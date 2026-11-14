Beyaz Saray, Trump-Putin-Şi üçlü görüşmesinin Çin'de planlandığını açıkladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE
BBC

Beyaz Saray, Trump-Putin-Şi üçlü görüşmesinin Çin'de planlandığını açıkladı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Beyaz Saray, Trump-Putin-Şi üçlü görüşmesinin Çin\'de planlandığını açıkladı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap

Beyaz Saray, Trump, Putin ve Şi'nin önümüzdeki hafta Çin'de APEC zirvesinde üçlü görüşme planladığını açıkladı. Sözcü Olivia Wales nükleer silahların azaltılmasının ele alınacağını belirtirken üst düzey bir ABD yetkilisi anlaşma beklenmediğini söyledi.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre, Donald Trump, Vladimir Putin ve Şi Jinping önümüzdeki hafta Çin'de düzenlenecek bir zirve kapsamında biraraya gelmeyi planlıyor.Beyaz Saray Sözcüsü Olivia Wales görüşmenin Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) zirvesi çerçevesinde planlandığını söyledi.Wales, "Başkan [Trump], diğer konuların yanı sıra, dünyadaki nükleer silahların azaltılmasını da ele alacağını açıkça belirtti" dedi.Dünyanın en büyük nükleer güçlerinin biraraya geleceği toplantıda İran'ın da ele alınabileceği belirtiliyor.Ukrayna konusunun ise gündeme gelmeyeceği düşünülüyor.Moskova ve Pekin'den görüşmeye ilişkin açıklama gelmedi.Adı açıklanmayan üst düzey bir ABD yetkilisi, Associated Press ve Reuters'a yaptığı açıklamada görüşmeden herhangi bir anlaşmanın çıkmasının beklenmediğini söyledi.Trump, 21 üye ülkenin yer alacağı iki günlük zirve için 18 Kasım Çarşamba günü Shenzhen'e varacak. Perşembe günü Şi ile ikili görüşmelerde bulunacak. Bu, Trump'ın 2025'te göreve dönmesinden bu yana Şi ile dördüncü görüşmesi olacak.Beyaz Saray Sözcüsü Wales, "Başkan Trump, Çin ziyaretini, Çin Halk Cumhuriyeti Devlet Başkanı ve Rusya Federasyonu Devlet Başkanı ile üçlü bir görüşmeyle sonlandıracak" dedi.ABD ve Rusya arasındaki nükleer silah kontrol anlaşması Şubat ayında sona erdi.BM, her iki tarafı da gecikmeden yeni bir çerçeve üzerinde anlaşmaya varmaya çağırdı. Trump, Çin'in de dahil olduğu ortamda, mevcut anlaşmanın yerine daha iyi bir anlaşma olabileceğini savunuyor.Çin devlet medyası 13 Kasım Cuma günü, Dışişleri Bakanlığı sözcüsüne atıfta bulunarak Şi'nin APEC zirvesi çerçevesinde "ikili" görüşmelere katılacağını bildirdi.Ancak haberde üçlü görüşmeyle ilgili herhangi bir bilgi yer almadı.Bu ayın başlarında Kremlin sözcüsü Dmitry Peskov, Rus devlet medyasına zirvede bu tür görüşmelere "hazırlık olduğuna dair sinyaller" olduğunu söylemişti.Orijinali İngilizce olan bu makalenin çevirisinde yapay zekadan yararlandık. Yayınlanmadan önce çeviriyi bir BBC gazetecisi kontrol etti. .

Kaynak: BBC
Asya Pasifik Ekonomik İşbirliğiAmerika Birleşik DevletleriÇin Halk CumhuriyetiBeyaz SarayDiplomasiPolitikaSözcüRusyaDünyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
BBC

Dünyanın en iyi peyniri seçildi 5 bin 330 rakibini geride bıraktı Dünyanın en iyi peyniri seçildi! 5 bin 330 rakibini geride bıraktı
Macron sarılmak istedi, İzlanda Başbakanı geri çekildi O anlar objektiflere yansıdı Macron sarılmak istedi, İzlanda Başbakanı geri çekildi! O anlar objektiflere yansıdı
Fatih Terim’e 83 bin TL hesap geldi, ödeme şekli yok artık dedirtti Fatih Terim'e 83 bin TL hesap geldi, ödeme şekli yok artık dedirtti
Karayazı’da soğuk havada tezgah başında bekleyen satıcıya güvenlikçilerden destek Karayazı'da soğuk havada tezgah başında bekleyen satıcıya güvenlikçilerden destek
Maaş, izin ve disiplin kuralları Sözleşmeli personeller için kurallar değişti Maaş, izin ve disiplin kuralları! Sözleşmeli personeller için kurallar değişti
BESYO mezunu BİM çalışanı: Bunca sene boşuna mı okuduk BESYO mezunu BİM çalışanı: Bunca sene boşuna mı okuduk?
14:35
Haluk Bilginer’in “Türkiye sineması” çıkışına Gökhan Alkan’ın yanıtı bomba
Haluk Bilginer’in “Türkiye sineması” çıkışına Gökhan Alkan'ın yanıtı bomba
14:21
Haberler.com gündeme getirdi, şehidin evine gönderilen yemek için belediye başkanı özür diledi
Haberler.com gündeme getirdi, şehidin evine gönderilen yemek için belediye başkanı özür diledi
14:04
Türkiye bu köyü konuşuyor Kendi akaryakıt istasyonlarını aldılar
Türkiye bu köyü konuşuyor! Kendi akaryakıt istasyonlarını aldılar
13:54
Şimşek’ten maaş yanıtı: En düşük emekli aylığında reel artış yüzde 621
Şimşek'ten maaş yanıtı: En düşük emekli aylığında reel artış yüzde 621
13:13
Ordu’da otomobil 300 metrelik uçuruma yuvarlandı: 3 kişi yaşamını yitirdi
Ordu'da otomobil 300 metrelik uçuruma yuvarlandı: 3 kişi yaşamını yitirdi
13:05
Suudi generale tuzak Türkiye sorusu Neyse ki gereken cevabı verdi
Suudi generale tuzak Türkiye sorusu! Neyse ki gereken cevabı verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.11.2026 14:42:49. #7.13#
SON DAKİKA: Beyaz Saray, Trump-Putin-Şi üçlü görüşmesinin Çin'de planlandığını açıkladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android