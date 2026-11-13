Gençlik nereye gidiyor? Kız öğrenci yurdunun önünde dehşete düşüren olay - Son Dakika
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Gençlik nereye gidiyor? Kız öğrenci yurdunun önünde dehşete düşüren olay

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Gençlik nereye gidiyor? Kız öğrenci yurdunun önünde dehşete düşüren olay
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3 yorum
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Gençlik nereye gidiyor? Kız öğrenci yurdunun önünde dehşete düşüren olay
Haber Videosu

Zonguldak'ta bir kız öğrenci yurdunun önünde çıkan kavganın ardından taraflar arasındaki gerginlik büyüdü. S.D. isimli şüphelinin, daha önce darbettiği öne sürülen iki kişiye bıçakla saldırdığı ve ardından aracını üzerlerine sürdüğü iddia edildi. Olay yerine gelen polis ekiplerine de direnen şüpheli gözaltına alındı.

Zonguldak'ta bir kız öğrenci yurdunun önünde yaşanan kavga, korku dolu anlara sahne oldu. İddiaya göre S.D. isimli şahıs, daha önce darbettiği öne sürülen iki kişiyle yeniden karşı karşıya geldi. Taraflar arasındaki gerginliğin büyümesi üzerine S.D.'nin iki kişiye bıçakla saldırdığı, ardından aracını üzerlerine sürdüğü ileri sürüldü.

POLİSE DE DİRENDİ, GÖZALTINA ALINDI

Olayın ardından bölgeye gelen polis ekipleri şüpheliye müdahale etti. Polise de direndiği belirtilen S.D., ekipler tarafından gözaltına alındı.

Okurların en beğendiği yorum

“Bulunduğunuz Şehrin dışına Kız çocuklarınızı okumaya göndermeyin... peşlerinden gidin...”

Tüm yorumlar (3)
ZonguldakGençlikGüncelPolisSon Dakika

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    Yorumlar (3)

  • Metin Akarsu Metin Akarsu:
    Bulunduğunuz Şehrin dışına Kız çocuklarınızı okumaya göndermeyin... peşlerinden gidin... 10 1
  • Muhammet Karakurt Muhammet Karakurt:
    BU ÇÜRÜMENİN ONUNE GEÇMEK LAZIM YOKSA DAHA KÖTÜ ŞEYLER OLACAK 1 0 Yanıtla
  • Aynasız Delikanli Aynasız Delikanli:
    Aziz Şehitlerimiz nur içinde yatsın.Cok üzgünüm:(( 0 0
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