Emre Belözoğlu gelir gelmez biletini kesti! Yıldız isim yolcu - Son Dakika
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Emre Belözoğlu gelir gelmez biletini kesti! Yıldız isim yolcu

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Emre Belözoğlu gelir gelmez biletini kesti! Yıldız isim yolcu
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Emre Belözoğlu gelir gelmez biletini kesti! Yıldız isim yolcu
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Fenerbahçe'de teknik direktörlük görevine getirilen Emre Belözoğlu, Samandıra'da başlattığı değişimi kadroya da taşıdı. Geçen sezon 39 maçta 11 gol ve 6 asistlik performans sergileyen Dorgeles Nene'nin yeni sezon planlamasında yer almadığı belirtildi. Sarı-lacivertlilerin, Malili futbolcuyla ara transfer döneminde yollarını ayırmayı planladığı aktarıldı.

Fenerbahçe'de teknik direktörlük görevini devralan Emre Belözoğlu, hem teknik ekipte hem de futbolcu kadrosunda değişikliklere gitmeye hazırlanıyor. Başkan Aziz Yıldırım'ın verdiği tam yetkiyle göreve başlayan Belözoğlu'nun, Samandıra'daki yapılanmayı yeniden şekillendirdiği ve bazı isimlerle yollarını ayırma kararı aldığı belirtildi.

SAMANDIRA'DA DEĞİŞİM BAŞLADI

Beş yıl önce Fenerbahçe'de geçici teknik direktör olarak görev yapan Emre Belözoğlu, sarı-lacivertli kulübe bu kez daha geniş yetkilerle döndü. Göreve başlamasının ardından tesislerdeki çalışma düzenini değiştirmek için harekete geçen genç teknik adamın, sağlık ekibi ve teknik heyette önemli değişiklikler yaptığı aktarıldı.

Uzun süredir eleştirilerin odağında bulunan sağlık ekibiyle yollar ayrılırken, Zeki Murat Göle'nin de görevine son verildiği belirtildi. Belözoğlu'nun eski takım arkadaşı Dirk Kuyt ile de yollarını ayırarak kendi teknik ekibini oluşturduğu ifade edildi.

İKİ FUTBOLCUYA YENİ SÖZLEŞME

Fenerbahçe yönetimi, kadro yapılanmasının yanı sıra takımın önemli isimlerinin sözleşmelerini yenilemek için de harekete geçti. Avrupa kulüplerinin takip ettiği belirtilen Oğuz Aydın ve Archie Brown'un sözleşmelerinin uzatılması kararlaştırıldı.

Sarı-lacivertli yönetimin, iki futbolcunun olası transfer görüşmelerinde kulübün elini güçlendirmek ve oyuncuların değerini korumak amacıyla kısa süre içerisinde yeni sözleşmelere imza attırmayı hedeflediği aktarıldı.

Emre Belözoğlu gelir gelmez biletini kesti! Yıldız isim yolcu

DORGELES NENE İLE YOLLAR AYRILIYOR

Emre Belözoğlu'nun kadro planlamasında yer vermediği isimlerden birinin Dorgeles Nene olduğu belirtildi. Eski teknik direktör İsmail Kartal'ın ardından Belözoğlu'nun da Malili futbolcuyu gelecek planları arasında düşünmediği ifade edildi.

Geçen sezon Fenerbahçe formasıyla 39 karşılaşmaya çıkan Nene, 11 gol ve 6 asistlik performansıyla hücum hattına önemli katkı sağlamıştı. Ancak bu sezon beklentilerin uzağında kalan genç futbolcu, yalnızca 177 dakika süre alabildi ve gol ya da asist üretemedi.

DEVRE ARASINDA AYRILIK PLANI

Fenerbahçe yönetiminin, ara transfer döneminde Dorgeles Nene ile yollarını ayırmayı planladığı aktarıldı. Sarı-lacivertlilerin, Malili futbolcunun ayrılmasıyla kadroda oluşacak boşluğu yıldız bir transferle doldurmak istediği belirtildi.

Emre BelözoğluFenerbahçeSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

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    Yorumlar (3)

  • Montana By Montana By:
    Nene, mert hakan, kerem, mert muldur, arci browni, samedo, lukaku, acil gitmesi gerekenler. 1 0 Yanıtla
  • jbsxdyxxxc jbsxdyxxxc:
    Keremi de gönder ne tıtuyorsun 1 0
  • Hakan Yücelen Hakan Yücelen:
    Emre vallahi sende anlamıyorsun bu işten.Zaten son maçta yine keremi alarak Eyvah dedirtmiştin 1 0 Yanıtla
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