5 tutuklama
BURDUR merkezli 9 ilde polisin düzenlediği siber dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 12 şüpheliden 5'i, tutuklandı.
- 15:57 Çorum'da 76 aranan şahıs yakalandı
Çorum Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Şube ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda yılın ilk 7 ayında 76 aranan şahsın yakalandığı bildirildi.
- 15:49 Dolandırılan dolandırıcıların olayını Ankara Emniyeti çözdü
Ankara'da ağına düşürdükleri yaşlı adamı, isminin yolsuzluk soruşturmalarında geçtiğini söyleyerek kandıran dolandırıcılar, yaşlı adamın bankadan çektiği parasını almak için tuttuğu taşaron dolandırıcılar tarafından dolandırıldı.
- 13:43 Sahte otomobil ilanı cinayetinde 2 sanığa ağırlaştırılmış müebbet talebi
ANKARA'da sahte otomobil ilanı verip, telefonda 390 bin TL'ye anlaştıkları Hüseyin Angı'yı (36) ıssız bir yere götürerek, öldüren tutuklu İbrahim Ay ve Recep Sarı hakkında, ağırlaştırılmış müebbet ve 39'ar yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.
- 13:26 Ukraynalı kadın eşinden kalan mirası icraya vereni öğrenince şaşkına döndü
- Ukraynalı kadın eşinden kalan mirası icraya vereni öğrenince şaşkına döndü -"Kocam kimseye borçlanmayacak kadar zengindi" Ukraynalı çift getir-götür işlerini yapan kişiye 2,5 milyon dolar borçlu çıktı -Ukraynalı kadının Avukatı, "Bu imzanın gerçek olduğuna dair de şüphelenerek suç...
- 12:34 Ukraynalı kadın eşinden kalan mirası icraya vereni öğrenince şaşkına döndü
Antalya'da eşinden kalan mirasın el değiştirdiğini öğrenen Ukraynalı kadın, hayatının şokunu yaşadı.
- 12:08 Erzincan'da çeşitli suçlardan aranan 23 kişi yakalandı
Erzincan polisinin 15 günlük çalışması sonucu çeşitli suçlardan aranması olan 23 kişi yakalanarak haklarında yasal işlem yapıldı.
- 11:32 İkinci el otomobilde "kapora dolandırıcılığı" tehlikesi
DÜZCE (İHA) – Son dönemde sıklıkla gündeme gelen dolandırıcılık yöntemlerinden "kapora dolandırıcılığı" vatandaşları mağdur ediyor.
- 11:07 Siber suçluların hedefinde "Stranger Things" dizisinin hayranları bulunuyor
Kaspersky araştırmacıları, "Stranger Things" dizisinin hayranlarının paralarını ve kişisel bilgilerini çalmak için tasarlanmış çok sayıda spam e-posta ve kimlik avı sayfası örneği buldu.
- 11:05 Sahte ilanla kandırdıkları kişiyi öldüren iki sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapsi istendi
Şırnak'tan Ankara'ya araç almak için gelen Hüseyin Angı'yı öldüren ve cesedini göl kenarına atan iki sanık hakkında, "cinayet", "silahla kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" ve "dolandırıcılık" suçlarından "ağırlaştırılmış müebbet" ile 39 yıla kadar süreli hapis cezası istendi.
- 11:02 Kripto yatırımcılarına bir darbe de hackerlardan geldi!
Hackerlar, Avrupa'yı hedef alan kripto dolandırıcılığı kampanyası başlattı. Sahte kripto yatırım sitesi devasa ağıyla endişe verici.
- 10:50 'CEZA DOSYANIZDAN KURTARALIM' YALANI; DOLANDIRICILARIN YENİ HEDEFİ AVUKATLAR OLDU
Dolandırıcıların yeni kurbanlarına avukatlar da eklendi.
- Dün Dün 20:08 Dolandırıcılara kaptırdığı paranın bir kısmını polis sayesinde geri aldı
Kayseri'de telefonla arayan dolandırıcının verdiği hesaba 100 bin lira yatıran kişi, polis sayesinde parasının 61 bin lirasını geri aldı.
- Dün Dün 18:13 Kendilerini polis ve savı olarak tanıtıp 100 bin TL kredi çektirdiler
Kayseri'de kendilerini polis ve savcı olarak tanıtıp bir kişiye bankadan 100 bin TL kredi çektiren şüphelilerin senaryosunu polis ekipleri bozdu.
- Dün Dün 17:42 Eski Güney Afrika Cumhurbaşkanı Zuma'nın yolsuzluk davası tekrar ertelendi
Yolsuzluk, haraç, dolandırıcılık, vergi kaçakçılığı ve kara para aklama dahil 16 ayrı suçlamadan davaları devam eden eski Güney Afrika Cumhurbaşkanı Jacob Zuma'nın yolsuzluk davası duruşması, 17 Ekim'e ertelendi.
- Dün Dün 15:00 Balıkesir'de kar payı vaadiyle dolandırıcılık iddiasında gözaltı sayısı 12'ye yükseldi
Balıkesir merkezli firmanın sözde Japonya'da kiralanan bisiklet, motosiklet, skuter ve otomobillerden kar payı vaadiyle dolandırıcılık yaptığı iddiasına yönelik soruşturmada, gözaltı sayısı 12'ye yükseldi.
- Dün Dün 14:10 Valilik dolandırıcılık olaylarına karşı vatandaşları uyardı
Afyonkarahisar Valiliği'nden yapılan açıklamada, vali ve valilik isimlerinin kullanılarak sponsorluk ücreti adı altında yapılmaya çalışılan dolandırıcılık olaylarına karşı vatandaşlar uyarıldı.
- Dün Dün 13:27 Trabzon'da artış gösteren telefonla dolandırıcılık olaylarına karşı uyarıda bulunuldu
Trabzon'da telefonla dolandırıcılık olaylarında son günlerde artış gözlendiği belirtildi.
- Dün Dün 12:02 META bölgesindekilerin yarısından fazlası kimlik avı dolandırıcılığıyla karşılaştı
Kaspersky Digital Payment anketine göre, Orta Doğu, Türkiye ve Afrika'yı kapsayan META bölgesindeki katılımcıların yüzde 55'i çevrim içi bankacılık veya mobil cüzdan hizmetlerini kullanırken kimlik avı dolandırıcılığıyla karşılaştı.
- Dün Dün 10:13 Tarsus'ta çeşitli suçlardan aranan 25 kişi tutuklandı
Mersin'in Tarsus ilçesinde çeşitli suçlardan aranırken yakalanan 43 kişiden 25'i tutuklandı.
- 31.07.2022 31 Tem 21:06 Facebook hastahane verilerini kullanmakla suçlanıyor!
Yapılan iddiaya göre Meta; hastalar, doktorları ve reçeteli ilaçları gibi birçok hassas sağlık bilgisine yasa dışı yollardan ulaşıyor.
- 31.07.2022 31 Tem 17:29 Balıkesir'de kar payı vaadiyle dolandırıcılık iddiasına soruşturma başlatıldı
Balıkesir merkezli olduğu öne sürülen bir firma tarafından bisiklet, motosiklet ve otomobil kiralama yöntemiyle kar payı vadedilerek dolandırıldıklarını iddia eden vatandaşlar polise başvurdu.
- 31.07.2022 31 Tem 13:52 Kuyumcunun uyanıklığı vatandaşı dolandırılmaktan kurtardı
KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir'de dükkanına gelen müşterisinin tedirgin davranışlarından şüphelenen kuyumcu, vatandaşın dolandırılmasını önledi.
- 31.07.2022 31 Tem 13:10 TELEFON DOLANDIRICILIĞINA KARŞI ANİMASYON FİLMİYLE FARKINDALIK
İZMİR'in Karşıyaka ilçesinde telefon dolandırıcılarının hedefi olan Ahmet D.'nin bir banka görevlisinin dikkati ile 103 bin TL'si son anda kurtuldu.
- 30.07.2022 30 Tem 10:54 İkinci el alacaklar dikkat! Kilometreyi matkapla böyle düşürüyorlar
Oto ekspertizleri en sık karşılaşılan dolandırıcılık yöntemlerini kilometrenin düşürülmesi, kaza sırasında açılmış airbag'lerin tamir edilmeden yeniden monte edilmesi ve iki farklı aracın birleştirilmesi olarak sıralayarak ikinci el otomobil alacakların dikkatli olması gerektiğini ifade ediyor.
- 29.07.2022 29 Tem 23:50 Muğla'da 'huzur ve güven' uygulamasında 11 tutuklama
MUĞLA'da jandarmanın huzur ve güven uygulaması kapsamında; haklarında yakalama kararı bulunan ve gözaltına alınan 26 şüpheliden 11'i tutuklandı.
- 29.07.2022 29 Tem 16:56 Kocaeli'de aranan 15 hükümlü yakalandı
Kocaeli'de düzenlenen eş zamanlı operasyonda aranan 15 hükümlü yakalandı.
- 29.07.2022 29 Tem 16:39 İban çetesi çökertildi
Kendilerini polis ve savcı olarak tanıtarak telefonla aradığı vatandaşları dolandıran "iban çetesi" polis operasyonuyla çökertildi.
- 29.07.2022 29 Tem 15:48 İSTANBUL-İŞ İLANIYLA 20 MİLYONLUK DOLANDIRICILIK
SOSYAL medyada yüksek kazançlı iş ilanları paylaşarak dolandırıcılık yaptıkları tespit edilen şüphelilere İstanbul ve Şanlıurfa'da yapılan operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.
- 29.07.2022 29 Tem 15:20 İstanbul ve Şanlıurfa'da dolandırıcılık operasyonunda yakalanan 9 zanlı adliyede
İstanbul ve Şanlıurfa'da telefon ve sosyal medya aracılığıyla tatil yerlerini kiralama vaadiyle 20 milyon liralık dolandırıcılık yaptığı iddia edilen 9 şüpheli adliyeye sevk edildi.
- 29.07.2022 29 Tem 14:52 Antalya'da eş zamanlı operasyon: Aranan 49 şahıs yakalandı
Antalya'da polis ekiplerince yapılan eş zamanlı operasyonda çeşitli suçlardan aranan 49 şahıs yakalanarak adli makamlara sevk edildi.
- 29.07.2022 29 Tem 13:53 'Ata dedeler' suç örgütü soruşturmasında 43 kişiye dava
ANKARA'da, kendilerini 'devletin ticari istihbarat ayağı' olarak tanıtan 'ata dedeler' suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında, aralarında 1 hakim ve 1 savcının da bulunduğu 43 şüpheli hakkında iddianame düzenlenerek dava açıldı.
- 29.07.2022 29 Tem 13:33 Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı "Ata dedeler" soruşturmasını tamamladı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, "Ata dedeler suç örgütü" olarak tanınan ve örgüt içerisinde eski mahkeme başkanı ve savcının da yer aldığı 43 şüpheliye yönelik olan soruşturmayı tamamladı.
- 29.07.2022 29 Tem 13:19 Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı "Ata dedeler" soruşturmasını tamamladı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, "Ata dedeler suç örgütü" olarak tanınan ve örgüt içerisinde eski mahkeme başkanı ve savcının da yer aldığı 43 şüpheliye yönelik olan soruşturmayı tamamladı.
- 29.07.2022 29 Tem 12:39 Kiraladıkları araçlar için aldıkları senetlerle dolandırıcılık yapan 2 zanlı tutuklandı
Kayseri'de araç kiralayan kişilere imzalattıkları senetleri çeşitli bahaneler ve tehditle tahsil ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 8 zanlıdan 2'si tutuklandı.
- 29.07.2022 29 Tem 10:45 BEYLİKDÜZÜ'NDE SAHTE ESNAF ÇİĞKÖFTECİYİ DOLANDIRDI
BEYLİKDÜZÜ'nde kendisini esnaf gibi tanıtan kadın, çiğköfteciden aldığı dürümün parasını ödemedi.
- 29.07.2022 29 Tem 10:22 ABD'de Covid-19 tedavisi için çamaşır suyu satan başpiskopos tutuklandı
ABD'nin Florida eyaletinde kilise aracılığıyla Covid-19 tedavisi için zehirli endüstriyel çamaşır suyu satmakla suçlanan adam, Kolombiya'da tutuklanmasının ardından ABD'ye iade edildi.
- 28.07.2022 28 Tem 20:49 16 farklı suçtan kaydı olan zanlı yakalandı
Sakarya'nın Karasu ilçesinde 16 farklı suçtan kaydı bulunan şahıs, jandarma ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.
- 28.07.2022 28 Tem 13:57 Otomobil kiralayanları boş senetle 1 milyon TL dolandıran 8 kişiye gözaltı
KAYSERİ'de, otomobil kiraladıkları müşterilere boş senet imzalatarak, 1 milyon 48 bin 385 TL dolandırıcılık yaptıkları belirlenen 8 kişi, polis ekiplerince gözaltına alındı.
- 28.07.2022 28 Tem 11:08 Kaspersky'den kurumsal sosyal medya hesaplarını korumak için ipuçları Açıklaması
Kaspersky uzmanları, işletmeler için sosyal medya hesaplarını nasıl güvence altına alacakları ve olası saldırılardan nasıl kaçınacakları konusunda ipuçları paylaştı.
- 28.07.2022 28 Tem 10:27 Araç kiralayanlara boş senet imzalattılar, 'arıza var' deyip 17 kişiyi mağdur ettiler
Kayseri'de polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, firmalarından araç kiralayan kişilere boş senet imzalattıktan sonra araçta arıza olduğunu söyleyerek senetleri dolduran, senetleri imzalayanlardan da tehdit yoluyla para tahsil eden 2'si kadın 8 kişi yakalandı.
- 28.07.2022 28 Tem 10:10 Kiraladıkları araçlar için aldıkları senetlerle dolandırıcılık yapan 8 şüpheli yakalandı
Kayseri'de araç kiralayan kişilere imzalattıkları senetleri çeşitli bahaneler ve tehditle tahsil ettikleri iddiasıyla 8 zanlı gözaltına alındı.
- 27.07.2022 27 Tem 18:54 Van polisinden bilgilendirme çalışması
Van Emniyet Müdürlüğü ekipleri vatandaşları değişik konularda bilgilendirmeye devam ediyor.
- 27.07.2022 27 Tem 18:39 Çorum'da telefon dolandırıcılığı yaptığı iddiasıyla iki kişi yakalandı
Çorum'da telefon dolandırıcılığı yaptığı tespit edilen iki kişi polis ekiplerince yakalandı.
- 27.07.2022 27 Tem 17:21 Dolandırıcılar bu defa kurbanlarını ikna edemediler
Çorum'da bir vatandaşı telefon ile arayarak kendilerini sivil polis olarak tanıtan dolandırıcılar, bu defa kendilerine kurban olarak seçtikleri şahsı ikna edemediler.
- 27.07.2022 27 Tem 15:33 İngiltere'de sosyal medya yatırım dolandırıcılığına 1.3 milyar TL kaptırıldı
İngiltere dolandırıcılık ve siber suçlar dairesi, dün açıklama yaparak İngilizlerin sosyal medya platformlarındaki yatırım dolandırıcılarına bir yılda yaklaşık 1 milyar 362 milyon TL (63 milyon pound) kaptırdıklarını duyurdu.
- 27.07.2022 27 Tem 14:40 Kendisini polis olarak tanıtıp evli çifti dolandırmaya çalıştı
Eskişehir'de telefon üzerinden kendisini polis olarak tanıtıp evli çifti dolandırmaya çalışan ve polis operasyonuyla suçüstü yakalanan şüpheli adliye sevk edildi.
- 27.07.2022 27 Tem 02:43 Kültür ve Turizm Bakanlığı 30 sözleşmeli restoratör alacak
Kültür ve Turizm Bakanlığınca, mesleki uygulamalı sınavla 30 sözleşmeli restoratör alınacak.
- 26.07.2022 26 Tem 20:55 Güney Afrika, Gupta Kardeşlerin iadesi için BAE'ye resmi başvuruda bulundu
Güney Afrika Cumhuriyeti, "dolandırıcılık, yolsuzluk ve kara para aklama" ile suçlanan Atul ve Rajesh Gupta kardeşlerin iadesi için Birleşik Arap Emirliklerine (BAE) resmi başvuruda bulundu.
- 26.07.2022 26 Tem 16:56 Telefon dolandırıcısı, para ve altınları almak için geldiği evde polise yakalandı
TEKİRDAĞ'ın Süleymanpaşa ilçesinde telefon dolandırıcısı Ö.D. (48), 120 bin liralık para ve ziynet eşyasını almaya geldiği H.K.'nin (62) evinde polis tarafından suçüstü yakalandı.
- 26.07.2022 26 Tem 16:19 'Demir Yumruk' operasyonunda 39 şirketin mal varlığına el koyma kararı kaldırıldı
ANKARA merkezli 29 ilde düzenlenen 'Demir Yumruk' soruşturması kapsamında kayyum atanan 39 şirketle ilgili mal varlığı değerlerine el koyma kararı, işçi maaşları ve faturaların ödenmemesi nedeniyle Ankara 4'üncü Sulh Ceza Hakimliğince kaldırıldı.
- 26.07.2022 26 Tem 16:05 Klonlanan numarayla dolandırıcılık
Kayseri'de numarası klonlanan bir kişi, mahkemede sanık durumuna düşerken, vatandaşlara uyarılarda bulunan Avukat Pınar Çetinyürek, "Dolandırıcılar yasa dışı dijital uygulamalardan yönlendirme yaparak, haksız kazanç elde ediyor" dedi.
- 26.07.2022 26 Tem 14:45 Kendisini jandarma olarak tanıtarak dolandırıcılık yapan kişi tutuklandı
Kastamonu'da kendisini jandarma olarak tanıtıp "altınlardan parmak izi alacağız" diyerek bir kadını dolandıran kişi tutuklandı.
- 26.07.2022 26 Tem 14:41 Suzan Şahin "Demir Yumruk" Operasyonu ile İlgili TBMM Araştırma Komisyonu Kurulmasını İstedi: "Tüm Sorumlular Tespit Edilmeli ve Hukuk Devreye...
CHP Hatay Milletvekili Suzan Şahin, kamuoyunda ‘Demir Yumruk’ olarak bilinen soruşturma kapsamında, demir çelik sektöründe paravan şirketler üzerinden sahte faturalarla kamuyu zarar uğratan firmaların, bu firmaların ilişki ağlarının araştırılması ve bu konuda gerekli önlemlerin alınması amacıyla Meclis araştırma komisyonu kurulmasını istedi. Şahin, “AKP tüm bu kanun tanımaz mafya düzeninden sorumludur. Mecliste bir komisyon kurularak tüm sorumlular tespit edilmeli ve hukuk devreye girmelidir” açıklamasını yaptı.
- 26.07.2022 26 Tem 14:32 Tekirdağ'da kendilerini polis olarak tanıtıp dolandırıcılık girişiminde bulunan 2 zanlı tutuklandı
Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde, dolandırıcılık girişiminde bulundukları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.
- 26.07.2022 26 Tem 14:06 Polisin oyunu dolandırıcıların aklını çıkardı: 2 kişi tutuklandı
Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde kendilerini polis, savcı ve hakim olarak tanıtan dolandırıcılar 120 bin liralık ziynet eşyasını alırken evde gizlenen polis tarafından suçüstü yakalandı.
- 25.07.2022 25 Tem 16:17 Van'da telefonla dolandırıcılık yapan 2 kişi yakalandı
Van'da telefonla aradıkları kişiyi, kendilerini "savcı" olarak tanıtıp dolandırdıkları iddia edilen 2 şüpheli gözaltına alındı.
- 25.07.2022 25 Tem 15:54 Van'da 'savcı' yalanı ile dolandıran 2 şüpheli yakalandı
VAN'da kendilerini savcı olarak tanıtıp dolandırıcılık yapan E.İ., ve S.K., Van İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yaptığı operasyonla suçüstü yakalandı.
- 25.07.2022 25 Tem 15:11 Kars Valiliği'nden dolandırıcılık uyarısı
Kars Valiliği vatandaşları dolandırıcılara karşı uyardı.
- 25.07.2022 25 Tem 14:59 Kendilerini savcı olarak tanıtıp dolandırıcılık yapan şahıslar yakalandı
Van'da jandarma ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda kendilerini savcı olarak tanıtıp dolandırıcılık yapan 2 şüpheli yakalandı.
- 25.07.2022 25 Tem 10:19 "'Sigortadan şişirme hasar kaydı var' sözü gerçeği yansıtmıyor" uyarısı
Türkiye Sigorta Eksperleri Derneği (TÜSED) Başkanı Ahmet Nedim Erdem, kaza geçmişi olan otomobilleri değerinden daha yüksek fiyata satmak adına sıklıkla başvurulan hile ve yalanlara işaret ederek, "'Karşı tarafın hasarı tramere yansıtılmış, sigorta şişirmesi hasar kaydı mevcut, hasar kaydı...
- 23.07.2022 23 Tem 15:42 Antalya'da çeşitli suçlardan aranan 50 kişi yakalandı
Antalya'da polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, aralarında çeşitli suçlardan hapis cezası bulunan 50 şahıs yakalanarak adli makamlara sevk edildi.
- 23.07.2022 23 Tem 10:50 ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 23 Temmuz 2022
Tahıl koridoru anlaşmasıyla İstanbul, küresel hububat fiyatlarının belirlendiği bir merkez olabilirİstanbul Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Kazım Taycı: "Orta ve uzun vadede İstanbul'un küresel hububat fiyatlarının belirlendiği bir...
- 23.07.2022 23 Tem 10:13 Dolandırıcılardan akıllara durgunluk veren mafya hilesi! 100 milyon liralık arsasını 1 kuruş ödemeden aldılar
Kocaeli'de bulunan 100 milyon TL değerindeki arazilerini satışa çıkaran çift, şeytani bir dolandırıcılığın kurbanı oldu. Kendisini Çin Yatırım Fonu Başkanı olarak tanıtan dolandırıcı, arazilerinin mafya takibinde olduğu hilesiyle çifti kandırıp attırdığı imzayla beş kuruş ödemeden arsayı ellerinden aldı. Şüpheliler şikayetçileri telefonla arayarak, "Polise, savcıya gitseniz de çevrem var. Rüşvet veririm, işi çözerim" diyerek tehdit etti
- 23.07.2022 23 Tem 09:20 Kayseri'de sahte altınla alışveriş yaptıkları iddiasıyla 2 zanlı yakalandı
Kayseri'de sahte altın karşılığında alışveriş yaptıkları iddia edilen 2 şüpheli polis tarafından gözaltına alındı.
- 23.07.2022 23 Tem 09:01 Sahte altınlarla alışveriş yapan şahıslar yakalandı
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalarda, sahte altınlarla alışveriş yapan 2 kişi yakalandı.