İmamoğlu davasında 8 kişi için tahliye kararı - Son Dakika
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İmamoğlu davasında 8 kişi için tahliye kararı

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İmamoğlu davasında 8 kişi için tahliye kararı
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İBB’ye yönelik ‘Yolsuzluk’ davasında, aralarında Ekrem İmamoğlu’nun da bulunduğu 46’sı tutuklu 436 sanık, 109’uncu duruşmada hakim karşısına çıktı. Mahkeme, İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan'ın yanı sıra Fatoş Pınar Türker, Fatoş Ayık, Serhat Kapki, Ahmet Köksal, Onur Aldı, Volkan Ateş ve Murat Or'un tahliyesine karar verdi. Duruşma, 4 Ocak 2027'ye ertelendi.

İBB’ye yönelik ‘Yolsuzluk’ davasında, aralarında görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu’nun da bulunduğu 46’sı tutuklu 436 sanık, 109’uncu duruşmada hakim karşısına çıktı. İmamoğlu duruşmada, "Onlarca insanın gizli tanık beyanlarıyla tutuklandığı ortadadır. Bu iddianame yargı tarihinin çöplüğünde en dibinde yerini bulmuştur. Asıl tutsak edilen insanın bedeni değil, İstanbul’un, Türkiye’nin, bu aziz milletin iradesidir. Çok acı bir biçimde milletin iradesine kelepçe taktılar" dedi. Mahkeme, Mehmet Pehlivan, Fatoş Pınar Türker, Fatoş Ayık, Serhat Kapki, Ahmet Köksal, Onur Aldı, Volkan Ateş ve Murat Or'un tahliyesine karar verdi. Duruşma, 4 Ocak 2027'ye ertelendi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılarak tutuklanan Ekrem İmamoğlu’na yönelik yürütülen ‘Yolsuzluk’ soruşturması tamamlanarak 11 Kasım 2025 tarihinde 3 bin 809 sayfalık iddianame hazırlandı. İddianamede 'Örgüt lideri’ olarak adı geçen Ekrem İmamoğlu’nun; ‘Suç işlemek amacıyla örgüt kurma’, ‘Rüşvet’, ‘Suç gelirlerinin aklanması’, ‘Kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık’, ‘Kişisel verilerin kaydedilmesi’, ‘Kişisel verileri ele geçirme ve yayma’, ‘Suç delillerini gizleme’, ‘Haberleşmenin engellenmesi’, ‘Kamu malına zarar verme’, ‘Rüşvet alma’, ‘Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma’, ‘İrtikap’, ‘Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama’, ‘İhaleye fesat karıştırma’, ‘Çevrenin kasten kirletilmesi’, ‘Vergi usul kanununa muhalefet’, ‘Orman kanununa muhalefet’ ve ‘Maden kanununa muhalefet’ suçlarını işlediği iddia edildi. İmamoğlu’nun 142 eylem nedeniyle 828 yıl 2 aydan 2 bin 352 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.

"CEZAEVİNE ATTIKLARI İNSANLARDAN İTİRAFÇI YARATTILAR"

Medya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun tahliye talebinde bulunurken, "Savunmamda da buraya çıktığım her anda da dedim ki, hala da diyorum bir kişi bile benim adımı rüşvete anmayacak. Neredeyse 500 kişi dinlediniz. Dedi mi bir kişi? En çok duyduğumuz şey ‘duydum, piyasadan duydum, sektörden duydum’. Bizim daha başta hukuki olarak tutuklanmamamız lazımdı. Sebep yokken sonuç icat ettiler, sonra da cezaevine attıkları insanlardan itirafçı yarattılar. Arz edilen hedef kişilerle ilgili suçlamalar yaptırdılar, başarılı da oldular. Büyük Türk milletinin bir ferdi olarak, bu millet gibi ben de cendereden çıkmayı Mustafa Kemal Atatürk’ten öğrendim. Belki zaman alır ama ben bu cendereden çıkarım. Vefatının da 88’inci yılında saygı ve minnetle anıyorum. Bu salonda bulunan, hukukun üstünlüğüne kalbiyle inanan, yaşam pratiğinde uygulayan herkese saygılarımı sunuyorum" dedi.

"UYDURMA SÖZLERLE TUTUKLANDIM"

İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş, “Soruşturma makamı beni İmamoğlu’nun kasası, bazı yerlerinde örgütün kasası, bazı yerlerinde ise beni en önemli kişi olarak tanımlıyor. Ben 149 eylemden cezalandırılması istenen ancak sıfatı belirsiz sözde bir örgüt yöneticisiyim. Tarafıma atfedilen suçlama ve soruşturma makamının beni oturttuğu konum dahi belirsizdir. Ne ana iddianamede ne de ek iddianamede kasa ya da en önemli kişi yakıştırmalarının hangi maddi delile dayandığı, sözde suç örgütünün hangi karar mekanizmasına dahil olduğum, yöneticilik vasfının ne suretle tecelli ettiği tek bir somut eylem ile açıklanabilmiş değildir. İddianame benim açımdan bol keseden dağıtılmış toplam bir ceza kampanyasıdır. Kimin kasasıyım? Hangi eylemlerim ile bu sıfatı hak ettim? Kime hangi talimatı verdim? Bunların hiçbiri yok. Ne bir görüntü kaydı, ne bir iletişim kaydı, ne bir bankacılık hareketi, ne bir fatura, ne bir sözleşme, ne bir mesaj kaydı, ne de tek bir yazılı kanıt. Bunların hiçbiri yok. Uydurma sözlerle tutuklandım. Gerçeğe aykırı bir kurguya imza atmadım, atmam. Etkin pişmanlık altında iftira mekanizması işletmedim, işletmem. Başkalarını haksız yere suçlamadım, suçlamam. Bugün karşınızda 20 aydır tutuklu bulunmamın en büyük sebebi bunları yapmayı reddettiğim içindir” dedi.

"ONLARCA İNSANIN GİZLİ TANIK BEYANLARIYLA TUTUKLANDIĞI ORTADADIR"

Ekrem İmamoğlu, "İddianame için kullandığım iftiraname sıfatı artık tescil edilmiştir. Gizli tanık üzerine kurulu bu paçavra yığını tarumar olmuştur. Onlarca insanın gizli tanık beyanlarıyla tutuklandığı ortadadır. Ancak o gizli tanıklar bugün ortada yoktur. İddia makamı iflas etmiştir. Elle tutulur tek bir tanık yoktur. Birkaç yandaş ve yalancı dışında şikayetçi kalmamıştır. Bu metin yalnızca beyan, dedikodu, duymuştum ifadeleriyle doldurulmuştur. Altına imza atanların terfi etmesiyle de bunun aslında bir terfiname olduğu tescil edilmiştir. Bu iddianame yargı tarihinin çöplüğünde en dibinde yerini bulmuştur. 602 gündür bu duvarların arkasındayım. Bu duvarlar bir insanın bedenini tutuyor olabilir ancak asıl tutsak edilen insanın bedeni değil, İstanbul’un, Türkiye’nin, bu aziz milletin iradesidir. Onlar bir belediye başkanını tutukladıklarını sandılar. Oysa çok acı bir biçimde milletin iradesine kelepçe taktılar. Örgüt dediler, örgütü iddianame kurdu. Üyeler Silivri’de bir araya geldi. Burada tanıştık. Hayatımda hiç görmediğim örgüt yöneticim var benim. Kendi pislik içinde olan insanlar, bize çamur atmaya kalktılar. Fon vurgununu görüyorsunuz. Müştekilerimin hepsi geldi, dinledik. ‘Şikayetçi değilim’ dedi, gittiler" dedi.

SANIKLARIN TUTUKLULUK HALİNİN DEVAMI TALEP EDİLDİ

Duruşma savcısı, tüm tutuklu sanıkların tutukluluk halinin devamını talep etti. Duruşmaya 1 saat ara verildi.

8 SANIK HAKKINDA TAHLİYE KARARI

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti; Mehmet Pehlivan, Fatoş Pınar Türker, Fatoş Ayık, Serhat Kapki, Ahmet Köksal, Onur Aldı, Volkan Ateş ve Murat Or'un tahliyesine hükmetti. Duruşma, 4 Ocak 2027'ye ertelendi.

Kaynak: DHA
İstanbul Büyükşehir BelediyesiMehmet PehlivanEkrem İmamoğluAhmet KöksalMahkemeHakimSon Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Volkan Veziroğlu Volkan Veziroğlu:
    Sitemin bir tuhaf. Sen de saf değilsin ya kimin mecrasında yorum yaptığını bil be kardeşim.Adamlar kafasına göre seçmece yorum yayınlıyor. Kafalarına göre haberleri yoruma açıyor yoruma kapıyor. 0 0
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