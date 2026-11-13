Tutuklu İmamoğlu, 'yargılayacağım' sözlerinin tehdit sayıldığı soruşturmada ifade verdi - Son Dakika
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Tutuklu İmamoğlu, 'yargılayacağım' sözlerinin tehdit sayıldığı soruşturmada ifade verdi

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Silivri Başsavcılığı, İBB 'yolsuzluk' davasındaki sözleri nedeniyle İmamoğlu hakkında soruşturma başlattı. Tutuklu İmamoğlu, SEGBİS'le verdiği ifadede 'yargılayacağım' sözlerinin tehdit değil mecazi olduğunu ve iddianameyi eleştirdiğini söyledi.

Ekrem İmamoğlu, İBB'ye yönelik 'yolsuzluk' davasında duruşmadaki sözleri nedeniyle başlatılan soruşturma kapsamında verdiği ifade ortaya çıktı.

Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, İBB'ye yönelik 'yolsuzluk' davasında Ekrem İmamoğlu'nun kullandığı sözler üzerine soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında, tutuklu bulunan İmamoğlu, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemleri (SEGBİS) aracılığıyla ifade verdi.

'MECAZİ ANLAMDA KULLANIYORUM'

İmamoğlu ifadesinde, "Hiçbir şiddet övgüsü, hiçbir şiddet çağrısı içermeyen siyasi nitelikteki açıklamalarım, eleştirilerim, soruşturma ve dava konusu yapılıyor. Doğrusu her yeni soruşturmada savcılarımızın işi daha da ilerlettiğini görüyorum. Sözlerimden sürekli suç çıkarmaya çalışıyorlar. Bu soruşturmanın konusu inanılmaz; zira dünyanın en önemli işlerinden birini, anayasalarda, uluslararası sözleşmelerde yer alan bir hukuksal kavramı bir 'tehdit' sözü olarak nitelendiriyor. İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi'nde gerçeğe ve hukuka aykırı gerekçelerle yaptırılmayan sorgumdan önce kullandığım 'Ben savunma yapmam, ben yargılayacağım, yargılayacağım, merak etmeyin, ben iddianame yapanları yargılayacağım' sözlerim tehdit suçuymuş. Ben yargıç değilim. Mahkeme kurup yargılama yapacak konumda da değilim. Belli ki bir mecazi anlamda kullanıyorum. Kastımın ne olduğu çok açık. Ben kendi bildiğim doğruları anlatırım. Aleyhime düzenlenen sözde iddianameyi eleştiririm. Bana bu davayı açanları eleştiririm" dedi.

'YARGILAMA EYLEMİ HANGİ KOŞULLARDA TEHDİT SAYILABİLİR'

İmamoğlu, "Bu tehdit midir? Savcılar, yargıçlar bunu tehdit olarak kabul ediyorsa bu benim değil, onların sorunu. Demek ki yürüttükleri yargısal faaliyete güvenmiyorlar. Kendine güvenen bir savcı, bir yargıç yargılama sözcüğünden korkmaz diye düşünüyorum. İster düz anlamı ister mecazi anlamı, 'yargılamak' eylemi nasıl tehdit olarak kabul edilebilir? Yargılama eylemi nasıl, hangi koşullarda tehdit sayılabilir? Türkiye'deki yargıçlar, mahkemeler yargılama yaparak tehdit suçunu mu işliyorlar? Kaldı ki bir iddianameyi yargılamak, içerik olarak karşısında durmak ve bana göre karşılaştığım tarihin en büyük hukuksuz süreçlerine karşın cevap vermek, sorgulamak benim en doğal hakkımdır. Bütün bunları millet adına karar verecek olan, vermesi gereken yargıçların huzurunda yapıyorum. Bunun nesi suç veya tehdit? Açılan bu soruşturma, Türkçemizde hiçbir hakaret, tehdit ve benzeri suç anlamı olmayan bir kavrama suç yüklemeye çalışmaktır" dedi.

'MECAZİ ANLAMDA YAZILAN İDDİANAMENİN YANLIŞ OLDUĞUNU KASTETTİM'

İmamoğlu'na, "Ben savunma yapmam, ben yargılayacağım, yargılayacağım merak etmeyin, ben iddianameyi yapanları yargılayacağım' derken ne demek istediniz, kimi ya da kimleri kastettiniz?" sorusunun sorulması üzerine İmamoğlu, "Ben yargılayacağım' derken mecazi anlamda yazılan iddianamenin yanlış olduğunu, yalan ve iftiralarla dolu olduğunu kastettim. Herhangi bir yargılama görevim olmadığı için yargılamam mümkün değildir. Ben bu sözlerle o zamanki İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı, şu an Adalet Bakanı olan kişinin soruşturmayı yürütme sürecini ve uygulamalarını kastettim. İddianameyi yazanlar ya da mahkeme heyeti yönünde kişisel bir kastım yoktur. Kaldı ki iddianameyi yapanlar tarafından görev tanımı olarak mahkeme heyetinin anlaşılması da mümkün değildir" dedi.

Kaynak: DHA
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