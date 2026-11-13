Ne şakaları var ne de acımaları! Bu takımla oynayana Allah yardım etsin - Son Dakika
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Ne şakaları var ne de acımaları! Bu takımla oynayana Allah yardım etsin

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Ne şakaları var ne de acımaları! Bu takımla oynayana Allah yardım etsin
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1 yorum

İspanya, UEFA Uluslar A Ligi'nde Çekya'yı Epet Arena'da 2-0 yenerek grubundaki 5 maçın tamamını kazandı ve puanını 15'e çıkardı. Alex Baena'nın 39. dakikada penaltıdan attığı golle öne geçen konuk ekip, Krejci'nin kırmızı kartla 10 kişi kalan rakibine karşı 90+6'da Marc Pubill'in golüyle farkı ikiye çıkardı.

UEFA Uluslar A Ligi 3. Grup'ta Çekya ile İspanya, Epet Arena'da karşı karşıya geldi. Mücadelenin 39. dakikasında kazanılan penaltıda topun başına geçen Alex Baena, meşin yuvarlağı ağlara göndererek konuk ekibi 1-0 öne geçirdi. İlk yarı bu skorla tamamlandı.

ÇEKYA 10 KİŞİ KALDI

Karşılaşmanın 72. dakikasında Çekyalı futbolcu Ladislav Krejci, kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Sayısal üstünlüğü eline geçiren İspanya, 90+6. dakikada Marc Pubill'in attığı golle farkı ikiye çıkardı ve mücadeleden 2-0 galip ayrıldı.

İSPANYA 5'TE 5 YAPTI

Bu sonuçla birlikte İspanya, UEFA Uluslar A Ligi'nde oynadığı 5 maçın tamamını kazanarak 15 puana ulaştı. Çekya ise beşinci karşılaşmasından da mağlubiyetle ayrılarak puansız kaldı.

SON MAÇTA RAKİP İNGİLTERE

İspanya, gruptaki son karşılaşmasında 15 Kasım'da İngiltere'yi Riyadh Air Metropolitano'da ağırlayacak. Çekya ise aynı gün Hırvatistan ile Opus Arena'da karşı karşıya gelecek.

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“Sürekli aynı başlığı atmanızdan sıkıldık ya..”

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Çek CumhuriyetiİspanyaSporSon Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Kartal Doğan Kartal Doğan:
    Sürekli aynı başlığı atmanızdan sıkıldık ya.. 5 0
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