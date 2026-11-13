Gençlik nereye gidiyor? Kız öğrenci yurdunun önünde dehşete düşüren olay

Zonguldak'ta bir kız öğrenci yurdunun önünde yaşanan kavga, korku dolu anlara sahne oldu. İddiaya göre S.D. isimli şahıs, daha önce darbettiği öne sürülen iki kişiyle yeniden karşı karşıya geldi. Taraflar arasındaki gerginliğin büyümesi üzerine S.D.'nin iki kişiye bıçakla saldırdığı, ardından aracını üzerlerine sürdüğü ileri sürüldü.

POLİSE DE DİRENDİ, GÖZALTINA ALINDI

Olayın ardından bölgeye gelen polis ekipleri şüpheliye müdahale etti. Polise de direndiği belirtilen S.D., ekipler tarafından gözaltına alındı.