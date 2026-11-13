10 anket firmasının ortalaması alındı! İşte partilerin oy oranları - Son Dakika
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10 anket firmasının ortalaması alındı! İşte partilerin oy oranları

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10 anket firmasının ortalaması alındı! İşte partilerin oy oranları
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33 yorum

10 araştırma şirketinin anket ortalamasına göre AK Parti yüzde 29,8 ile ilk sırada yer alırken YENİ Parti yüzde 26,6 ile ikinci oldu. İki parti arasındaki fark 3,2 puan olarak hesaplanırken İYİ Parti yüzde 9,2 ile üçüncü sırada yer aldı. CHP'nin yüzde 4,3 ile altıncı sıraya gerilemesi ise dikkat çekti.

Türkiye'deki siyasi partilerin oy oranlarına ilişkin 10 araştırma şirketinin ortalaması alındı. Sonuçlara göre AK Parti yüzde 29,8 ile ilk sırada yer alırken YENİ Parti yüzde 26,6 ile ikinci sırada bulunuyor. 

10 BÜYÜK FİRMANIN ORTALAMASI ALINDI 

HBS, SONAR, MetroPOLL, NORA, İLSA, ASAL, İVEM, AREA, ANKAR ve GÜNDEMAR araştırma şirketlerinin isimleriyle paylaşılan siyasi parti oy oranlarında AK Parti yüzde 29,8 ile ilk sırada gösterildi. YENİ Parti'nin yüzde 26,6 ile ikinci sırada yer aldığı verilerde iki parti arasındaki farkın 3,2 puan olduğu görüldü.

10 anket firmasının ortalaması alındı! İşte partilerin oy oranları

CHP'NİN OY ORANI YÜZDE 4,3 OLARAK GÖSTERİLDİ

Paylaşılan verilere göre İYİ Parti yüzde 9,2 ile üçüncü, DEM Parti yüzde 8,7 ile dördüncü, MHP ise yüzde 6,3 ile beşinci sırada yer aldı. CHP'nin oy oranı yüzde 4,3 olarak gösterilirken Zafer Partisi yüzde 3,6, Anahtar Parti (A Parti) yüzde 3,4 ve Yeniden Refah Partisi yüzde 2,9 seviyesinde yer aldı.

PARTİLERİN OY ORANLARI

1. AK Parti: %29,8

2. YENİ Parti: %26,6

3. İYİ Parti: %9,2

4. DEM Parti: %8,7

5. MHP: %6,3

6. CHP: %4,3

7. Zafer Partisi: %3,6

8. Anahtar Parti (A Parti): %3,4

9. Yeniden Refah Partisi: %2,9

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“bıktırdınız algı operasyonlarından”

Tüm yorumlar (33)
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    Yorumlar (33)

  • ömer ellialtı ömer ellialtı:
    bıktırdınız algı operasyonlarından 29 23
    KAPLUMBAĞA TERBİYECİSİ KAPLUMBAĞA TERBİYECİSİ:
    Şu an bir gerçek var kararsızlar yüzde 60 bu ülkede, daha seçime çok var nice hırsızlar vurguncular hortumcular çıkar, ve bizim karasızlık daha çok uzun sürer 6 13
  • Paraner Paraner:
    iyi partiye oy atıcam kemala atmam 24 8
    zaman yolcusu zaman yolcusu:
    adından belli "para"ner... işiniz gücünüz para... kitap oku. kitap okumak cehaleti alır 6 17
    Mustafa Sagdic Mustafa Sagdic:
    Algı yapmakla seçim kazanılsaydı, 25 senedir CHP kazanırdı, İnsanlar iyi kötüyü ayır edebiliyor o yüzden Ak parti diyor yıllardır, Hırsıza Yolsuza rüşvetciye oy verenler ancak onlargibi düşünen onlara oy veriyor, Hizmete Adalete ve kalkınmaya büyümeye gelişmeye oy veren %52 kesin. 1 8
    yunus deniz yunus deniz:
    Yeni Parti demek istedin galiba,bende bir çok kez Yeni Parti diyeceğime iyi parti diyorum. 5 1
    yunus deniz yunus deniz:
    zaman yolcusu,ahlak saygı vs kitapla gelişmiyor, birde illaki her 2 partidede kitabın kitabını okuyanlar vardır ama göründüğü gibi sonuç aynı değil.. 1 0
  • Alper Kocman Alper Kocman:
    MHP ve CHP bu kadar oy alamaz. AKP + MHP + DEM yuzde 50'nin altinda. Eger Yeni parti yuksek profilli bir baskan bulsa iktidar degisimi kacinilmaz. 24 2
  • Tuncay Yilmaz Tuncay Yilmaz:
    boş hiçbiri inandırıcı değil 15 8 Yanıtla
  • hasan baba dikkat hasan baba dikkat:
    Anketlere bakılsaydı 25 sene chp iktidardı, puan farkı en az 10 puan iktidarla yepenin arasındaki 12 9
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