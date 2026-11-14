Bütün salon ayağa kalktı! Jüri üyelerini butona bastıklarına pişman eden yarışmacı

Bütün salon ayağa kalktı! Jüri üyelerini butona bastıklarına pişman eden yarışmacıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bir yetenek yarışmasında sahneye çıkan yarışmacı, performansıyla jüri üyelerine unutamayacakları bir an yaşattı. Yarışmacının yaptığı gösteriyi ilk başta basit bulan ve ne yapmaya çalıştığını anlamayan jüri üyeleri, butona basarak olumsuz karar verdi. Ancak gösterinin sonunda ortaya çıkan sonuç, herkesi şaşkına çevirdi.
Yetenek yarışmasında hünerlerini sergilemek için sahneye çıkan yarışmacının performansı, başlangıçta jüri üyelerini etkilemedi. Gösterinin neye dönüşeceğini anlayamayan jüri üyeleri, yapılanları basit bir performans olarak değerlendirerek butona bastı.
SONUCU GÖRÜNCE PİŞMAN OLDULAR
Ancak yarışmacı gösterisini tamamladığında ortaya çıkan sonuç, jüri üyelerinin kararlarını sorgulamasına neden oldu. Başlangıçta sıradan görünen performansın sonunda yaşananlar karşısında şaşkınlıklarını gizleyemeyen jüri üyeleri, erken karar verdikleri için pişmanlık yaşadı.
BÜTÜN SALON AYAĞA KALKTI
Yarışmacının gösterisini tamamlamasının ardından salonda büyük bir alkış koptu. Seyirciler, ortaya çıkan performansı ayakta alkışlayarak yarışmacıyı kutladı. Jüri üyelerinin başlangıçta olumsuz değerlendirdiği gösteri, izleyicilerin ayakta alkışladığı bir performansa dönüştü.
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