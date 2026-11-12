Yasak aşkta akılalmaz detay! Kadını kendi kocası tanıştırmış - Son Dakika
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Yasak aşkta akılalmaz detay! Kadını kendi kocası tanıştırmış

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Yasak aşkta akılalmaz detay! Kadını kendi kocası tanıştırmış
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Nvidia CEO'su Jensen Huang'ın Çin adına casusluk şüphesiyle soruşturulan Alice Huang ile yaşadığı ilişkide şaşırtıcı bir ayrıntı ortaya çıktı. İkiliyi tanıştıran kişinin kadının kendi kocası olduğu ve eşinin ilişkisini yaklaşık iki yıl boyunca kabullenmiş göründüğü aktarıldı. Casusluk şüphesiyle ilgili soruşturma sürerken, yaşanan gelişmelerin ardından Nvidia yönetiminin CEO'nun geleceğini değerlendirdiği belirtildi.

Teknoloji devi Nvidia'nın CEO'su Jensen Huang'ın, Çin adına casusluk yaptığı şüphesiyle soruşturulan Alice Huang ile ilişkisine dair yeni ayrıntılar ortaya çıktı. İkiliyi tanıştıran kişinin Alice Huang'ın kendi eşi olduğu öğrenilirken, kocanın bu ilişkiyi yaklaşık iki yıl boyunca kabullenmiş göründüğü belirtildi.

YASAK AŞKIN ARKASINDAN KOCASI ÇIKTI

The Wall Street Journal'ın konuya yakın kişilere dayandırdığı haberine göre, Nvidia CEO'su Jensen Huang ile Çinli iş kadını Alice Huang'ın tanışmasına, kadının eşi Kang Wei aracılık etti. Çinli iş insanı Kang Wei'nin, Jensen Huang'ı yaklaşık 10 yıldır tanıdığı ve eşini de bu bağlantı üzerinden teknoloji devinin patronuyla tanıştırdığı aktarıldı.

Haberde, Kang Wei'nin eşinin Jensen Huang ile yaşadığı romantik ilişkiyi yaklaşık iki yıl boyunca kabullenmiş göründüğü belirtildi. Kang Wei'nin zaman zaman çevresindekilere eşinden şakayla karışık şekilde Nvidia CEO'sunun kişisel asistanı olarak söz ettiği de kaydedildi.

Yasak aşkta akılalmaz detay! Kadını kendi kocası tanıştırmış

İLİŞKİ İŞ BAĞLANTILARIYLA İÇ İÇE GEÇTİ

Kang Wei ve Alice Huang'ın yıllar boyunca Çin, Singapur ve Tayvan'da çeşitli ticari faaliyetlerde bulunduğu belirtildi. Çiftin video oyunları, ilaç ve bulut bilişim sektörlerinde yatırımlar yaptığı, iş dünyasındaki bağlantılarını kullanarak faaliyetlerini genişlettiği aktarıldı.

Alice Huang'ın yöneticileri arasında bulunduğu Singapur merkezli Megaspeed International şirketinin, Nvidia'nın yapay zeka çiplerini kullanan önemli müşterilerden biri haline geldiği ifade edildi. Şirketin bazı Nvidia çiplerini ABD'nin ihracat kısıtlamalarına aykırı biçimde Çin'e gönderip göndermediği ise Amerikan ve Singapurlu yetkililer tarafından inceleniyor.

Yasak aşkta akılalmaz detay! Kadını kendi kocası tanıştırmış

ÇİNLİ CASUS ŞÜPHESİYLE SORUŞTURULUYOR

ABD'li yetkililerin, Alice Huang'ın Nvidia CEO'suna yakınlığı nedeniyle Çin istihbaratı tarafından kullanılmış olabileceğinden şüphelendiği belirtildi. Tayvan makamlarının da Huang'ın ülkeye giriş iznini iptal ettiği ve ziyaretlerinin istihbarat faaliyetleriyle bağlantılı olup olmadığını araştırdığı aktarıldı.

Çin yönetimi ise casusluk suçlamalarını reddederek haberlerin dayanaksız olduğunu savundu. Alice Huang'ın Çin istihbaratı adına çalıştığı henüz yargı kararıyla doğrulanmadı.

Yasak aşkta akılalmaz detay! Kadını kendi kocası tanıştırmış

NVIDIA'DA KOLTUK KRİZİ

Jensen Huang, çalışanlarına gönderdiği mesajda eşine sadık kalmadığını kabul ederek ailesinden ve çalışma arkadaşlarından özür diledi. Nvidia yönetim kurulu da güvenlik endişeleri nedeniyle bağımsız bir inceleme başlattı.

The Wall Street Journal'ın bir başka haberinde ise Huang'ın görevden alınmasının değerlendirildiği aktarıldı. Ancak Nvidia CEO'sunun görevden alındığına ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.

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Çin Halk CumhuriyetiDünyaCEOSon Dakika

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