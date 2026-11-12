AK Parti, GSS borçlarının silinmesini kapsayan kanun teklifini Meclis\'e sundu

AK Parti, milyonlarca vatandaşı ilgilendiren Genel Sağlık Sigortası prim borçlarına ilişkin düzenlemeyi Meclis gündemine taşıdı. TBMM Başkanlığına sunulan kanun teklifleri arasında, geçmiş yıllara ait ödenmemiş GSS prim borçlarının silinmesine yönelik düzenleme de yer aldı.

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, düzenlemenin 1 Ocak 2017 öncesine ait borçları kapsadığını belirtti.

GECİKME CEZASI VE ZAMLARI DA KALDIRILACAK

Güler, düzenlemeye ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"1 Ocak 2017 öncesine ait ödenmemiş Genel Sağlık Sigortası (GSS) prim borçları ile bunlara bağlı gecikme cezası ve zamlarının tamamını siliyoruz. 2 milyon 199 bin 860 vatandaşımızın toplam 5 milyar 627 milyon 666 bin TL tutarındaki prim borcunu ortadan kaldırıyoruz."

2 MİLYONDAN FAZLA KİŞİYİ İLGİLENDİRİYOR

Teklifin yasalaşmasıyla birlikte 2 milyon 199 bin 860 vatandaşın 1 Ocak 2017 öncesine ait GSS prim borçları ile bu borçlara bağlı gecikme cezası ve zamlarının silinmesi öngörülüyor.

Düzenleme henüz teklif aşamasında bulunuyor. Borçların silinmesine ilişkin hükümlerin yürürlüğe girmesi için teklifin TBMM'de kabul edilerek yasalaşması gerekiyor.