Sergen Yalçın\'dan maç sonunda çarpıcı itiraf: Diğer oyuncuların da yardımcı olması lazım

A Milli Futbol Takımı'nın yeni teknik direktörü Sergen Yalçın, 2-1 kaybedilen Belçika maçının ardından açıklamalarda bulundu.ç

"KAYBETMEK İSTEMİYORDUK''

Zorlu mücadeleyi değerlendiren Sergen Yalçın, puan alabileceklerini belirterek "Kaybetmek istemiyorduk. İyi konsantreydik, iyi hazırlandık. Oyunun tamamında çocuklar iyi mücadele ettiler. Seviye maçları yüksek seviyede oluyor. Bu grupta çok sert takımlarla oynuyorsunuz. Sistemi yere indirmek üzerine kurmuştuk. Ayağı iyi oyuncularımız var. Oyun başında dar alan presiyle başladık, 15-20 dakika sonuç vermedi. Kontrol bizdeydi, golü bulduk. 30-45 arası oyunu rakibe verdik. Rakibe verdiğimiz dakikalarda, iyi takımla oynuyoruz tabii, buldukları pozisyonları gole çevirdiler. Savunma zaafiyeti milli takımda görülen bir şey uzun zamandır. Belli bölümlerde rakibin, belli bölümlerde biz aldık oyunu. Çok net pozisyonlarımız var maçta. Oyunu kurtarabilirdik, puan da alabilirdik. Mücadeleden, oyunun belli bölümünden memnunuz. Bunu daha uzun süreye yaymamız lazım. Zamanla yavaş yavaş toparlarız. Oyuncularla beraber bunu halledebiliriz. Bu önemli bir sorun." dedi.

OĞUZ AYDIN TERCİHİ

Oğuz Aydın'ın sağ bekte oynaması hakkında yorum yapan Sergen Yalçın, "Arda mükemmel bir gol attı. Kendi kalitesine yakışır bir oyun oynadı. Oğuz tercihine gelince... Zeki'yi 90 dakika kullanamazdık. Orada oynayan oyuncu en iyi oyuncusu Belçika'nın, Belçika galibiyetinin mimarlarındandı. Oğuz çabuk, güçlü, daha mücadeleci, daha sağlam durur dedim. Oğuz'dan memnunum. Gayet iyi oynadı aldığı süre içinde." ifadelerini kullandı.

"KOLEJ TAKIMI HAVASI VAR''

Sözlerine devam eden deneyimli hoca, "Takımımız gerçekten çok iyi oyunculardan kurulu bir takım. Bugün iki karşılaşmada eksik oyuncularımız var, sakatlıktan yeni dönmüş fiziksel olarak yüzde yüz hazır olmayanlar var. Onun sıkıntısını yaşadık. Çok daha farklı olabilirdi. Bugünkü maçta biraz ayrıntılarda boğulduk. Çok net pozisyonlarımız var, şanssızlığımız da var. Çok güzel bir arkadaşlık ortamı var içeride. Çocuklar pırlanta gibi. Kolej takımı havası var. Ufak tefek sorunlar var. Daha çok erken, 2 günlük antrenmanla çıktık bu maça. 3 gün sonra çok zor bir maç daha var. En üst seviyede maçlar bunlar. Belçika çok hareketli oynayan bir takım. Belli bölümlerde bu hareketliliğe cevap veremedik. Bunda oyuncularımızın bazılarının fiziksel olarak yüzde yüz hazır olmamasının da payı var. Mücadele, istek çok iyiydi. Çok iyi yerlere geleceğiz. Biraz zaman lazım, düzelteceğiz." açıklamasını yaptı.

"BUNU ÇOK İYİ YAPMAK LAZIM''

A Milli Takım'daki kolay gol yeme sorununa değinen Sergen Yalçın, "Kolay gol yeme bayağı bir zamandır var. Oyuncularla da bunu konuştuk. Savunma, sadece savunma oyuncuları tarafından yapılmıyor. Bu seviyelerde bunu çok iyi yapmak lazım. Bu müsabakalarda bunlar oluyor. Futbolda hata olmadan gol olmuyor. Oyuncularım hata yapabilir, bu çok normal. Bunu düzeltecek zaman olduğunda düzelteceğiz. Ben bugün oyuncuların her şeyinden memnunum. Kaybedilmiş bir maç ama pozitif bakmak istiyoruz, bundan sonraki süreçlerde bize çok şey kazandıracak bir maç da olabilir. Bunu zamanla göreceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

''DİĞER OYUNCULARIN DA YARDIMCI OLMASI LAZIM''

Arda Güler'e diğer oyuncularının da ayak uydurması gerektiğini ifade eden Yalçın, "Arda takımımızın en önemli oyuncusu. Merkezde, tüm atakları yönlendiren, özellikle hücumsal pozisyonda birçok şeyi çözen, çok değerli bir oyuncu. Onun yapacakları çok önemli ama diğer oyuncuların da onunla beraber çözümlemede yardımcı olması lazım. Arda alacağı sorumluluğu alıyor zaten. Bugünkü oyunundan çok memnunuz. Bazı oyuncularda sakatlık problemi var, hazır değil bazı oyuncular yüzde yüz. Bir milli takım, bir grup var. Yüzde 80'ini zaten çağırıyoruz. Arda'nın omuzlarında zaten büyük bir yük olacak, çünkü takımın en iyi oyuncusu." dedi.