Malatya Yeşilyurt\'ta helikopter kaza geçirdi, çıkan yangında alevler eve sıçradı

MALATYA'nın Yeşilyurt ilçesinde helikopter kaza kırıma uğradı. Bölgeye ekipler sevk edildi.

Yeşilyurt ilçesi Samanköy Mahallesi'nde akşam saatlerinde bir helikopter kaza kırıma uğradı. Helikopterin düştüğü bölgede yangın çıkarken, alevler yakındaki bir eve de sıçradı. İhbar üzerine bölgeye güvenlik güçleri ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler alevlere müdahale edip söndürdü.

Helikopterin kaza kırıma uğradığı bölgede ekipler çalışma başlattı.