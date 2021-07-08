Son Dakika Çin Halk Cumhuriyeti Haberleri

21:23 ABD'den Çin, Rusya ve İran ile bağlantılı olduğu iddia edilen 34 şirkete yaptırım ABD Ticaret Bakanlığı, ABD'nin çıkarlarına aykırı faaliyetlerde bulunma veya bu faaliyetlere karışma riski bulunduğu gerekçesiyle Çin, Rusya ve İran ile bağlantılı olduğu iddia edilen 34 şirketin kara listeye alındığını duyurdu.

19:14 Seher Akbal, yurt dışı gezilerinde dikkat edilmesi gereken bilgiler verdi Seher Akbal, tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs nedeni ile yurt dışına tatile gitmek isteyen vatandaşların maske ve sosyal mesafe kurallarına dikkat etmeleri gerektiğini söyledi.

18:42 Güney Kore: "Kuzey Kore, AstraZeneca aşısını yan etkileri nedeniyle reddetti" Güney Kore Ulusal Güvenlik Stratejisi Enstitüsü (INSS) tarafından hazırlanan raporda, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un COVAX kapsamında ülkeye gönderilecek AstraZeneca Covid-19 aşılarını yan etkileri nedeniyle reddettiği belirtildi.

18:25 Borsa günü yükselişle tamamladı Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,39 değer kazanarak günü 1.378,28 puandan tamamladı.

18:10 ABD'den Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde insan hakları ihlallerindeki rolleri nedeniyle 14 Çinli şirkete yaptırım ABD yönetimi, Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde insan hakları ihlallerine karıştıkları için 14 Çinli firma da dahil olmak üzere 34 şirketi ekonomik kara listesine ekledi.

17:27 Türk heykeltraşın 'Camdan Kadınları' ABD'de sergileniyor Pandemi döneminde durma noktasına gelen hayat sanat dünyasını da derinden etkiledi.

17:08 Türk Amerikan İşadamları Derneği, ABD'li yetkililerle "ticari hamleleri" değerlendirdi Türk Amerikan İşadamları Derneği (TABA-AmCham) yönetimi ve Washington Büyükelçisi Murat Mercan, ABD'nin New York Senatörü James Sanders'la bir araya gelerek Türk-Amerikan ticaretinin gelişmesi konusunda görüş alışverişinde bulundu.

16:45 Çin'in Afganistan'daki vatandaşlarını tahliye ettiği iddiası Çin, Afganistan'daki artan şiddet olayları nedeniyle ülkede bulunan vatandaşlarına çağrıda bulunmuştu. Çinli vatandaşların ülkesine dönmeye başladığı haberleri gündeme gelirken, Xiamen Havayolları Çin sosyal paylaşım sitesi Weibo'da yaptığı açıklamada, 2 Temmuz tarihli uçuşla Afganistan'daki 210 vatandaşın tahliye edildiğini doğruladı.

15:59 Son dakika... Çin, ABD'nin finansal yaptırımları genişletme kararına tepki gösterdi Son dakika haberleri: Çin hükümeti, ABD'nin daha fazla Çinli şirketin Amerikan finans piyasalarına erişimini sınırlandırmaya yönelik kararını eleştirdi.

15:08 Bangladeş'in Hazırgiyim İhracatı Arttı Batı ülkelerinde yaşanan toparlanmanın hazır giyim talebine yönelik katkıları ile Dünya'da Çin'den sonra en büyük hazır giyim üreticisi olan Bangladeş'in ihracatının 30 Haziran 2021'de biten 2021/22 mali yılında %15 artış göstererek 38, 76 milyar dolara çıktığı bildirilmektedir.

14:47 Çin dev pandaları soyları tükenmekte olan hayvanlar listesinden çıkardı Çinli yetkililer, dev pandaların artık soyu tükenmekte olan hayvanlar olarak sınıflandırılmadıklarını ama hala gelecekte bu kategoride değerlendirilme riskleri olduğunu söyledi.

13:37 Öğretmenliği bırakıp kaz üretim çiftliği kurdu Muş'ta bir süre öğretmenlik yaptıktan sonra kendi kaz üretim çiftliğini kuran Fehmi İşer, yılda 8 bin kaz yavrusu elde ediyor.

12:54 Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Bayraktar: "Yenilenebilir enerjide oldukça ileri bir noktadayız" Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Alparslan Bayraktar, geçen yıl elektrik üretiminin yüzde 43'ünün yenilenebilir kaynaklardan sağlandığını belirterek, "Yenilenebilir kaynaklardan elektrik üretimi ABD, Çin, Almanya ve Birleşik Krallık gibi bu alanda önde gelen ülkelerde yüzde 17 ile...

12:10 ÖSYM Kocaeli Sınav Koordinasyon Kurulunun Dikey Geçiş Sınavı (2021 - DGS) Tedbirleri ile İlgili Basın Duyurusu 11 Temmuz 2021 Pazar günü yapılacak olan 2021 yılı Dikey Geçiş Sınavı (2021 - DGS) ile ilgili ÖSYM Kocaeli Sınav Koordinasyon Kurulunca alınan tedbirler aşağıya çıkarılmıştır.

12:05 Türkiye, nüfus büyüklüğünde 19'uncu sırada yer aldı Birleşmiş Milletler tahminlerine göre 2020 yılında dünya nüfusunun 7 milyar 794 milyon 798 bin 729 kişi olduğu açıklanırken, en fazla nüfusa sahip ülke 1 milyar 439 milyon 323 bin 774 kişi ile Çin oldu.

11:59 Ünlü tıp dergisi The Lancet, Çin aşısının Türkiye sonuçlarını paylaştı: Koronavirüse karşı yüzde 83.5 etkili Dünyanın en saygın tıp dergilerinden biri olan The Lancet, Çin merkezli Sinovac firması tarafından geliştirilen CoronaVac aşısının Türkiye'deki Faz 3 sonuçlarını paylaştı. Çin aşısının koronavirüse karşı yüzde 83.5 etkili olduğunu duyuran dergi, koronavirüs kaynaklı hastaneye kaldırılmaya karşı da yüzde 100 koruduğunun altını çizdi.

11:52 Wushu Kung Fu'da hedef 1 milyon lisanslı sporcu Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonu Başkan Vekili Abdurrahman Akyüz, hedeflerinin 1 milyon lisanslı sporcu olduğunu bildirdi.

11:48 Taliban: "Afgan hükümetiyle ateşkesi görüşüyoruz" Rusya'nın başkenti Moskova'da basın toplantısı gerçekleştiren Taliban heyetinden Suhail Shaheen, "Afgan hükümetiyle ateşkesi görüşüyoruz.

11:45 Ünlü tıp dergisi The Lancet, Çin aşısının Türkiye sonuçlarını paylaştı: Hastaneye kaldırılmaya karşı yüzde 100 koruyor Dünyanın en saygın tıp dergilerinden biri olan The Lancet, Çin merkezli Sinovac firması tarafından geliştirilen CoronaVac aşısının Türkiye'deki Faz 3 sonuçlarını yayınladı. Çin aşısının koronavirüse karşı yüzde 83.5 etkili olduğunu duyuran dergi, koronavirüs kaynaklı hastaneye kaldırılmaya karşı da yüzde 100 koruduğunun altını çizdi.

11:43 İSTİB Başkanı Kopuz: "İleri teknoloji tarımsal hasılamızı zirveye taşır" İstanbul Ticaret Borsası (İSTİB) Başkanı Ali Kopuz, tarım sektöründe ileri teknoloji kullanımının önemine dikkati çekerek, "İleri teknoloji tarımsal hasılamızı zirveye taşır." ifadesini kullandı.

11:33 Çin, Afganistan'daki 210 vatandaşını uçakla tahliye etti Çin'in, ABD birliklerinin geri çekilme sürecini tamamlamak üzere olduğu Afganistan'dan 210 vatandaşını uçakla tahliye ettiği bildirildi.

11:27 Türkiye nüfus büyüklüğünde 19'uncu sırada Birleşmiş Milletler tahminlerine göre 2020 yılında dünya nüfusunun 7 milyar 794 milyon 798 bin 729 kişi olduğu açıklanırken, en fazla nüfusa sahip ülke 1 milyar 439 milyon 323 bin 774 kişi ile Çin oldu.

11:21 Ana akım Amerikan medyasında Rusya neden gündemden düştü? Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın siyasetinin merkezinde küreselci güçlere karşı Amerikan halkının çıkarlarını savunmak yer alıyordu.

11:17 Asya borsaları satıcılı seyretti Asya borsalarında, satış ağırlıklı bir seyir izlendi.

11:12 CoronaVac aşısı Covid-19'a karşı yüzde 83,5 etkili Dünyanın en eski tıp dergilerinden The Lancet, Çin merkezli Sinovac tarafından korona virüse (Covid-19) karşı geliştirilen CoronaVac aşısının Türkiye'deki Faz 3 çalışma sonuçlarını yayınlayarak, aşının Covid-19'a karşı yüzde 83.5 etkili olduğunu duyurdu.

11:02 İran'a yaptırımların kaldırılmasıyla Türk-İran enerji şirketleri yeni pazarlara açılabilir İran Ticaret Odası Enerji Komisyonu Başkanı Hamid Reza Salehi, ABD'nin İran'a yönelik yaptırımlarının kaldırılması ve "Kapsamlı Ortak Eylem Planı (KOEP)" olarak adlandırılan İran nükleer anlaşmasının tam olarak uygulanması halinde Türk ve İranlı enerji şirketlerinin yeni pazarlara...

10:25 İstanbul'un köylerinde korona virüs aşılaması devam ediyor İstanbul'da çeşitli bölgelerde olduğu gibi köylerde de korona virüs aşılamaları hız kesmeden devam ediyor.

10:13 ERZURUM DAĞLARIN KAHRAMAN KIZI SILA, SLOVENYA'NIN GURUR GECESİNE 'ŞEREF KONUĞU' OLDU SLOVENYA'da kayak merkezinde bindiği teleferikten düşmek üzere olan 12 yaşındaki çocuğu yakalayıp, hayatını kurtarınca, bu ülkede 'Kahraman' ilan edilen Sıla Kara (21), Slovenya Cumhuriyeti'nin bağımsızlığının 30'uncu yıl dönümü ve Avrupa Birliği Konseyi'nin yaklaşan Slovenya dönem...

09:26 TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu'na Almanya Federal Cumhuriyeti Devlet Nişanı TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu'na Almanya Federal Cumhuriyeti Devlet Nişanı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier tarafından Almanya Federal Cumhuriyeti Devlet Nişanı'na layık görüldü.

09:12 TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu'na Almanya Federal Cumhuriyeti Devlet Nişanı verildi (1) Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'na, Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Jürgen Schulz tarafından bu ülkenin "Devlet Nişanı" takdim edildi.

01:38 Türkiye'nin CoronaVac aşısıyla ilgili Faz-3 çalışmaları The Lancet'te yayımlandı Çin'de ilaç firması Sinovac tarafından yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirilen "CoronaVac" aşısının, Türkiye'de yürütülen Faz-3 çalışmalarının sonuçları tıp dergisi "The Lancet"te yayımlandı.

22:57 Rusya'nın Suriye'ye insani yardım geçişleri için BMGK'ya 6 ay uzatma teklifinde bulunduğu belirtildi Rusya'nın, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) 1 yıl uzatılması tartışılan Suriye'ye sınır ötesi yardım mekanizması konusunda Cilvegözü Sınır Kapısı için 6 ay uzatılması teklifinde bulunduğu belirtildi.

21:54 Belçika meclisi, Çin'deki Uygur Türklerinin "soykırım riski" altında bulunduğunu kabul etti Belçika Federal Meclisi, Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesindeki Uygur Türklerinin "ciddi soykırım riski" altında olduğunu ve Uygurlara yönelik muamelelerin "insanlığa karşı suç" olabileceğini belirten karar tasarısını kabul etti.

19:18 Son dakika haberleri | Bakan Muş: "Yılın ikinci yarısında odağımız e-ticaret olacak" Son dakika haberi... Bakan Muş: "Yılın ikinci yarısında odağımız e-ticaret olacak" "İhracat menzilimiz olan 2 bin kilometrenin dışına çıkmak durumundayız" Ticaret Bakanı Mehmet Muş, "E-ihracat ile alakalıciddi çalışmalarımız var. Özellikle yılın ikinci yarısında buraya odaklanacağız.

18:39 Borsa günü düşüşle tamamladı Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 1,27 değer kaybederek günü 1.372,98 puandan tamamladı.

18:07 Keşmir'de direnişçi olduğundan şüphelenilen 6 kişi Hindistan ordusu tarafından öldürüldü Keşmir'de Hindistan hükümet güçleri tarafından düzenlenen bir dizi operasyonda direnişçi olduğundan şüphelenilen altı kişi öldürüldü.

18:06 Gelecekte 3 Şey Öne Çıkacak: Uzay, Yazılım, Robotik" İlayda Karagül'ün röportajı... Armagh Gözlemevi ve Planetaryumu'nda evrendeki karbonmonoksitin haritasını çıkartan Türk bilim insanı Kerem Osman Çubuk'tan özel açıklamalar...

17:45 "Uygur Soykırımını Durdurun" protestosu Belçika parlamentosunda Çin'in Uygur Türklerine yönelik politikalarının "soykırım" ola rak tanınması yönünde karar tasarısı görüşüldüğü sırada Brüksel'de Arts-Loi caddesinde toplanan grup, Çin'de Uygur Türklerine yönelik uygulamalara karşı "Uygur Soykırımını Durdurun" protestosu düzenledi.

16:07 Çin, İklim Koruma Amaçlı Olarak Hurdaya Dayalı Çelik Üretimini Artıracak Reuters Haber Ajansı, Çin'in girdi edinimini güvence altına almak ve ülkenin iklim konusundaki sözlerini yerine getirmek amacıyla çelik hurdası kullanımı ile geri dönüştürülmüş demir dışı metal üretimini artırmayı planladığını bildirdi.

15:58 Türkiye bilgi ve iletişim teknolojileri sektörünün büyüklüğü 189 milyar TL'ye ulaştı Bilişim Sanayicileri Derneği'nin (TÜBİSAD) açıkladığı "Bilgi ve İletişim Teknolojileri Sektörü 2020 Yılı Pazar Verileri ve Trendleri"ne göre, bilgi ve iletişim teknolojileri sektörü bir önceki yıla kıyasla yüzde 22 büyüyerek 189 milyar TL'lik hacme ulaştı.