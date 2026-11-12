Denizi olmayan ilimiz balık üretiminde birinci! 200 milyon dolar kazandırıyor - Son Dakika
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Denizi olmayan ilimiz balık üretiminde birinci! 200 milyon dolar kazandırıyor

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Denizi olmayan ilimiz balık üretiminde birinci! 200 milyon dolar kazandırıyor
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İç sularda alabalık ve Türk somonu yetiştiriciliğinde Türkiye birincisi olan Elazığ, balık ihracatıyla ülke ekonomisine katkı sağlıyor. Kentteki 200'ün üzerinde işletmede yılda 40 bin tondan fazla balık üretilirken, sektörün ekonomik büyüklüğü yaklaşık 200 milyon dolara ulaşıyor. Porsiyonluk balıklar Avrupa Birliği ülkelerine, Türk somonu ise Rusya, Japonya, ABD ve Kanada başta olmak üzere dünya pazarlarına gönderiliyor.

Keban ve Karakaya baraj gölleri başta olmak üzere geniş iç su kaynaklarına sahip Elazığ, alabalık ve Türk somonu yetiştiriciliğinde Türkiye'nin önde gelen üretim merkezleri arasında yer alıyor. Kentte faaliyet gösteren 200'ün üzerindeki işletmede yetiştirilen balıklar, işleme tesislerinde hazırlandıktan sonra dünyanın farklı ülkelerine ihraç ediliyor. Elazığ İli ve İlçeleri İç Su Ürünleri Yetiştiricileri Üretici Birliği Başkanı Gökhan Elgin, kentin iç sularda alabalık ve Türk somonu üretiminde Türkiye birincisi olduğunu açıkladı.

Denizi olmayan ilimiz balık üretiminde birinci! 200 milyon dolar kazandırıyor

YILLIK 200 MİLYON DOLARLIK ÜRETİM

Elazığ'daki su ürünleri yetiştiriciliğinin üretim kapasitesine ilişkin bilgi veren Gökhan Elgin, kentte yıllık 40 bin tonun üzerinde balık üretildiğini belirtti. Sektörün yaklaşık 200 milyon dolarlık ekonomik büyüklüğe ulaştığını ifade eden Elgin, 200'den fazla işletmede yaklaşık 2 bin kişiye istihdam sağlandığını söyledi.

Kentte halihazırda 3 balık işleme ve değerlendirme tesisinin faaliyet gösterdiğini aktaran Elgin, 2 yeni tesisin de önümüzdeki birkaç ay içerisinde üretime başlamasının beklendiğini kaydetti.

Denizi olmayan ilimiz balık üretiminde birinci! 200 milyon dolar kazandırıyor

TÜRK SOMONU RUSYA, JAPONYA VE ABD'YE GİDİYOR

Elazığ'da yetiştirilen balıklar, türlerine ve büyüklüklerine göre farklı ülkelere ihraç ediliyor. Porsiyonluk olarak adlandırılan alabalıklar ağırlıklı olarak Avrupa Birliği ülkelerine gönderilirken, Türk somonu ise Rusya, Japonya, ABD ve Kanada başta olmak üzere uluslararası pazarlarda alıcı buluyor.

İhracat rotalarına ilişkin açıklama yapan Elgin, "Yetiştirdiğimiz ürünlerden 'porsiyonluk' diye tabir ettiklerimiz genellikle Avrupa Birliği ülkelerine, 'Türk somonu' diye ifade ettiklerimiz ise başta Rusya, Japonya, Amerika ve Kanada olmak üzere diğer dünya ülkelerine ihraç edilmektedir" dedi.

Denizi olmayan ilimiz balık üretiminde birinci! 200 milyon dolar kazandırıyor

2 YENİ TESİS DAHA FAALİYETE GEÇECEK

Elazığ'ın üretim kapasitesinin yanı sıra balık işleme altyapısının da geliştiğini belirten Elgin, mevcut 3 tesise yenilerinin ekleneceğini söyledi. Önümüzdeki aylarda 2 yeni tesisin daha faaliyete geçmesiyle kentteki işleme ve değerlendirme tesisi sayısının 5'e ulaşması bekleniyor.

Keban ve Karakaya baraj göllerinin sağladığı üretim imkanlarıyla Elazığ, hem iç su balıkçılığındaki liderliğini hem de uluslararası pazarlardaki varlığını sürdürüyor.

Denizi olmayan ilimiz balık üretiminde birinci! 200 milyon dolar kazandırıyor
Denizi olmayan ilimiz balık üretiminde birinci! 200 milyon dolar kazandırıyor
Kaynak: İHA
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