AK Parti, GSS borçlarının silinmesini kapsayan kanun teklifini Meclis'e sundu - Son Dakika
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AK Parti, GSS borçlarının silinmesini kapsayan kanun teklifini Meclis'e sundu

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AK Parti, GSS borçlarının silinmesini kapsayan kanun teklifini Meclis\'e sundu
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30 yorum
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AK Parti, GSS borçlarının silinmesini kapsayan kanun teklifini Meclis\'e sundu
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AK Parti, Genel Sağlık Sigortası (GSS) prim borçlarının silinmesini de içeren kanun tekliflerini TBMM Başkanlığına sundu. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, 1 Ocak 2017 öncesine ait ödenmemiş GSS prim borçları ile gecikme cezası ve zamlarının tamamının silinmesini öngördüklerini açıkladı. Düzenlemenin yasalaşması halinde 2 milyon 199 bin 860 kişinin toplam 5 milyar 627 milyon 666 bin liralık borcu ortadan kalkacak.

AK Parti, milyonlarca vatandaşı ilgilendiren Genel Sağlık Sigortası prim borçlarına ilişkin düzenlemeyi Meclis gündemine taşıdı. TBMM Başkanlığına sunulan kanun teklifleri arasında, geçmiş yıllara ait ödenmemiş GSS prim borçlarının silinmesine yönelik düzenleme de yer aldı.

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, düzenlemenin 1 Ocak 2017 öncesine ait borçları kapsadığını belirtti.

GECİKME CEZASI VE ZAMLARI DA KALDIRILACAK

Güler, düzenlemeye ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"1 Ocak 2017 öncesine ait ödenmemiş Genel Sağlık Sigortası (GSS) prim borçları ile bunlara bağlı gecikme cezası ve zamlarının tamamını siliyoruz. 2 milyon 199 bin 860 vatandaşımızın toplam 5 milyar 627 milyon 666 bin TL tutarındaki prim borcunu ortadan kaldırıyoruz."

2 MİLYONDAN FAZLA KİŞİYİ İLGİLENDİRİYOR

Teklifin yasalaşmasıyla birlikte 2 milyon 199 bin 860 vatandaşın 1 Ocak 2017 öncesine ait GSS prim borçları ile bu borçlara bağlı gecikme cezası ve zamlarının silinmesi öngörülüyor.

Düzenleme henüz teklif aşamasında bulunuyor. Borçların silinmesine ilişkin hükümlerin yürürlüğe girmesi için teklifin TBMM'de kabul edilerek yasalaşması gerekiyor.

Okurların en beğendiği yorum

“ödeyenler kerizmi oldu, nasıl bir devlet bu”

Tüm yorumlar (30)
Abdullah GülerAK PartiGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    Yorumlar (30)

  • alperozbas73 alperozbas73:
    ödeyenler kerizmi oldu, nasıl bir devlet bu 40 0 Yanıtla
    ibrahimhantas ibrahimhantas:
    keriz seçildik her zamanki gibi 13 0
    nsgywyy8ry nsgywyy8ry:
    ne alaka ödemeyenler yıllardır hesaplardaki hacizlerle el konulan hesaptaki paralarla cezalandı artı kara listede benim gibi 0 11
    nsgywyy8ry nsgywyy8ry:
    benzin:70 mazot :96 gaz:50 1 0
  • kgjsnyysc8 kgjsnyysc8:
    akp baya düştü…%20 altında? 21 4
    nsgywyy8ry nsgywyy8ry:
    size bişe diyimmi çok fazla hayal kurmayın isterseniz size çok üzülüyorum tarihi oy alacak bence Akp li değilim bu arada 4 6
    Cemal. Kümet Cemal. Kümet:
    Sen Rüya görüyorsun uyanınca gerçek görürsün 1 3
    Revolver Revolver:
    Hiçbir hakaret, küfür hatta en ufak saygısızlık içermeyen yorumumu neden 2 kez yayınlayıp yayından kaldırıyorsun editör, algıya bu kadar mı ihtiyacınız var??? 2 0
  • Naberx Hugss Naberx Hugss:
    odeyen keriz mi ? 17 0 Yanıtla
  • m.yener arıkan m.yener arıkan:
    Aynen ödeyenler kerriz ödemeyenler akıllı oldu devletin adil olması gerekir birilerinin çıkarlarını gözetmesi veya oy kaygısı değil 15 0 Yanıtla
  • Adil ÖZDEMİR Adil ÖZDEMİR:
    Mecbur seçimler için tüm tuşlara basacaklar ama iş işten geçti. 13 1
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