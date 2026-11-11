ERMADEN, Sivas Kangal'da Alacahan Altın Projesi'nde 893 bin ons kaynak tespit etti - Son Dakika
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ERMADEN, Sivas Kangal'da Alacahan Altın Projesi'nde 893 bin ons kaynak tespit etti

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ERMADEN, Sivas Kangal'daki Alacahan Altın Projesi'nin güncellenen kaynak tahminini KAP'a bildirdi. Şirket, toplam 41,73 milyon ton kaynakta 893 bin ons altın bulunduğunu, belirlenmiş kaynaklarda 785 bin ons, mümkün kaynaklarda 108 bin ons içerilen altın tespit edildiğini açıkladı.

ERMADEN'in Sivas'ın Kangal ilçesinde yürüttüğü Alacahan Altın Projesi kapsamında güncellenen maden kaynak tahminine göre, toplam 41,73 milyon ton kaynak içerisinde 893 bin ons altın bulunduğu açıklandı.

ERMADEN tarafından Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan özel durum açıklamasında, Sivas'ın Kangal ilçesinde bulunan Alacahan Altın Projesi'ne ilişkin güncellenmiş maden kaynak tahmininin tamamlandığı bildirildi. DAMA Mühendislik Proje ve Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından, Şubat 2023 tarihli UMREK Kodu'nun ikinci versiyonu esas alınarak hazırlanan raporda, projeye ilişkin maden kaynaklarının miktarı, tenörü ve güvenilirlik sınıflandırması yeniden değerlendirildi.

Açıklamada, 4 Kasım 2025 tarihinde kamuoyuyla paylaşılan mümkün maden kaynakları beyanının ardından gerçekleştirilen ilave sondaj, analiz ve kapsamlı teknik değerlendirmeler sonucunda, mineralizasyonun geometrisi ve jeolojik sürekliliğine ilişkin bilgilerin geliştirildiği belirtildi. Yeni veriler doğrultusunda üç boyutlu jeolojik model ve jeoistatistiksel tahmin yaklaşımının güncellendiği kaydedildi.

785 bin ons olarak açıklandı

Güncellenmiş maden kaynak tahmini kapsamında, 33,84 milyon ton kütleye, 0,72 gram/ton ortalama altın tenörüne ve 785 bin ons içerilen altına sahip belirlenmiş maden kaynakları tespit edildi. Ayrıca 7,89 milyon ton kütleye, 0,43 gram/ton ortalama altın tenörüne ve 108 bin ons içerilen altına sahip mümkün maden kaynakları belirlendiği duyuruldu. Buna göre Alacahan Altın Projesi'nde toplam 41,73 milyon ton maden kaynağı içerisinde yaklaşık 893 bin ons içerilen altın bulunduğu bildirildi.

Kaynak: İHA
Ons AltınAlacahanEkonomiKangalFinansSivasBorsaSon Dakika

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SON DAKİKA: ERMADEN, Sivas Kangal'da Alacahan Altın Projesi'nde 893 bin ons kaynak tespit etti - Son Dakika
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