Şehit pilotlarımızın son çabası ortaya çıktı! Büyük faciayı önlemişler - Son Dakika
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Şehit pilotlarımızın son çabası ortaya çıktı! Büyük faciayı önlemişler

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Şehit pilotlarımızın son çabası ortaya çıktı! Büyük faciayı önlemişler
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Şehit pilotlarımızın son çabası ortaya çıktı! Büyük faciayı önlemişler
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Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde 4 askerin şehit olduğu helikopter kazasına ilişkin yürek burkan bir ayrıntı ortaya çıktı. Kazanın ardından bölgeden edinilen bilgilere göre, helikopterdeki pilotlar düşüş sırasında yerleşim yerlerini korumak için büyük çaba gösterdi. Helikopterin köyün üzerine düşmesini engellemeye çalıştıkları belirtilen askerlerin bu müdahalesi sayesinde çok daha büyük bir facianın önüne geçildiği ifade edildi.

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesine bağlı Samanköy Mahallesi'nde akşam saatlerinde meydana gelen ve 4 askerin şehit olduğu helikopter kazasının ardından pilotların son anlarına ilişkin dikkat çeken bilgiler paylaşıldı.

Sözcü TV canlı yayınında konuşan Turhan Çömez, bölgeden aldığı bilgilere göre pilotların helikopterin yerleşim yerine düşmesini önlemek için özel bir çaba gösterdiğini belirtti.

Çömez, "Pilotların o yerleşim yerini dikkate alarak özel bir çabası olmuş. Bölgeden bu bilgiyi aldım. Yerleşim yerine yakın olması facianın çok daha büyük şekilde yaşanabileceğini ama ama deneyimli pilotlarımız büyük çaba ile faciayı önlemiş. Askerler helikopterin köye düşmemesi için büyük bir çaba göstermiş. Çevre, koşullar ve helikopter çok iyi yönetilmiş." ifadelerini kullandı.

Şehit pilotlarımızın son çabası ortaya çıktı! Büyük faciayı önlemişler

"BU ÇOK KAHRAMANCA BİR TAVIR"

Gazeteci Fikret Bila da kazaya ilişkin değerlendirmesinde, helikopterin manevra kabiliyetinin yüksek olduğunu ve Türk pilotlarının uzun yıllara dayanan deneyimine dikkat çekti.

Bila, "Bu helikopter tipi askeri olarak bizde çok kullanılan helikopter tipi. Sınır ötesi yolculuklarda kullanılan bir helikopter tipi. Gazeteciler olarak bizlerin de sınır ötesi operasyonlarda çok kez bindiğimiz ve manevra kabiliyetinin yüksek olduğunu gördüğümüz bir halikopter tipi bu. Bizim pilotlarımız dünyanın en iyi pilotları arasındadır. Terörle mücadele boyunca da çok büyük deneyim kazandılar. O nedenle çok büyük bir pilotaj hatası çıkmayabilir. Tabii ki kaza kırım raporunu da beklemek lazım. Şehit pilotlarımızın yerleşime çok yakın yerde uçtukları ve düşme sırasında helikopteri yerleşim yerinin dışına düşürmeye gayret ettiklerini de söyleyebiliriz. Bu çok kahramanca bir tavır." dedi.

Şehit pilotlarımızın son çabası ortaya çıktı! Büyük faciayı önlemişler

HELİKOPTERDEN KOPAN PARÇALAR BİR EVE İSABET ETTİ

Kazanın ardından helikopterin düştüğü noktada çıkan yangın, çevredeki bir eve sıçradı. Ekiplerin müdahalesiyle alevler kontrol altına alınarak söndürüldü.

Kaza sırasında helikopterden kopan parçaların bir evin üzerine isabet ettiği, evde bulunan 2 kişinin hafif yaralandığı bildirildi.

Şehit pilotlarımızın son çabası ortaya çıktı! Büyük faciayı önlemişler

DAHA BÜYÜK BİR FACİANIN ÖNÜNE GEÇİLDİĞİ BELİRTİLDİ

Bölgeden aktarılan bilgilere göre, helikopterin yerleşim alanına düşmesi halinde çok sayıda evin zarar görebileceği değerlendiriliyor. Pilotların son anlarda helikopteri yerleşim yerinden uzaklaştırmaya çalıştığı iddiası ise henüz resmi kaza inceleme raporuyla doğrulanmadı.

Kazanın kesin nedeni ve düşüş sırasında yaşananlar, yürütülecek teknik incelemenin ardından netlik kazanacak.

Şehit pilotlarımızın son çabası ortaya çıktı! Büyük faciayı önlemişler

HELİKOPTERİN DÜŞTÜĞÜ BÖLGE GÖRÜNTÜLENDİ

Kazanın yaşandığı bölge gün ağarınca görüntülendi. Helikopterin yerleşim yerine yakın araziye düştüğü ve kopan parçalarının geniş bir alana yayıldığı, bir parçanın evin bahçe duvarını yıktığı görüldü.

Ekiplerin bölgedeki çalışmaları sürüyor.

Şehit pilotlarımızın son çabası ortaya çıktı! Büyük faciayı önlemişler

ŞEHİT OLAN 4 ASKERİMİZİN KİMLİKLERİ AÇIKLANDI

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, kazada şehit olan askerlerimizin isimleri kamuoyuyla paylaşıldı. Şehitlerimizin kimlikleri şöyle:

- Kara Pilot Binbaşı Erdem Çimen

- Kara Pilot Binbaşı Orhun Pınar

- Astsubay Kıdemli Üstçavuş Hüseyin Zehir

- Astsubay Kıdemli Çavuş Serkan Önder

Bakanlık, kazanın nedeninin henüz belirlenemediğini vurgulayarak şu açıklamayı yaptı:

"S-70 tipi helikopterimizin henüz belirlenemeyen bir sebeple Malatya'da kaza kırıma uğraması sonucu, helikopterde bulunan 4 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve asil milletimize başsağlığı ve sabırlar dileriz."

Şehit pilotlarımızın son çabası ortaya çıktı! Büyük faciayı önlemişler
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