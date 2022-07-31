Son Dakika Dolandırıcılık Haberleri

17:30 Denizli'de 550 internet sitesine erişim engellendi Denizli'de, internet üzerinden işlenen suçlarla mücadele kapsamında 550 internet sitesi erişime kapatıldı.

17:26 Dolandırıcılık olayı şüphelisi yakalandı Eskişehir'de 3 farklı dolandırıcılık olayının şüphelisi yakalandı.

17:06 Burdur merkezli 9 ilde siber dolandırıcılık operasyonu: 5 tutuklama BURDUR merkezli 9 ilde polisin düzenlediği siber dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 12 şüpheliden 5'i, tutuklandı.

15:57 Çorum'da 76 aranan şahıs yakalandı Çorum Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Şube ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda yılın ilk 7 ayında 76 aranan şahsın yakalandığı bildirildi.

15:49 Dolandırılan dolandırıcıların olayını Ankara Emniyeti çözdü Ankara'da ağına düşürdükleri yaşlı adamı, isminin yolsuzluk soruşturmalarında geçtiğini söyleyerek kandıran dolandırıcılar, yaşlı adamın bankadan çektiği parasını almak için tuttuğu taşaron dolandırıcılar tarafından dolandırıldı.

13:43 Sahte otomobil ilanı cinayetinde 2 sanığa ağırlaştırılmış müebbet talebi ANKARA'da sahte otomobil ilanı verip, telefonda 390 bin TL'ye anlaştıkları Hüseyin Angı'yı (36) ıssız bir yere götürerek, öldüren tutuklu İbrahim Ay ve Recep Sarı hakkında, ağırlaştırılmış müebbet ve 39'ar yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

13:26 Ukraynalı kadın eşinden kalan mirası icraya vereni öğrenince şaşkına döndü - Ukraynalı kadın eşinden kalan mirası icraya vereni öğrenince şaşkına döndü -"Kocam kimseye borçlanmayacak kadar zengindi" Ukraynalı çift getir-götür işlerini yapan kişiye 2,5 milyon dolar borçlu çıktı -Ukraynalı kadının Avukatı, "Bu imzanın gerçek olduğuna dair de şüphelenerek suç...

12:08 Erzincan'da çeşitli suçlardan aranan 23 kişi yakalandı Erzincan polisinin 15 günlük çalışması sonucu çeşitli suçlardan aranması olan 23 kişi yakalanarak haklarında yasal işlem yapıldı.

11:32 İkinci el otomobilde "kapora dolandırıcılığı" tehlikesi DÜZCE (İHA) – Son dönemde sıklıkla gündeme gelen dolandırıcılık yöntemlerinden "kapora dolandırıcılığı" vatandaşları mağdur ediyor.

11:07 Siber suçluların hedefinde "Stranger Things" dizisinin hayranları bulunuyor Kaspersky araştırmacıları, "Stranger Things" dizisinin hayranlarının paralarını ve kişisel bilgilerini çalmak için tasarlanmış çok sayıda spam e-posta ve kimlik avı sayfası örneği buldu.

11:05 Sahte ilanla kandırdıkları kişiyi öldüren iki sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapsi istendi Şırnak'tan Ankara'ya araç almak için gelen Hüseyin Angı'yı öldüren ve cesedini göl kenarına atan iki sanık hakkında, "cinayet", "silahla kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" ve "dolandırıcılık" suçlarından "ağırlaştırılmış müebbet" ile 39 yıla kadar süreli hapis cezası istendi.

11:02 Kripto yatırımcılarına bir darbe de hackerlardan geldi! Hackerlar, Avrupa'yı hedef alan kripto dolandırıcılığı kampanyası başlattı. Sahte kripto yatırım sitesi devasa ağıyla endişe verici.

20:08 Dolandırıcılara kaptırdığı paranın bir kısmını polis sayesinde geri aldı Kayseri'de telefonla arayan dolandırıcının verdiği hesaba 100 bin lira yatıran kişi, polis sayesinde parasının 61 bin lirasını geri aldı.

18:13 Kendilerini polis ve savı olarak tanıtıp 100 bin TL kredi çektirdiler Kayseri'de kendilerini polis ve savcı olarak tanıtıp bir kişiye bankadan 100 bin TL kredi çektiren şüphelilerin senaryosunu polis ekipleri bozdu.

17:42 Eski Güney Afrika Cumhurbaşkanı Zuma'nın yolsuzluk davası tekrar ertelendi Yolsuzluk, haraç, dolandırıcılık, vergi kaçakçılığı ve kara para aklama dahil 16 ayrı suçlamadan davaları devam eden eski Güney Afrika Cumhurbaşkanı Jacob Zuma'nın yolsuzluk davası duruşması, 17 Ekim'e ertelendi.

15:00 Balıkesir'de kar payı vaadiyle dolandırıcılık iddiasında gözaltı sayısı 12'ye yükseldi Balıkesir merkezli firmanın sözde Japonya'da kiralanan bisiklet, motosiklet, skuter ve otomobillerden kar payı vaadiyle dolandırıcılık yaptığı iddiasına yönelik soruşturmada, gözaltı sayısı 12'ye yükseldi.

14:10 Valilik dolandırıcılık olaylarına karşı vatandaşları uyardı Afyonkarahisar Valiliği'nden yapılan açıklamada, vali ve valilik isimlerinin kullanılarak sponsorluk ücreti adı altında yapılmaya çalışılan dolandırıcılık olaylarına karşı vatandaşlar uyarıldı.

12:02 META bölgesindekilerin yarısından fazlası kimlik avı dolandırıcılığıyla karşılaştı Kaspersky Digital Payment anketine göre, Orta Doğu, Türkiye ve Afrika'yı kapsayan META bölgesindeki katılımcıların yüzde 55'i çevrim içi bankacılık veya mobil cüzdan hizmetlerini kullanırken kimlik avı dolandırıcılığıyla karşılaştı.

21:06 Facebook hastahane verilerini kullanmakla suçlanıyor! Yapılan iddiaya göre Meta; hastalar, doktorları ve reçeteli ilaçları gibi birçok hassas sağlık bilgisine yasa dışı yollardan ulaşıyor.

17:29 Balıkesir'de kar payı vaadiyle dolandırıcılık iddiasına soruşturma başlatıldı Balıkesir merkezli olduğu öne sürülen bir firma tarafından bisiklet, motosiklet ve otomobil kiralama yöntemiyle kar payı vadedilerek dolandırıldıklarını iddia eden vatandaşlar polise başvurdu.

13:52 Kuyumcunun uyanıklığı vatandaşı dolandırılmaktan kurtardı KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir'de dükkanına gelen müşterisinin tedirgin davranışlarından şüphelenen kuyumcu, vatandaşın dolandırılmasını önledi.

13:10 TELEFON DOLANDIRICILIĞINA KARŞI ANİMASYON FİLMİYLE FARKINDALIK İZMİR'in Karşıyaka ilçesinde telefon dolandırıcılarının hedefi olan Ahmet D.'nin bir banka görevlisinin dikkati ile 103 bin TL'si son anda kurtuldu.

10:54 İkinci el alacaklar dikkat! Kilometreyi matkapla böyle düşürüyorlar Oto ekspertizleri en sık karşılaşılan dolandırıcılık yöntemlerini kilometrenin düşürülmesi, kaza sırasında açılmış airbag'lerin tamir edilmeden yeniden monte edilmesi ve iki farklı aracın birleştirilmesi olarak sıralayarak ikinci el otomobil alacakların dikkatli olması gerektiğini ifade ediyor.

23:50 Muğla'da 'huzur ve güven' uygulamasında 11 tutuklama MUĞLA'da jandarmanın huzur ve güven uygulaması kapsamında; haklarında yakalama kararı bulunan ve gözaltına alınan 26 şüpheliden 11'i tutuklandı.

16:56 Kocaeli'de aranan 15 hükümlü yakalandı Kocaeli'de düzenlenen eş zamanlı operasyonda aranan 15 hükümlü yakalandı.

16:39 İban çetesi çökertildi Kendilerini polis ve savcı olarak tanıtarak telefonla aradığı vatandaşları dolandıran "iban çetesi" polis operasyonuyla çökertildi.

15:48 İSTANBUL-İŞ İLANIYLA 20 MİLYONLUK DOLANDIRICILIK SOSYAL medyada yüksek kazançlı iş ilanları paylaşarak dolandırıcılık yaptıkları tespit edilen şüphelilere İstanbul ve Şanlıurfa'da yapılan operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.

15:20 İstanbul ve Şanlıurfa'da dolandırıcılık operasyonunda yakalanan 9 zanlı adliyede İstanbul ve Şanlıurfa'da telefon ve sosyal medya aracılığıyla tatil yerlerini kiralama vaadiyle 20 milyon liralık dolandırıcılık yaptığı iddia edilen 9 şüpheli adliyeye sevk edildi.

14:52 Antalya'da eş zamanlı operasyon: Aranan 49 şahıs yakalandı Antalya'da polis ekiplerince yapılan eş zamanlı operasyonda çeşitli suçlardan aranan 49 şahıs yakalanarak adli makamlara sevk edildi.

13:53 'Ata dedeler' suç örgütü soruşturmasında 43 kişiye dava ANKARA'da, kendilerini 'devletin ticari istihbarat ayağı' olarak tanıtan 'ata dedeler' suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında, aralarında 1 hakim ve 1 savcının da bulunduğu 43 şüpheli hakkında iddianame düzenlenerek dava açıldı.

13:33 Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı "Ata dedeler" soruşturmasını tamamladı Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, "Ata dedeler suç örgütü" olarak tanınan ve örgüt içerisinde eski mahkeme başkanı ve savcının da yer aldığı 43 şüpheliye yönelik olan soruşturmayı tamamladı.

13:19 Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı "Ata dedeler" soruşturmasını tamamladı Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, "Ata dedeler suç örgütü" olarak tanınan ve örgüt içerisinde eski mahkeme başkanı ve savcının da yer aldığı 43 şüpheliye yönelik olan soruşturmayı tamamladı.

12:39 Kiraladıkları araçlar için aldıkları senetlerle dolandırıcılık yapan 2 zanlı tutuklandı Kayseri'de araç kiralayan kişilere imzalattıkları senetleri çeşitli bahaneler ve tehditle tahsil ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 8 zanlıdan 2'si tutuklandı.

10:45 BEYLİKDÜZÜ'NDE SAHTE ESNAF ÇİĞKÖFTECİYİ DOLANDIRDI BEYLİKDÜZÜ'nde kendisini esnaf gibi tanıtan kadın, çiğköfteciden aldığı dürümün parasını ödemedi.

10:22 ABD'de Covid-19 tedavisi için çamaşır suyu satan başpiskopos tutuklandı ABD'nin Florida eyaletinde kilise aracılığıyla Covid-19 tedavisi için zehirli endüstriyel çamaşır suyu satmakla suçlanan adam, Kolombiya'da tutuklanmasının ardından ABD'ye iade edildi.

20:49 16 farklı suçtan kaydı olan zanlı yakalandı Sakarya'nın Karasu ilçesinde 16 farklı suçtan kaydı bulunan şahıs, jandarma ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

13:57 Otomobil kiralayanları boş senetle 1 milyon TL dolandıran 8 kişiye gözaltı KAYSERİ'de, otomobil kiraladıkları müşterilere boş senet imzalatarak, 1 milyon 48 bin 385 TL dolandırıcılık yaptıkları belirlenen 8 kişi, polis ekiplerince gözaltına alındı.

11:08 Kaspersky'den kurumsal sosyal medya hesaplarını korumak için ipuçları Açıklaması Kaspersky uzmanları, işletmeler için sosyal medya hesaplarını nasıl güvence altına alacakları ve olası saldırılardan nasıl kaçınacakları konusunda ipuçları paylaştı.

10:27 Araç kiralayanlara boş senet imzalattılar, 'arıza var' deyip 17 kişiyi mağdur ettiler Kayseri'de polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, firmalarından araç kiralayan kişilere boş senet imzalattıktan sonra araçta arıza olduğunu söyleyerek senetleri dolduran, senetleri imzalayanlardan da tehdit yoluyla para tahsil eden 2'si kadın 8 kişi yakalandı.

10:10 Kiraladıkları araçlar için aldıkları senetlerle dolandırıcılık yapan 8 şüpheli yakalandı Kayseri'de araç kiralayan kişilere imzalattıkları senetleri çeşitli bahaneler ve tehditle tahsil ettikleri iddiasıyla 8 zanlı gözaltına alındı.

18:54 Van polisinden bilgilendirme çalışması Van Emniyet Müdürlüğü ekipleri vatandaşları değişik konularda bilgilendirmeye devam ediyor.

17:21 Dolandırıcılar bu defa kurbanlarını ikna edemediler Çorum'da bir vatandaşı telefon ile arayarak kendilerini sivil polis olarak tanıtan dolandırıcılar, bu defa kendilerine kurban olarak seçtikleri şahsı ikna edemediler.

15:33 İngiltere'de sosyal medya yatırım dolandırıcılığına 1.3 milyar TL kaptırıldı İngiltere dolandırıcılık ve siber suçlar dairesi, dün açıklama yaparak İngilizlerin sosyal medya platformlarındaki yatırım dolandırıcılarına bir yılda yaklaşık 1 milyar 362 milyon TL (63 milyon pound) kaptırdıklarını duyurdu.

14:40 Kendisini polis olarak tanıtıp evli çifti dolandırmaya çalıştı Eskişehir'de telefon üzerinden kendisini polis olarak tanıtıp evli çifti dolandırmaya çalışan ve polis operasyonuyla suçüstü yakalanan şüpheli adliye sevk edildi.

02:43 Kültür ve Turizm Bakanlığı 30 sözleşmeli restoratör alacak Kültür ve Turizm Bakanlığınca, mesleki uygulamalı sınavla 30 sözleşmeli restoratör alınacak.

20:55 Güney Afrika, Gupta Kardeşlerin iadesi için BAE'ye resmi başvuruda bulundu Güney Afrika Cumhuriyeti, "dolandırıcılık, yolsuzluk ve kara para aklama" ile suçlanan Atul ve Rajesh Gupta kardeşlerin iadesi için Birleşik Arap Emirliklerine (BAE) resmi başvuruda bulundu.

16:56 Telefon dolandırıcısı, para ve altınları almak için geldiği evde polise yakalandı TEKİRDAĞ'ın Süleymanpaşa ilçesinde telefon dolandırıcısı Ö.D. (48), 120 bin liralık para ve ziynet eşyasını almaya geldiği H.K.'nin (62) evinde polis tarafından suçüstü yakalandı.

16:19 'Demir Yumruk' operasyonunda 39 şirketin mal varlığına el koyma kararı kaldırıldı ANKARA merkezli 29 ilde düzenlenen 'Demir Yumruk' soruşturması kapsamında kayyum atanan 39 şirketle ilgili mal varlığı değerlerine el koyma kararı, işçi maaşları ve faturaların ödenmemesi nedeniyle Ankara 4'üncü Sulh Ceza Hakimliğince kaldırıldı.

16:05 Klonlanan numarayla dolandırıcılık Kayseri'de numarası klonlanan bir kişi, mahkemede sanık durumuna düşerken, vatandaşlara uyarılarda bulunan Avukat Pınar Çetinyürek, "Dolandırıcılar yasa dışı dijital uygulamalardan yönlendirme yaparak, haksız kazanç elde ediyor" dedi.

14:45 Kendisini jandarma olarak tanıtarak dolandırıcılık yapan kişi tutuklandı Kastamonu'da kendisini jandarma olarak tanıtıp "altınlardan parmak izi alacağız" diyerek bir kadını dolandıran kişi tutuklandı.

14:41 Suzan Şahin "Demir Yumruk" Operasyonu ile İlgili TBMM Araştırma Komisyonu Kurulmasını İstedi: "Tüm Sorumlular Tespit Edilmeli ve Hukuk Devreye... CHP Hatay Milletvekili Suzan Şahin, kamuoyunda ‘Demir Yumruk’ olarak bilinen soruşturma kapsamında, demir çelik sektöründe paravan şirketler üzerinden sahte faturalarla kamuyu zarar uğratan firmaların, bu firmaların ilişki ağlarının araştırılması ve bu konuda gerekli önlemlerin alınması amacıyla Meclis araştırma komisyonu kurulmasını istedi. Şahin, “AKP tüm bu kanun tanımaz mafya düzeninden sorumludur. Mecliste bir komisyon kurularak tüm sorumlular tespit edilmeli ve hukuk devreye girmelidir” açıklamasını yaptı.

14:06 Polisin oyunu dolandırıcıların aklını çıkardı: 2 kişi tutuklandı Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde kendilerini polis, savcı ve hakim olarak tanıtan dolandırıcılar 120 bin liralık ziynet eşyasını alırken evde gizlenen polis tarafından suçüstü yakalandı.

16:17 Van'da telefonla dolandırıcılık yapan 2 kişi yakalandı Van'da telefonla aradıkları kişiyi, kendilerini "savcı" olarak tanıtıp dolandırdıkları iddia edilen 2 şüpheli gözaltına alındı.

15:54 Van'da 'savcı' yalanı ile dolandıran 2 şüpheli yakalandı VAN'da kendilerini savcı olarak tanıtıp dolandırıcılık yapan E.İ., ve S.K., Van İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yaptığı operasyonla suçüstü yakalandı.

14:59 Kendilerini savcı olarak tanıtıp dolandırıcılık yapan şahıslar yakalandı Van'da jandarma ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda kendilerini savcı olarak tanıtıp dolandırıcılık yapan 2 şüpheli yakalandı.

10:19 "'Sigortadan şişirme hasar kaydı var' sözü gerçeği yansıtmıyor" uyarısı Türkiye Sigorta Eksperleri Derneği (TÜSED) Başkanı Ahmet Nedim Erdem, kaza geçmişi olan otomobilleri değerinden daha yüksek fiyata satmak adına sıklıkla başvurulan hile ve yalanlara işaret ederek, "'Karşı tarafın hasarı tramere yansıtılmış, sigorta şişirmesi hasar kaydı mevcut, hasar kaydı...

15:42 Antalya'da çeşitli suçlardan aranan 50 kişi yakalandı Antalya'da polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, aralarında çeşitli suçlardan hapis cezası bulunan 50 şahıs yakalanarak adli makamlara sevk edildi.

10:50 ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 23 Temmuz 2022 Tahıl koridoru anlaşmasıyla İstanbul, küresel hububat fiyatlarının belirlendiği bir merkez olabilirİstanbul Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Kazım Taycı: "Orta ve uzun vadede İstanbul'un küresel hububat fiyatlarının belirlendiği bir...

10:13 Dolandırıcılardan akıllara durgunluk veren mafya hilesi! 100 milyon liralık arsasını 1 kuruş ödemeden aldılar Kocaeli'de bulunan 100 milyon TL değerindeki arazilerini satışa çıkaran çift, şeytani bir dolandırıcılığın kurbanı oldu. Kendisini Çin Yatırım Fonu Başkanı olarak tanıtan dolandırıcı, arazilerinin mafya takibinde olduğu hilesiyle çifti kandırıp attırdığı imzayla beş kuruş ödemeden arsayı ellerinden aldı. Şüpheliler şikayetçileri telefonla arayarak, "Polise, savcıya gitseniz de çevrem var. Rüşvet veririm, işi çözerim" diyerek tehdit etti

09:20 Kayseri'de sahte altınla alışveriş yaptıkları iddiasıyla 2 zanlı yakalandı Kayseri'de sahte altın karşılığında alışveriş yaptıkları iddia edilen 2 şüpheli polis tarafından gözaltına alındı.