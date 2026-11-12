Afrika ülkesinde altın patlaması! Üretim yüzde 49 arttı, kasaya milyarlar girdi - Son Dakika
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Afrika ülkesinde altın patlaması! Üretim yüzde 49 arttı, kasaya milyarlar girdi

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Afrika ülkesinde altın patlaması! Üretim yüzde 49 arttı, kasaya milyarlar girdi
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Batı Afrika ülkesi Burkina Faso, altın üretiminde tarihi bir artışa imza attı. Ülkenin 2024 yılında 60,77 ton olan altın üretimi, 2025'te 90,80 tona yükselerek yüzde 49,4 arttı. Madencilik sektöründen elde edilen kamu gelirleri de rekor seviyelere ulaşırken, altın üretimindeki büyüme ülke ekonomisine önemli katkı sağladı.

Burkina Faso Enerji, Madenler ve Taş Ocakları Bakanlığının 2025 yılı istatistiklerine göre ülkede altın üretimi bir yılda yaklaşık 30 ton arttı. 2024 yılında 60,77 ton olarak kaydedilen üretim, 2025 yılında 90,80 tona ulaştı.

Böylece ülkenin resmi altın üretimi yüzde 49,4 artarken, madencilik sektöründeki büyüme dikkat çekici bir seviyeye ulaştı.

ASIL PATLAMA KÜÇÜK ÖLÇEKLİ MADENCİLİKTE

Altın üretimindeki artışın büyük bölümü geleneksel ve küçük ölçekli madencilik faaliyetlerinden kaynaklandı. Bu alandaki üretim, 2024 yılında 7,13 ton seviyesindeyken 2025'te 39,11 tona yükseldi. Böylece küçük ölçekli madencilikte yüzde 448'i aşan artış yaşandı.

Buna karşılık endüstriyel altın üretimi 53,38 tondan 51,50 tona geriledi. Ülkede faaliyet gösteren endüstriyel maden sayısı ise aynı dönemde 13'ten 15'e yükseldi.

DEVLETİN MADENCİLİK GELİRLERİ REKOR KIRDI

Altın üretimindeki yükseliş kamu gelirlerine de yansıdı. Madencilik faaliyetlerinden elde edilen toplam gelir, 2024'te 591,41 milyar CFA frangı seviyesindeyken 2025 yılında 983,63 milyar CFA frangına ulaştı. Bu rakam yaklaşık yüzde 66,3'lük artış anlamına geliyor.

Toplam gelirin 801,66 milyar CFA frangı doğrudan devlet bütçesine aktarılırken, sektörün ekonomik katkısındaki artış ülkenin doğal kaynaklardan elde ettiği kazancı büyüttü.

ALTIN İHRACATI İKİ KATINDAN FAZLA ARTTI

Burkina Faso'nun altın ihracatının değeri de önemli ölçüde yükseldi. 2024 yılında 2 trilyon 815 milyar CFA frangı olan ihracat değeri, 2025'te 5 trilyon 882,2 milyar CFA frangına çıktı.

Madencilik sektöründeki büyüme istihdama da yansıdı. Faaliyet gösteren maden şirketlerindeki doğrudan çalışan sayısı 18 bin 247'den 21 bin 607'ye yükselirken, çalışanların yüzde 97,2'sini Burkina Faso vatandaşları oluşturdu.

MADENLERDE DEVLETİN PAYI ARTIRILDI

Burkina Faso yönetimi, son yıllarda doğal kaynaklar üzerindeki kamu denetimini artırmaya yönelik düzenlemeler gerçekleştirdi. 2024 yılında kabul edilen yeni madencilik yasasıyla devletin madencilik şirketlerindeki zorunlu bedelsiz ortaklık payı yüzde 10'dan yüzde 15'e çıkarıldı.

Devletin madencilik sektöründeki rolünü güçlendirmeyi amaçlayan reformlar kapsamında Burkina Faso Madencilik Katılım Şirketi (SOPAMIB) de faaliyete geçirildi.

Ülkede altın üretiminin artması ve madencilik gelirlerinin yükselmesi, hükümetin doğal kaynaklardan daha fazla ekonomik fayda sağlama hedefi açısından önemli bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

Burkina FasoBatı AfrikaMadencilikEkonomiAfrikaKamuSon Dakika

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