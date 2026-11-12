AK Parti\'li Güler, 455 bin 578 yatırımcının tamamının suça karıştığını düşünmüyor

Haber: Erva GÜN/ Berfin BAYIR

(TBMM) - AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, YENİ Parti Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül hakkında Meclis'e fezleke gelmesi durumunda dosyanın içeriğine bakarak değerlendirme yapacaklarını belirterek, "Milletvekilliği dokunulmazlığı milletvekilinin suç işleme özgürlüğü değildir. Fezleke gelir, içeriğine bakılır, durum değerlendirilir, ona göre kararlarımızı veririz" dedi.

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, 15 maddeden oluşan "Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi"ni TBMM Başkanlığı'na sunduklarını bildirdi. Güler, kanun teklifine ilişkin açıklamalarının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Güler, tasfiyesine karar verilen yatırım fonlarına ilişkin ikinci ödeme planının, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında yarın yapılacak Fon Koordinasyon Kurulu toplantısında belirleneceğini ve kamuoyuyla paylaşılacağını bildirdi. Fonlara yatırım yapan 455 bin 578 kişinin tamamının dolandırıcılık olaylarına karışmış gibi değerlendirilemeyeceğini belirten Güler, listelerin açıklanması konusunda masumiyet karinesi ve lekelenmeme hakkının gözetilmesi gerektiğini söyledi.

Güler, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 400'ün üzerinde kişi hakkında işlem yapıldığını, 100'ün üzerinde kişinin tutuklandığını belirterek, Sermaye Piyasası Kurulu uzmanlarının fonlardaki hesapları, hisseleri ve işlemleri tek tek incelediğini ifade etti. Güler, piyasa dolandırıcılığına ilişkin yaptırımların artırılması ve hukuk güvenliğinin güçlendirilmesi amacıyla kanun değişikliği çalışması yürüttüklerini de açıkladı.

FONLARDA İKİNCİ ÖDEME PLANI YARIN AÇIKLANACAK

Fon tasfiyeleri kapsamında yapılacak yeni ödemelere ilişkin soruyu yanıtlayan Güler, Fon Koordinasyon Kurulu'nun Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında yarın toplanacağını belirtti. Güler, toplantıda 4 Kasım'da gerçekleştirilen ödemenin ardından ikinci ödeme planının ele alınacağını ve takvimin kamuoyuna duyurulacağını söyledi. Güler, şöyle konuştu:

"Fon Koordinasyon Kurulu, Cevdet Yılmaz başkanlığında yarın toplantısını yapacak. Yeni ikinci ödeme planı yapılacak. 4 Kasım'da yapılan ödemenin ikinci planlamasını yarın alacağı kararlarla tekrar ilan edecek. Sayın Yılmaz cuma günü demişti ama o zaman yarın netleşecek. Yani ödemelerle ilgili takvim. Fon Kurulu tabii bir ilan, yani yarın alacağı kararlarla beraber yarın da başlayabilir. Devam eden tarihleri de bilebilir. Ben toplantı gündemini bilmiyorum ama yarınki toplantıyla beraber ikinci planlama ilan edilecek, kamuyla paylaşılacak."

GÜLER: LİSTENİN AÇIKLANMASINI İSTERİM AMA MASUMİYET KARİNESİ GÖZETİLMELİ

Fonlara yatırım yapan kişilerin isimlerinin açıklanması ve konuyla ilgili araştırma komisyonu kurulması yönündeki tartışmalara ilişkin değerlendirmelerde bulunan Güler, şu ifadeleri kullandı:

"Ben de bu listenin açıklanmasını isterim. Ancak 455 bin 578 kişi var. Bu fonlara girmişler. Yatırım aracı olarak paralarını yatırmışlar. Ancak sonradan şu anda da İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürütmüş olduğu soruşturma kapsamında burada görevini kötüye kullanan, ihmal eden veya farklı niyetler taşıyan, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun yaptırıma tabi kıldığı 104'üncü, 106'ncı ve 107'nci maddeleri var.

Piyasa bozucu eylemlerde bulunan veya içeriden sahte bilgi veya bilgi taşıyan veya piyasa dolandırıcılığı yapmak suretiyle bu işlemlere imza atan, bu konularda yasa dışı faaliyetlerde bulunan insanlar kimler? Biz 455 bin 578 kişinin hepsinin bu fon dolandırıcılığı dediğimiz olaylara karıştığını düşünebilir miyiz? Bu liste kesinleşsin arkadaşlar. Ben bu listenin açıklanmasını isterim. Ancak ben diyorum ki masumiyet karinesi, lekelenmeme hakkı. Kim hangi eylemleriyle nasıl bir piyasa dolandırıcılığına dahil olmuş? Kim hangi çalışmasıyla veya içeriden sahte bilgi üretilmesiyle veya diğer halleriyle SPK Kanunu'nun 104'üncü, 106'ncı ve 107'nci maddeleri kapsamında ihlalde bulunmuş? Bunların belirlenmesi gerekmez mi? Bunları belirlemeden sadece fona para yatırdı diye insanları suçlayabilir miyiz? Bu listeyi neye göre hazırlayacağız?"

400'ÜN ÜZERİNDE KİŞİ HAKKINDA SORUŞTURMA YÜRÜTÜLÜYOR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturmasında 400'ün üzerinde kişi hakkında işlem yürütüldüğünü, 100'ün üzerinde kişinin tutuklandığını belirten Güler, soruşturmanın gizliliği nedeniyle kişilerin hangi eylemlerle suçlandığına ilişkin bilgi sahibi olmadıklarını söyledi.

Masumiyet karinesi ve lekelenmeme hakkının gözetilmesi gerektiğini vurgulayan Güler, "Hangi eylemleriyle, hangi işlemleriyle bu SPK'nın 104'üncü, 106'ncı ve 107'nci maddeleri kapsamında bu ihlalleri yapmışlardır? Biliyor muyuz? Ben bilmiyorum. Peki liste diye açıklayacağınız hususları neye göre belirleyeceksiniz? Biraz sabretmemiz gerekiyor. Lekelenmeme hakkı ve masumiyet karinesi. Kim hangi eylemi işlemişse, hangi sorumluluğu varsa bu liste açıklansa da arkadaşlar ancak listedir diye yarın bir gün utanacağımız, yarın bir gün mahcup olacağımız isimleri de lekelemeyelim. Benim kaygım bu. Çok sayıda insan var ve çok kritik incelemeler yapılıyor" dedi.

Sermaye Piyasası Kurulu uzmanlarının incelemelerini sürdürdüğünü kaydeden Güler, hesapların, hisselerin ve fonların Merkezi Kayıt Kuruluşu kayıtları üzerinden tek tek incelendiğini ifade etti. Güler, SPK'nın pazar günü de suç duyurusunda bulunduğunu anımsatarak, "Hangi işlemde, hangi faaliyetiyle, hangi hisselerde nasıl bir uygulama yapılmış? Buna göre suç duyurusunda bulunuyoruz. ya biz de bunu diyoruz. Kim bu konularda, bu olaylara karışmışsa arkadaşlar çok net söylüyorum. Sayın Cumhurbaşkanımızın bize talimatıdır, kendisinin ifadesidir. Sonuna kadar arkadaşlar kim hangi eylemiyle hangi suça karışmışsa konumu, özelliği hiçbir şekilde fark etmeksizin sonuna kadar gideceğiz. Bunu açık yürekle söylüyorum AK Parti Grup Başkanı olarak" diye konuştu.

"SİYASİ HESAPLA ARADA BİRİLERİNİ KARIŞTIRALIM DİYE GAYRET İÇERİSİNDE OLMAYALIM"

Güler, soruşturma sürecinde isimlerin yanlış biçimde gündeme getirilmemesi gerektiğini de belirterek, bazı kişilerin isim benzerliği nedeniyle suçlandığını, daha sonra bu iddiaların doğru olmadığının ortaya çıktığını söyledi. Güler, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Suçlularla mücadele ederken de siyasi hesapla arada birilerini karıştıralım diye bir gayret içerisinde olmayalım. Yanlış yapmayalım. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımız çalışmasını büyük bir titizlikle devam ettiriyor. Sermaye Piyasası Kurulu'nda görev yapan uzmanlarımız 455 bin 578 kişinin, bu fonda yatırımcı olan kişilerin bu mahiyet içerisinde bu suça karışmış kimler var, eylemleriyle beraber tek tek bunlar inceleniyor ve tespitler yapıldıkça da hem İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde hem de diğer hususlarda bu kişilerle ilgili soruşturmalar devam ediyor. Dedim ki, '6362 sayılı Sermaye Piyasaları Kanunumuzda biz bir çalışma da yapıyoruz'. Burada hukuk güvenliğini sağlayacak, şeffaflığı artıracak, bu manada SPK'nın 104'üncü, 106'ncı, 107'nci maddeleri bağlamında piyasa araçlarında bu tür manipülatif eylemlerde bulunanlar, piyasa dolandırıcılığına yeltenenler için de yaptırımları artıran, hukuk güvenliğini, belirliliğini, şeffaflığını, açıklığını güçlendiren bir kanun değişikliği çalışmamızı da devam ettiriyoruz. İnşallah yakın zamanda da bunu tamamlarız. Kamuoyuyla da paylaşırız."

"FEZLEKE GELİRSE İÇERİĞİNE BAKAR, DURUMU DEĞERLENDİRİRİZ"

YENİ Parti Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül hakkında Meclis'e fezleke gelip gelmeyeceğine ve AK Parti'nin bu konudaki tutumuna ilişkin soruyu yanıtlayan Güler, soruşturmanın içeriğine ilişkin bilgilerinin bulunmadığını söyledi. Güler, şunları söyledi:

"Yani Meclis Başkanlığımıza fezleke geldiğinde içeriğine bakmamız lazım. Ben diğer siyasi partilerle de Meclisimizin 28'inci yasama dönemi içerisinde kendilerine de belirttik. Bizim en önemli hassasiyetimiz şu: Meclisimizin itibarını burada korumak. Milletvekilliği dokunulmazlığı milletvekilinin suç işleme özgürlüğü değildir. Milletvekilinin de saygınlığı açısından kamuoyuna bu manada açık, şeffaf ve kendi ölçülülük prensipleri içerisinde neyle soruşturma konusu suçlanıyorsa bu konuda kendi muhasebesini milletvekilinin yapmasını isterim. Kamuoyuyla da bu manada açık yüreklilikle bir açıklama yapmasını beklerim.

27. yasama döneminde de bazı milletvekillerimizin dokunulmazlığını kaldırmıştık. O da ağır ithamların bulunduğu, bazı tecavüz vakalarının bulunduğu veya terör üyeliği, terörizmin finansmanına yardım etme gibi ciddi iddiaların yer aldığı milletvekilleriyle ilgili dokunulmazlık dosyaları geçen dönem Meclisimizde görüşüldü. Dolayısıyla fezleke gelir, içeriğine bakılır, durum değerlendirilir, ona göre kararlarımızı veririz. Masumiyet karinesi ve lekelememe hakkı diyoruz. Herkesin savunma hakkı da vardır diyoruz. Dolayısıyla buna bakmadan, değerlendirmeden arkadaşlar herhangi bir şey deme imkanımız yok. Ama şunu bilelim: Meclisin itibarını korumak, milletvekilliğinin saygınlığını, güvenilirliğini korumak herkesin görevidir. Sadece AK Parti grubumuzun değil, Meclis'te grubu bulunan bütün partilerimizin bu hassasiyetle yaklaşmalarını da ben kendilerine tavsiye ederim."

"BDDK BAŞKANI'NIN İSTİFASINA İLİŞKİN 'ÖZEL BİR BİLGİM YOK'"

BDDK Başkanı'nın istifası ve soruşturmada bazı bürokratların isimlerinin geçtiğine ilişkin soruyu yanıtlayan Güler, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada 400'ün üzerinde kişinin bulunduğunu, tutuklananların sayısının ise 100'ün üzerinde olduğunu söyledi. Soruşturma kapsamında bürokratların yanı sıra iş insanları ve akademisyenlerin de bulunduğunu belirten Güler, "SPK'nın 104'üncü, 106'ncı, 107'nci madde ihlalleriyle beraber soruşturma konusu devam ediyor. Tabii içeriğine dair bir bilgimiz yok. BDDK Başkanımız da dün itibarıyla kendi affını istedi, istifasını sundu. Dolayısıyla hangi gerekçeyle, neden yaptığı konusunda bir bilgim yok. İlerleyen zaman dilimi içerisinde kendisi bunu izah edebilir, açıklayabilir. Benim özel bir bilgim olmadığı için de gerekçesini bilmiyorum bu konularda" dedi.

"MİLLETVEKİLİNİN DOKUNULMAZLIĞI AYRICALIK DEĞİLDİR"

MHP ve CHP'nin rüşvet ve yolsuzluk suçlarına ilişkin fezlekeler kapsamında dokunulmazlıkların kaldırılması çağrısına yönelik değerlendirmelerde bulunan Güler, Meclis'in itibarını ve milletvekilliğinin saygınlığını korumanın tüm milletvekillerinin sorumluluğunda olduğunu söyledi.

Milletvekillerinin toplum içinde göz önünde bulunduğunu ve davranışlarıyla güven vermeleri gerektiğini belirten Güler, şöyle devam etti:

"Bir milletvekili dokunulmazlığım var diye kendisini farklı yerlerde görmesin. Diğer vatandaşlarımız bu konularda nasıl bir muameleye tabi kılınıyorsa, diğer vatandaşlarımız bu konularda nasıl itham ediliyorsa veya suçlanıyorsa milletvekiline bir ayrıcalığı bu konularda yok. Dikkat edilmesi gerekiyor. Özellikle rüşvet gibi, yolsuzluk gibi, ihaleye fesat karıştırma gibi maalesef bizleri de üzen çok ciddi iddialar var bazı milletvekillerimizle ilgili. Ben yine baştan söylüyorum: Masumiyet karinesi ve lekelenmeme hakkı esastır. Ama bütün milletvekillerimizin dediğim gibi yaşantısıyla, davranışlarıyla, açıklamalarıyla topluma örnek olması gerekir. Bu konuda önemlidir. Yani toplumumuzun en hassas olduğu konulardan biridir. Yolsuzluk hadisesidir, rüşvet hadisesidir, kamu malına zarar vermedir, ihaleye fesat karıştırmadır. Bu hususlarda değerlendirilebilir."