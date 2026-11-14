İddia: ABD'de tüm uçak kalkışları durduruldu - Son Dakika
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İddia: ABD'de tüm uçak kalkışları durduruldu

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İddia: ABD\'de tüm uçak kalkışları durduruldu
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İddia: ABD\'de tüm uçak kalkışları durduruldu
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ABD Federal Havacılık İdaresi'nin, uçaklardaki frekans ve iletişim sorunları nedeniyle ülke genelindeki tüm uçak kalkışlarını durdurduğu iddia edildi. Konuya ilişkin resmi açıklama gelmedi.

ABD Federal Havacılık İdaresi'nin (FAA), uçaklardaki frekans ve iletişim sorunları nedeniyle ülke genelindeki tüm kalkışları durdurduğu iddia edildi. Sosyal medyada hızla yayılan paylaşımlarda, bazı pilotların yolculara ve hava trafik kontrol kulelerine uçuşların durdurulduğu yönünde bilgi verdiği öne sürüldü.

HAVACILIK İDARESİNDEN AÇIKLAMA GELMEDİ

Kurumdan konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama gelmedi. FAA’in canlı hava sahası takip sistemlerinde de ülke çapında alınmış bir uçuş durdurma kararına ya da genel bir iletişim arızasına dair herhangi bir kayıt yer almıyor.

Amerika Birleşik DevletleriFederal Havacılık DairesiHavacılıkGüncelDünyaSon Dakika

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