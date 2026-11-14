Bakan Şimşek'e emekli, memur ve asgari ücret zammı soruldu! Yanıtı milyonları heyecanlandırdı - Son Dakika
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Bakan Şimşek'e emekli, memur ve asgari ücret zammı soruldu! Yanıtı milyonları heyecanlandırdı

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Bakan Şimşek\'e emekli, memur ve asgari ücret zammı soruldu! Yanıtı milyonları heyecanlandırdı
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13 yorum

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, emekli ve memur maaşları ile asgari ücrete ilişkin soru önergesine verdiği yanıtta, "Yüksek, sürdürülebilir ve kapsayıcı büyüme ile refah artışı sağlamak hedefimiz" ifadelerini kullandı. Şimşek, 2026 yılında yapılan maaş zamlarını ve 2002 yılından bu yana gerçekleşen reel artış oranlarını da tek tek açıkladı.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, İYİ Parti Trabzon Milletvekili Yavuz Aydın'ın emekli ve memur maaşları ile asgari ücretin alım gücüne ilişkin verdiği yazılı soru önergesini yanıtladı. Şimşek, ekonomi programının temel hedefinin sürdürülebilir büyüme ve refah artışı olduğunu vurgularken, maaşlara yapılan zam oranlarını açıkladı.

MECLİS'TE MAAŞLARIN ALIM GÜCÜ SORULDU

İYİ Parti Trabzon Milletvekili Yavuz Aydın, son üç yılda asgari ücret, en düşük ve ortalama memur maaşları ile en düşük ve ortalama emekli aylıklarının enflasyondan arındırılmış reel değişimini Meclis gündemine taşıdı.

Aydın ayrıca, enflasyonla mücadele programı kapsamında vatandaşların satın alma gücünün kalıcı olarak artırılması için 2026 ve 2027 yıllarında hangi somut hedeflerin belirlendiğini sordu.

Önergeye yanıt veren Bakan Şimşek, ekonomi programının hedefini "Yüksek, sürdürülebilir ve kapsayıcı büyüme ile refah artışı sağlamaktır" sözleriyle açıkladı.

MEMUR, EMEKLİ VE ASGARİ ÜCRETLİNİN ZAM ORANLARINI AÇIKLADI

Bakan Şimşek, 2026 yılında maaşlarda gerçekleştirilen artışlara ilişkin şu bilgileri verdi:

"2026 yılında en düşük memur maaşında yüzde 39,38 oranında, en düşük emekli aylığında yüzde 39,52 oranında ve asgari ücrette sene başından geçerli olmak üzere yüzde 27,01 oranında artış sağlanmıştır. 2002 yılının Aralık ayından bugüne aile yardımı dâhil en düşük memur maaşında reel olarak yüzde 261 oranında, en düşük emekli aylığında reel olarak yüzde 621 oranında ve asgari ücrette reel olarak yüzde 207 oranında artış sağlanmıştır."

Buna göre Şimşek'in açıkladığı 2026 yılı artış oranları şöyle:

  • En düşük memur maaşı %39,38
  • En düşük emekli aylığı %39,52
  • Asgari ücret %27,01

2002 YILINDAN BU YANA REEL ARTIŞLARA DİKKAT ÇEKTİ

Şimşek, maaşlarda yalnızca 2026 yılında yapılan artışları değil, 2002 yılının Aralık ayından bu yana yaşanan reel değişimleri de değerlendirdi.

Bakanın verdiği bilgilere göre, söz konusu dönemde aile yardımı dâhil en düşük memur maaşı reel olarak yüzde 261, en düşük emekli aylığı yüzde 621 ve asgari ücret yüzde 207 arttı.

"ASGARİ ÜCRET VERGİ DIŞI BIRAKILDI"

Vergi sisteminde ücret gelirlerine yönelik uygulamalara da değinen Şimşek, çalışanların gelirlerinin diğer gelir unsurlarından farklı değerlendirildiğini belirtti.

Şimşek, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Diğer taraftan, 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren asgari ücret vergi dışı bırakılmış, asgari ücretin üzerinde ücret alanlarda ise asgari ücretin gelir vergisi matrahına isabet eden tutar gelir vergisinden, brüt asgari ücrete isabet eden tutar damga vergisinden istisna edilmiştir."

Bakan Şimşek, mevcut vergi oranlarının ücret gelirleri için diğer gelir unsurlarına kıyasla daha yüksek tutarlardaki matrahlara uygulandığını da ifade etti.

Okurların en beğendiği yorum

“EMEKLİLERDEN BAŞKA KANDIRACAĞINIZ KALMADI”

Tüm yorumlar (13)
Mehmet ŞimşekMehmet ŞimşekEmekli ZammıAsgari ÜcretMemur zammıEkonomiRefahMemurSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    Yorumlar (13)

  • Abuzer Yavuz Abuzer Yavuz:
    EMEKLİLERDEN BAŞKA KANDIRACAĞINIZ KALMADI 10 1 Yanıtla
  • necati çolak necati çolak:
    Yine başladılar eveleme geveleme işine söylesene şukadar emekliye ve askari ücretliye zam yapacağız diye yok 2022 de şöyle artış yapmış yok 2023 de böyle artış yapmış laf ebeliğini bırakın millet yemiyor bu süslenmiş laflarızı 7 0 Yanıtla
  • eymensaralina3 eymensaralina3:
    Rahmetli levent kırca 7 0
  • dilaver ovalı dilaver ovalı:
    BU HABERDE AÇIKÇASI BEN HEYECANLANMADIM SAYIN REJİ... 4 1 Yanıtla
    Yusuf İNANÇ Yusuf İNANÇ:
    Millet yiycegi kaziklar icin heyecanlandi aciklama icin degil site carpitiyor 5 0
  • hy5wmzbh6s hy5wmzbh6s:
    En düşük en düşük emekli maaşı diye reklam yapıp durmayın En düşüğü yap zammı yüksek zam yapmış gibi reklam yap normal emekli maaşlarına yüzde geldi ki onu söyleyin. boynuzsuz keçinin boynuzu keçiler hakkını aldığı gün de gelecek 1 1
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