Bakan Tekin'den elini sıkmayan DEM Partili vekile: Ben nasıl yaşayacağım acaba - Son Dakika
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Bakan Tekin'den elini sıkmayan DEM Partili vekile: Ben nasıl yaşayacağım acaba

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Bakan Tekin\'den elini sıkmayan DEM Partili vekile: Ben nasıl yaşayacağım acaba
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30 yorum
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Bakan Tekin\'den elini sıkmayan DEM Partili vekile: Ben nasıl yaşayacağım acaba
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TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Milli Eğitim Bakanlığı'nın bütçe görüşmeleri gergin başladı. DEM Parti İstanbul Milletvekili Keziban Konuk, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in elini sıkmayı reddetti. Bakan Tekin ise "Elimi sıkmadığınız için ben nasıl yaşayacağım acaba" sözleriyle karşılık verdi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Milli Eğitim Bakanlığı'nın bütçe görüşmeleri öncesinde dikkat çeken bir gerginlik yaşandı. Toplantı öncesinde milletvekilleriyle selamlaşan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, DEM Parti İstanbul Milletvekili Keziban Konuk'un elini sıkmaması üzerine tepki gösterdi.

Bakan Tekin'den elini sıkmayan DEM Partili vekile: Ben nasıl yaşayacağım acaba

DEM PARTİLİ VEKİL ELİNİ SIKMADI

Komisyon toplantısı öncesinde Bakan Tekin ile muhalefet milletvekilleri arasında selamlaşma yaşandı. Bu sırada DEM Partili Keziban Konuk, Bakan Tekin'in elini sıkmadı. Konuk'un bu tavrı üzerine Bakan Tekin'den dikkat çeken bir karşılık geldi.

Bakan Tekin'den elini sıkmayan DEM Partili vekile: Ben nasıl yaşayacağım acaba

BAKAN TEKİN'DEN İMALI YANIT

Keziban Konuk'un elini sıkmamasına tepki gösteren Bakan Tekin, "Elimi sıkmadığınız için ben nasıl yaşayacağım acaba" ifadelerini kullandı. İkili arasında yaşanan bu diyalog, Milli Eğitim Bakanlığı'nın bütçe görüşmeleri öncesinde dikkat çekti.

Bakan Tekin'den elini sıkmayan DEM Partili vekile: Ben nasıl yaşayacağım acaba

"ŞOVUNU DIŞARIDA YAP"

Bakan Tekin, salona girişi sırasında kendisini protesto eden muhalefet milletvekillerinden birine de şiir önerisinde bulunarak "Şovunu dışarıda yap" dedi. 

Okurların en beğendiği yorum

“sayın bakanım elinizi kirletmemişsiniz iyi etmiş aslında”

Tüm yorumlar (30)
TBMM Plan ve Bütçe KomisyonuMilli Eğitim BakanlığıMilli Eğitim BakanıMilletvekiliYusuf TekinDEM PartiİstanbulPolitikaGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

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    Yorumlar (30)

  • Erdi KATA Erdi KATA:
    sayın bakanım elinizi kirletmemişsiniz iyi etmiş aslında 87 57 Yanıtla
    Ali Arslan Ali Arslan:
    İkiside Türk ve Türkiye Cumhuriyeti düşmanı 17 36
  • Murat Çevre Murat Çevre:
    insan olan Allah'ın verdiği selamı alır düşmanın dahi olsa bu böyledir ha insan değilsen ki zaten durumu onu gösteriyor yapacak bir şey yok 62 31 Yanıtla
  • şahabettin Ayyıldız şahabettin Ayyıldız:
    Tarikat larla tokalaş onlarla protokol yap Allah peygamber varken tarikatların peşinden gitmek en büyük şirktir 33 39
    KAPLUMBAĞA TERBİYECİSİ KAPLUMBAĞA TERBİYECİSİ:
    ne oldu teröristlerin elini sokmakta ALLAHA şirktir, ne olmuş bir terörist sevicinin elini sıkmadı diye, bana göre terörist sevicilere selam bile verilmez 13 11
  • Murat Aslan Murat Aslan:
    Terör yandaşlarına maaş veren tek ülkeyiz 53 14 Yanıtla
    128547Ab& 128547Ab&:
    Aynen birde hırsıza sapiğa işe yaramayan mezarlık ta rakı içenlere 35 12
  • Turan Özgök Turan Özgök:
    Ya şu tokalaşma işinden vazgeçin.Ne gerek var.Gir salona selam ver, yap konuşmanı çık.Samimi insanlarla tokalaşırsın olur biter 37 5 Yanıtla
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