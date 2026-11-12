Ocak zammı hesaplandı: 23 bin 500 lira alan emeklinin aylığı 26 bin 53 liraya çıkabilir - Son Dakika
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Ocak zammı hesaplandı: 23 bin 500 lira alan emeklinin aylığı 26 bin 53 liraya çıkabilir

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Ocak zammı hesaplandı: 23 bin 500 lira alan emeklinin aylığı 26 bin 53 liraya çıkabilir
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28 yorum

Dört aylık enflasyon farkı yüzde 8,28 oldu; kasım ve aralık beklentileri eklendiğinde altı aylık artışın yüzde 10,62'ye ulaşabileceği hesaplanıyor. Bu senaryoda 23 bin 500 lira bandındaki en düşük emekli aylığı 26 bin 53 liraya, yüzde 20 refah payıyla 31 bin 263 liraya çıkabilir. Tutarlar henüz kesin değil.

2027 Ocak ayında emekli maaşlarına yapılacak zam için geri sayım sürüyor. Yılın ikinci yarısına ilişkin enflasyon verileri zam oranının belirlenmesinde etkili olurken, refah payı ve seyyanen artış ihtimalleri de gündemdeki yerini koruyor. Dört aylık enflasyon verileri ve yılın kalan iki ayına ilişkin beklentiler üzerinden yapılan hesaplamalar, en düşük emekli aylığı için farklı zam senaryolarını ortaya koydu.

DÖRT AYLIK ENFLASYON FARKI YÜZDE 8,28

Ocak zammına ilişkin hesaplamalarda dört aylık enflasyon farkı yüzde 8,28 olarak gerçekleşti. Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi'nde kasım ayı için yüzde 1,18, aralık ayı için ise yüzde 0,97 olarak öngörülen enflasyon oranlarının da hesaba katılmasıyla altı aylık toplam artışın yüzde 10,62'ye ulaşabileceği değerlendiriliyor.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 26 BİN 53 LİRAYA ÇIKABİLİR

Mevcut durumda 23 bin 552 lira olarak uygulanan en düşük emekli aylığının, yüzde 10,62'lik artış senaryosuna göre yaklaşık 2 bin 501 lira yükselmesi bekleniyor. Bu hesaplamanın gerçekleşmesi halinde en düşük aylık 26 bin 53 liraya ulaşacak. Ancak söz konusu tutar henüz kesinleşmiş bir zam anlamına gelmiyor. Kasım ve aralık aylarına ilişkin enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından ocak ayında uygulanacak artış oranı netleşecek.

REFAH PAYI EKLENİRSE MAAŞLAR NE KADAR OLACAK?

Enflasyon farkına ilave olarak refah payı verilmesi ihtimali, emeklilerin maaş beklentisini artırıyor. Yüzde 10,62'lik enflasyon artışı üzerine farklı oranlarda refah payı eklenmesi halinde en düşük emekli aylığı için ortaya çıkan senaryolar şöyle:

  • Yalnızca yüzde 10,62 enflasyon artışı: 26 bin 53 TL
  • Yüzde 5 refah payı: 27 bin 355 TL
  • Yüzde 10 refah payı: 28 bin 658 TL
  • Yüzde 15 refah payı: 29 bin 960 TL
  • Yüzde 20 refah payı: 31 bin 263 TL

YÜZDE 20 REFAH PAYINDA 31 BİN LİRA SINIRI AŞILIYOR

Hesaplamalara göre enflasyon artışına yüzde 5 refah payı eklenmesi durumunda en düşük emekli aylığı 27 bin 355 liraya yükseliyor. Refah payının yüzde 10 olması halinde 28 bin 658 liraya, yüzde 15 olması halinde ise 29 bin 960 liraya ulaşan aylık, yüzde 20'lik senaryoda 31 bin 263 liraya kadar çıkıyor. Böylece en yüksek refah payı senaryosunda mevcut 23 bin 552 liralık en düşük aylığa kıyasla yaklaşık 7 bin 711 liralık artış ortaya çıkıyor.

KESİN ZAM İÇİN İKİ AYLIK VERİ BEKLENİYOR

Emekli maaşlarına yapılacak artışın kesinleşmesi için kasım ve aralık aylarına ait enflasyon rakamlarının açıklanması gerekiyor. Bunun yanı sıra hükümetin refah payı veya seyyanen zam konusunda alacağı olası kararlar da emeklilerin eline geçecek tutarı etkileyebilecek. 

Öte yandan hesaplamalar, en düşük emekli aylığı üzerinden oluşturulan varsayımsal senaryoları yansıtıyor. En düşük aylığa yapılacak artışın ayrıca yasal düzenleme gerektirebileceği belirtilirken, refah payına ilişkin henüz kesinleşmiş bir oran bulunmuyor.

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Okurların en beğendiği yorum

“seçim senesi ne de olsa kesesinin ağzının açılması muhtemeldir”

Tüm yorumlar (28)
EkonomiGüncelRefahSon Dakika

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    Yorumlar (28)

  • Mustafa Sivri Mustafa Sivri:
    Neden en düşük emekli maaşı deniyor çünkü en düşük primi yatırmışlar hala yüksek maaş bekliyorlar ne verdinki ne alasın 12 14 Yanıtla
  • sahmaz dert sahmaz dert:
    seçim senesi ne de olsa kesesinin ağzının açılması muhtemeldir 18 2 Yanıtla
    mustafa kemal ünal mustafa kemal ünal:
    Haberi yapan o parayla 15 gün geçinebilecek mi acaba 9 1
    ACCURATE ANALYSİS ACCURATE ANALYSİS:
    Ya sonra ? 5 yıl aynı maaşa talim 1 0
  • HAKAN GENCER HAKAN GENCER:
    açlık sınırı kaçpara yoksulluk sınırı kaçpara ulan haber yapıyorsunuz utanmadan bunu be yazıklar olsun size Açlık Sınırı (Dört kişilik bir ailenin aylık gıda harcaması): 38.024 TL Yoksulluk Sınırı (Gıda ile birlikte giyim, konut, ulaşım, eğitim, sağlık ve diğer tüm temel harcamalar için haneye girmesi gereken toplam gelir): 123.856 TL Bekâr bir çalışanın aylık yaşama maliyeti: 49.124 TL sizler kafayı yemişssiniz 14 0 Yanıtla
  • Barış Aksoy Barış Aksoy:
    Biri zam diyor biri güncelleme,ayrıca milleti umutlandırmayın.... 13 0 Yanıtla
  • Kardelen Kardelen:
    bu yalana siz inanirmisniz 10 1
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