Son Dakika Sivas Haberleri

- 08:33 Kara yollarında durum
Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.
- 01:22 SPOR Rıza Çalımbay'dan Petrocub maçı değerlendirmesi
Bolu'nun Gerede ilçesinde yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Demir Grup Sivasspor'un teknik direktörü Rıza Çalımbay, UEFA Avrupa Konferans Ligi'ndeki rakipleri Moldova temsilcisi Petrocub için, "Bizden önce lige başladılar, maç oynadılar.
- Dün Dün 22:38 Trafik ekiplerinden "Yorulunca Mola Verin Hayata Mola Vermeyin" projesi
Trafik ekiplerinden "Yorulunca Mola Verin Hayata Mola Vermeyin" projesi Konum itibariyle doğuyu batıya, kuzeyi de güney ilerine bağlayan önemli bir kavşak noktalarından biri olan Yozgat'ta, İl Emniyet Müdürlüğü Ekipleri, bayram tatili dolayısıyla yola çıkan sürücüleri tek tek durdurarak...
- Dün Dün 21:39 Son dakika haberleri | Eşi tarafından öldürülen Özel Harekat Polisi toprağa verildi
Son dakika haberleri... Eşi tarafından öldürülen Özel Harekat Polisi toprağa verildi Samsun'da evlerinde eşi tarafından tabancayla vurularak öldürülen Özel Harekat Polisi kılınan cenaze namazının ardından memleketi Sivas'ta toprağa verildi Samsun'da evlerinde eşi tarafından tabancayla vurularak öldürülen Özel...
- Dün Dün 20:43 Belediye Başkanı Bilgin, scooter'a binerek gençlerle yarıştı
Belediye Başkanı Bilgin, scooter'a binerek gençlerle yarıştı Tüm dünyada kullanımı büyük bir hızla yayılan elektrikli scooterlar, Sivaslıların kullanımına sunuldu Tüm dünyada kullanımı büyük bir hızla yayılan elektrikli scooterlar, Sivaslıların kullanımına sunuldu.
- Dün Dün 20:20 Kurban Bayramı'nda İç Anadolu'da hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyredecek
Meteoroloji, arife günü ve Kurban Bayramı süresince Kayseri, Sivas, Kırşehir, Nevşehir ve Yozgat'ta hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyredeceğini bildirdi.
- Dün Dün 20:09 Vali ve Belediye Başkanı, ihtiyaç sahipleri için pazarın en büyük iki kurbanlığını satın aldı
Sivas'ta canlı hayvan pazarından 1'er tonluk 2 kurbanlık satın alan Vali Salih Ayhan ve Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, kurbanlıkları, belediye bünyesinde ihtiyaç sahipleri için faaliyet gösteren Hayat Ağacı Derneğine bağışladı.
- Dün Dün 17:30 SPOR Sivasspor'un yeni transferi Leke James: Güzel şeyler yapacağız
Sivasspor'un yeni transferi Leke James: Güzel şeyler yapacağızSİVAS, (DHA) - Demir Grup Sivasspor'un yeni transferi Leke Samson James, "Buraya azimli ve istekli geldim. Güzel şeyler yapacağımıza inanıyorum" dedi.
- Dün Dün 17:23 James: "Güzel şeyler yapacağıma inanıyorum"
- James: "Güzel şeyler yapacağıma inanıyorum" Sivasspor'un yeni transferi Leke Samson James "Transfer sürecim güzel geçti" "Burada olmaktan dolayı çok mutluyum" DG Sivasspor'un yeni transferi Leke Samson James, "Buraya azimli ve istekli geldim. Güzel şeyler yapacağımıza inanıyorum.
- Dün Dün 16:17 Kurban Bayramı öncesi canlı hayvan pazarında hareketlilik
Sivas'ta büyük ve küçükbaş hayvan satışının yapıldığı pazarda Kurban Bayramı öncesi haraketlilik yaşanıyor.
- Dün Dün 16:06 Belediye başkanından gençlerle elektrikli scooter yarışı
SİVAS'ta, çevreci ve güvenli ulaşım imkanı sağlayan elektrikli scooter'lar, halkın kullanımına sunuldu.
- Dün Dün 14:52 Elektrikli scooter dönemi başladı
Sivas Belediyesince kentte farklı noktalara yerleştirilen çok sayıda elektrikli scooter, hizmete girdi.
- Dün Dün 14:30 BAŞKANIMIZ BİLGİN 'ŞAFAK VAKTİ' FİLMİNİ ŞEHİT AİLELERİYLE BİRLİKTE İZLEDİ…
'Şafak Vakti' filminin Sivas'taki tüm gösterimleri Belediyemiz tarafından ücretsiz olarak izleyici ile buluşturuldu.
- Dün Dün 14:28 Zara'da hayvan pazarı açıldı
Sivas'ın Zara ilçesinde, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi hayvan pazarı açıldı.
- Dün Dün 14:17 Sivas'ta Elektrikli Scooter Dönemi Başlıyor…
Tüm dünyada kullanımı büyük bir hızla yayılan elektrikli scooterlar, Sivaslıların kullanımına sunuldu.
- Dün Dün 14:11 Son dakika haberi: Eşinin öldürdüğü Özel Harekat Polisi toprağa verildi
Son dakika haber... Samsun'da evlerinde eşi tarafından tabancayla vurularak öldürülen Özel Harekat Polisi kılınan cenaze namazının ardından memleketi Sivas'ta toprağa verildi.
- Dün Dün 14:08 YOZGAT'TA BAYRAM TATİLİ YOLUNDA 'ÇAY MOLASI'
YOZGAT'ta polis ekipleri, bayram tatili için yola çıkan sürücüleri 'mola sizden çay bizden' sloganı ile durdurup, çay ikram ederek dinlenmelerini sağladı.
- Dün Dün 14:05 Son dakika haberleri! EŞİNİN TABANCAYLA ÖLDÜRDÜĞÜ ÖZEL HAREKET POLİSİ, TOPRAĞA VERİLDİ
Son dakika haberler: SAMSUN'da tartıştığı eşi Yasemin Çitil (26) tarafından tabancayla vurularak öldürülen özel harekat polis memuru Emrullah Çitil (31) memleketi Sivas'ta toprağa verildi.
- Dün Dün 14:04 Son dakika haberleri! Samsun'da eşi tarafından öldürülen polis memurunun cenazesi Sivas'ta toprağa verildi
Son dakika gündem haberi: Samsun'un Tekkeköy ilçesinde tartıştığı eşi tarafından tabancayla vurularak öldürülen özel harekat polis memuru Emrullah Çitil'in cenazesi, memleketi Sivas'ta defnedildi.
- Dün Dün 13:51 Sivas'ta Vali ve Belediye Başkanı, ihtiyaç sahipleri için pazarın en büyük iki kurbanlığını satın aldı
Sivas'ta canlı hayvan pazarından 1'er tonluk 2 kurbanlık satın alan Vali Salih Ayhan ve Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, kurbanlıkları, belediye bünyesinde ihtiyaç sahipleri için faaliyet gösteren Hayat Ağacı Derneğine bağışladı.
- Dün Dün 13:36 Üniversite öğrencisinden çocukları sevindiren proje
Üniversite öğrencisinden çocukları sevindiren proje Umutlar projesinin 65. etkinliği Erzincan'da gerçekleştirildi Erzincan Kazım Karabekir mahallesi Muhtarı Oğuz Tekcan'ın girişimleri neticesinde Sivas'tan gelen üniversite öğrencisi Beyzanur Kaya'nın Masum Umutlar projesinin 65.
- Dün Dün 13:30 Sivasspor sezona iddialı hazırlanıyor
- Sivasspor sezona iddialı hazırlanıyor DG Sivasspor, 2021-2022 sezonu öncesi kamp çalışmalarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.
- Dün Dün 12:37 Trafik polislerinden sürücülere çay ikramı
Yozgat Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kurban Bayramı'nda yaşanabilecek olası kazaları önlemek amacıyla başlattıkları "Mola sizden çay bizden" projesiyle uygulama noktalarında durdurdukları sürücülere çay ikramında bulunuyor.
- Dün Dün 12:10 Yozgat'ta trafik ekiplerinden "Yorulunca Mola Verin Hayata Mola Vermeyin" projesi
Konum itibariyle doğuyu batıya, kuzeyi de güney ilerine bağlayan önemli bir kavşak noktalarından biri olan Yozgat'ta, İl Emniyet Müdürlüğü Ekipleri, bayram tatili dolayısıyla yola çıkan sürücüleri tek tek durdurarak dikkatli olmaları konusunda uyardı.
- Dün Dün 11:33 Uzmanı uyardı: "Bayramda et tüketimine dikkat"
Uzmanı uyardı: "Bayramda et tüketimine dikkat" Diyetisyen Cansu Arslan Kurban Bayramına sayılı günler kala bayramda et tüketiminde dikkat edilmesi gereken hususları anlattı Diyetisyen Cansu Arslan Kurban Bayramına sayılı günler kala bayramda et tüketiminde dikkat edilmesi gereken hususları anlattı.
- Dün Dün 10:37 "Satılık dairelerin fiyatları ortalama yüzde 29 arttı"
Emlak Uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı, "Türkiye'de gerek satılıkta gerekse kiralıkta konut fiyatları artmaya devam ediyor.
- Dün Dün 10:17 Sivasspor'un UEFA Avrupa Konferans Ligi'ndeki maç saati beli oldu
Demir Grup Sivasspor'un UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Petrocub ile yapacağı maç saat 20.00'de oynanacak.
- Dün Dün 09:34 Sivasspor, Pedro Henrique'yi transfer etti
Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, Brezilyalı futbolcu Pedro Henrique'yi kadrosuna kattı.
- Dün Dün 00:57 Kurban pazarında yüzler gülüyor
Sivas'ta, Kurban Bayramı'na az bir süre kala kurban pazarlarındaki besiciler satışlardan memnun olduklarını söyledi.
- Dün Dün 00:57 Kayseri Şeker'den çiftçisine çifte bayram
Kayseri Şeker, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde üreticisine çifte Bayram müjdesi verdi.
- Dün Dün 00:57 AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Dağ: "Girdiği her seçimden başarıyla çıkan AK Parti 2023'te de hedefine ulaşacaktır"
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, "Girdiği her seçimden başarıyla çıkan AK Parti, 2023'te de hedefine ulaşacaktır.
- Dün Dün 00:57 Otomobil çarpan kadın hayatını kaybetti
Sivas'ta karşıdan karşıya geçmeye çalıştığı sırada otomobil çarpan kadın olay yerinde hayatını kaybetti.
- Dün Dün 00:57 Ünlü halk müziği sanatçısı Pınar Dağdelen ikinci albümünü çıkarttı
Ünlü türkücü Pınar Dağdelen 'Hayat Bir Gün O da Bugün' adlı ikinci albümünü müzik severlerle buluşturdu.
- 16.07.2021 16 Tem 20:44 Son dakika haber! Sivasspor'un yeni transferi Dimitrios Goutas sağlık kontrolünden geçti
Son dakika haberleri: DG Sivasspor'un yeni transferi Dimitrios Goutas, İstanbul'da sağlık kontrolünden geçti.
- 16.07.2021 16 Tem 19:42 Sivasspor, Yunan oyuncu Dimitrios Goutas'ı transfer etti.
Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, Yunan oyuncu Dimitrios Goutas'ı kadrosuna kattı.
- 16.07.2021 16 Tem 18:19 Belediyenin araç filosu güçleniyor
Belediyenin araç filosu güçleniyor Sivas Belediyesine kazandırılan 14 araç daha düzenlenen program ile çalışanlara teslim edildi Sivas Belediyesine kazandırılan 14 araç daha düzenlenen program ile çalışanlara teslim edildi.
- 16.07.2021 16 Tem 16:41 Ulaş'ta sağlık çalışanlarına başarı belgesi verildi
Sivas'ın Ulaş ilçesinde Kaymakamı Cengiz Nayman, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde özveriyle görev yapan sağlık personeline başarı belgesi verdi.
- 16.07.2021 16 Tem 16:11 Son dakika haberleri: Eşinin öldürdüğü özel harekat polisi için tören düzenlendi
Son dakika haber... Eşinin öldürdüğü özel harekat polisi için tören düzenlendi Samsun'da evlerinde eşi tarafından tabancayla vurularak öldürülen özel harekat polisi için görev yaptığı emniyet binasının önünde tören düzenlenip helallik alındı.
- 16.07.2021 16 Tem 14:33 "Ulaş Kadın Girişimi, Üretim ve İşletme Kooperatifi" faaliyetlerine devam ediyor
Sivas'ın Ulaş İlçesinde valilik himayesinde, kaymakamlık bünyesinde kurulan "Kadın Girişimi, Üretim ve İşletme Kooperatifi" faaliyetlerini sürdürüyor.
- 16.07.2021 16 Tem 14:16 AK Parti Genel Başkan Vekili Yıldırım: "15 Temmuz ruhu hala ayaktadır ve ilelebet olmaya devam edecektir"
Keçiören'de düzenlenen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü programına katılan AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım, "Ülke için içerde ve dışarda kötü emelleri olanlar bilmelidir ki, 15 Temmuz geride kalmıştır.
- 16.07.2021 16 Tem 14:08 DİYARBAKIR - Kalp kasında kalınlaşma bulunan iki hasta "septal ablasyon" yöntemiyle sağlığına kavuştu
Diyarbakır'a kalp kasında kalınlaşma şikayeti ile Ankara ve Sivas'tan gelen iki hasta, Dicle Üniversitesi (DÜ) Tıp Fakültesinde açık ameliyata gerek kalmadan uygulanan "septal ablasyon" yöntemiyle sağlığına kavuştu.
- 16.07.2021 16 Tem 13:47 İhalesi yapıldı, 17 bin 670 dekar alanı suyla buluşturacak
İhalesi gerçekleştirilen Sivas Divriği Kevendüzü Sulaması projesinin hayata geçirilmesi ile 17 bin 670 dekar tarım arazisi suyla buluşturulacak.
- 16.07.2021 16 Tem 13:43 Sivas'taki Çat Ormanları, sıcaktan bunalan doğa tutkunlarını cezbediyor
Sivas'ın Gemerek ilçesinde bulunan Çat Ormanları, güzergahındaki Sızır Şelalesi ve mesire alanlarıyla yaz sıcağından bunalan doğa tutkunlarını ağırlıyor.
- 16.07.2021 16 Tem 13:39 KARŞIYA GEÇMEK İSTERKEN OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI KADIN, ÖLDÜ
SİVAS'ta, karşıdan karşıya geçmek isterken otomobilin çarptığı Mevlüde Kantar (43) hayatını kaybetti.
- 16.07.2021 16 Tem 13:35 Sivas Ziraat Odası Başkanı Çetindağ, canlı hayvan pazarını ziyaret etti
Sivas Ziraat Odası Başkanı Hacı Çetindağ, Kurban Bayramı öncesi canlı hayvan pazarını ziyaret etti.
- 16.07.2021 16 Tem 12:45 Son dakika haberleri: Otomobilin çarptığı kadın öldü
Son dakika haberler: Sivas'ta otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti.
- 16.07.2021 16 Tem 12:21 Yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybetti
Yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybetti Sivas'ta karşıdan karşıya geçmeye çalıştığı sırada otomobil çarpan kadın olay yerinde hayatını kaybetti.
- 16.07.2021 16 Tem 12:18 Sivasspor'da Leke James ilk çalışmasını yaptı
DG Sivasspor'un yeni transferi Leke James, ilk antrenmanına çıktı.
- 16.07.2021 16 Tem 12:03 Ünlü halk müziği sanatçısı Pınar Dağdelen ikinci albümünü çıkarttı
Ünlü halk müziği sanatçısı Pınar Dağdelen ikinci albümünü çıkarttı -Ünlü halk müziği sanatçısı Pınar Dağdelen 'Hayat Bir Gün O da Bugün' adlı ikinci albümünü müzik severlerle buluşturdu Ünlü türkücü Pınar Dağdelen 'Hayat Bir Gün O da Bugün' adlı ikinci albümünü müzik severlerle buluşturdu.
- 16.07.2021 16 Tem 11:49 "Hamidiye Kahramanı" Rauf Orbay'ın vefatının üzerinden 57 yıl geçti
1. Balkan Savaşı sırasındaki başarılarından dolayı "Hamidiye Kahramanı" olarak tanınan, Milli Mücadele'de yer alan Hüseyin Rauf'un (Orbay) ölümünün üzerinden 57 yıl geçti.