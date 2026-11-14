Beyaz Saray, Trump-Putin-Şi üçlü görüşmesinin Çin\'de planlandığını açıkladı

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre, Donald Trump, Vladimir Putin ve Şi Jinping önümüzdeki hafta Çin'de düzenlenecek bir zirve kapsamında biraraya gelmeyi planlıyor.Beyaz Saray Sözcüsü Olivia Wales görüşmenin Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) zirvesi çerçevesinde planlandığını söyledi.Wales, "Başkan [Trump], diğer konuların yanı sıra, dünyadaki nükleer silahların azaltılmasını da ele alacağını açıkça belirtti" dedi.Dünyanın en büyük nükleer güçlerinin biraraya geleceği toplantıda İran'ın da ele alınabileceği belirtiliyor.Ukrayna konusunun ise gündeme gelmeyeceği düşünülüyor.Moskova ve Pekin'den görüşmeye ilişkin açıklama gelmedi.Adı açıklanmayan üst düzey bir ABD yetkilisi, Associated Press ve Reuters'a yaptığı açıklamada görüşmeden herhangi bir anlaşmanın çıkmasının beklenmediğini söyledi.Trump, 21 üye ülkenin yer alacağı iki günlük zirve için 18 Kasım Çarşamba günü Shenzhen'e varacak. Perşembe günü Şi ile ikili görüşmelerde bulunacak. Bu, Trump'ın 2025'te göreve dönmesinden bu yana Şi ile dördüncü görüşmesi olacak.Beyaz Saray Sözcüsü Wales, "Başkan Trump, Çin ziyaretini, Çin Halk Cumhuriyeti Devlet Başkanı ve Rusya Federasyonu Devlet Başkanı ile üçlü bir görüşmeyle sonlandıracak" dedi.ABD ve Rusya arasındaki nükleer silah kontrol anlaşması Şubat ayında sona erdi.BM, her iki tarafı da gecikmeden yeni bir çerçeve üzerinde anlaşmaya varmaya çağırdı. Trump, Çin'in de dahil olduğu ortamda, mevcut anlaşmanın yerine daha iyi bir anlaşma olabileceğini savunuyor.Çin devlet medyası 13 Kasım Cuma günü, Dışişleri Bakanlığı sözcüsüne atıfta bulunarak Şi'nin APEC zirvesi çerçevesinde "ikili" görüşmelere katılacağını bildirdi.Ancak haberde üçlü görüşmeyle ilgili herhangi bir bilgi yer almadı.Bu ayın başlarında Kremlin sözcüsü Dmitry Peskov, Rus devlet medyasına zirvede bu tür görüşmelere "hazırlık olduğuna dair sinyaller" olduğunu söylemişti.Orijinali İngilizce olan bu makalenin çevirisinde yapay zekadan yararlandık. Yayınlanmadan önce çeviriyi bir BBC gazetecisi kontrol etti. .