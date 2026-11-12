Bakan Tekin\'den elini sıkmayan DEM Partili vekile: Ben nasıl yaşayacağım acaba

Bakan Tekin'den elini sıkmayan DEM Partili vekile: Ben nasıl yaşayacağım acabaGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Milli Eğitim Bakanlığı'nın bütçe görüşmeleri gergin başladı. DEM Parti İstanbul Milletvekili Keziban Konuk, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in elini sıkmayı reddetti. Bakan Tekin ise "Elimi sıkmadığınız için ben nasıl yaşayacağım acaba" sözleriyle karşılık verdi.
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Milli Eğitim Bakanlığı'nın bütçe görüşmeleri öncesinde dikkat çeken bir gerginlik yaşandı. Toplantı öncesinde milletvekilleriyle selamlaşan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, DEM Parti İstanbul Milletvekili Keziban Konuk'un elini sıkmaması üzerine tepki gösterdi.
DEM PARTİLİ VEKİL ELİNİ SIKMADI
Komisyon toplantısı öncesinde Bakan Tekin ile muhalefet milletvekilleri arasında selamlaşma yaşandı. Bu sırada DEM Partili Keziban Konuk, Bakan Tekin'in elini sıkmadı. Konuk'un bu tavrı üzerine Bakan Tekin'den dikkat çeken bir karşılık geldi.
BAKAN TEKİN'DEN İMALI YANIT
Keziban Konuk'un elini sıkmamasına tepki gösteren Bakan Tekin, "Elimi sıkmadığınız için ben nasıl yaşayacağım acaba" ifadelerini kullandı. İkili arasında yaşanan bu diyalog, Milli Eğitim Bakanlığı'nın bütçe görüşmeleri öncesinde dikkat çekti.
"ŞOVUNU DIŞARIDA YAP"
Bakan Tekin, salona girişi sırasında kendisini protesto eden muhalefet milletvekillerinden birine de şiir önerisinde bulunarak "Şovunu dışarıda yap" dedi.
“sayın bakanım elinizi kirletmemişsiniz iyi etmiş aslında”Tüm yorumlar (30)
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