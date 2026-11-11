Gökhan Töre'nin şampiyonluk madalyaları satışta! Sessizliğini bozdu - Son Dakika
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Gökhan Töre'nin şampiyonluk madalyaları satışta! Sessizliğini bozdu

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Gökhan Töre\'nin şampiyonluk madalyaları satışta! Sessizliğini bozdu
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Beşiktaş'ın 2020-2021 sezonunda kazandığı Süper Lig ve Türkiye Kupası şampiyonluklarında kadroda yer alan Gökhan Töre'nin iki madalyasının bir alışveriş sitesinde satışa çıkarılması dikkat çekti. Eski milli futbolcunun maddi sıkıntı yaşadığı iddiaları ortaya atılırken, madalyaların hediye edildiği kişiler tarafından satışa konulmuş olabileceği de öne sürüldü. Töre, tartışmaların ardından "Sonsuza kadar benimle." sözleriyle açıklama yaptı.

Gökhan Töre'nin Beşiktaş formasıyla kazandığı şampiyonluk madalyaları beklenmedik bir olayın merkezinde yer aldı. İnternette satışa çıkarılan madalyalarla ilgili farklı iddialar ortaya atılırken, eski milli futbolcudan dikkat çeken bir yanıt geldi.

ŞAMPİYONLUK MADALYALARI İNTERNETTE SATIŞA ÇIKARILDI

Beşiktaş'ın 2020-2021 sezonunda elde ettiği çifte şampiyonlukta kadroda bulunan Gökhan Töre'nin şampiyonluk madalyalarının bir alışveriş sitesinde satışa çıkarıldığı görüldü. Siyah-beyazlı takımın hem Süper Lig'de hem de Türkiye Kupası'nda mutlu sona ulaştığı sezonun hatırası olan madalyaların satış ilanında yer alması, dikkatleri eski milli futbolcuya çevirdi. Futbolcular için kariyerlerinin önemli hatıraları arasında bulunan şampiyonluk madalyalarının neden satışa çıkarıldığına ilişkin ise farklı iddialar ortaya atıldı. 

Gökhan Töre'nin şampiyonluk madalyaları satışta! Sessizliğini bozdu

MADDİ SIKINTI YAŞADIĞI İDDİA EDİLDİ

Madalyaların internette satışa sunulmasının ardından Gökhan Töre'nin maddi sıkıntılar yaşadığı öne sürüldü. Satış ilanının futbolcunun ekonomik durumuyla bağlantılı olabileceği iddiası ortaya atılırken, bu yönde herhangi bir somut bilgi açıklanmadı. Bir başka iddiaya göre ise söz konusu madalyalar doğrudan Töre tarafından satışa çıkarılmadı. Eski milli futbolcunun geçmişte hediye ettiği madalyaların, bunları alan kişi ya da kişiler tarafından satışa konulmuş olabileceği belirtildi. 

GÖKHAN TÖRE'DEN TEK CÜMLELİK YANIT

Hakkındaki iddiaların ardından sessizliğini bozan Gökhan Töre, 2021 yılındaki şampiyonluk madalyalarına ilişkin kısa bir açıklamada bulundu. Eski milli futbolcu, "Sonsuza kadar benimle." ifadelerini kullandı. Gökhan Töre'nin adıyla anılan madalyalar, Beşiktaş'ın 2020-2021 sezonunda kazandığı iki önemli kupanın hatırası olması nedeniyle ayrı bir önem taşıyor.

Gökhan Töre'nin şampiyonluk madalyaları satışta! Sessizliğini bozdu
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