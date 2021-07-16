Son Dakika Sivas Haberleri

08:33 Kara yollarında durum Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

01:22 SPOR Rıza Çalımbay'dan Petrocub maçı değerlendirmesi Bolu'nun Gerede ilçesinde yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Demir Grup Sivasspor'un teknik direktörü Rıza Çalımbay, UEFA Avrupa Konferans Ligi'ndeki rakipleri Moldova temsilcisi Petrocub için, "Bizden önce lige başladılar, maç oynadılar.

22:38 Trafik ekiplerinden "Yorulunca Mola Verin Hayata Mola Vermeyin" projesi Trafik ekiplerinden "Yorulunca Mola Verin Hayata Mola Vermeyin" projesi Konum itibariyle doğuyu batıya, kuzeyi de güney ilerine bağlayan önemli bir kavşak noktalarından biri olan Yozgat'ta, İl Emniyet Müdürlüğü Ekipleri, bayram tatili dolayısıyla yola çıkan sürücüleri tek tek durdurarak...

21:39 Son dakika haberleri | Eşi tarafından öldürülen Özel Harekat Polisi toprağa verildi Son dakika haberleri... Eşi tarafından öldürülen Özel Harekat Polisi toprağa verildi Samsun'da evlerinde eşi tarafından tabancayla vurularak öldürülen Özel Harekat Polisi kılınan cenaze namazının ardından memleketi Sivas'ta toprağa verildi Samsun'da evlerinde eşi tarafından tabancayla vurularak öldürülen Özel...

20:43 Belediye Başkanı Bilgin, scooter'a binerek gençlerle yarıştı Belediye Başkanı Bilgin, scooter'a binerek gençlerle yarıştı Tüm dünyada kullanımı büyük bir hızla yayılan elektrikli scooterlar, Sivaslıların kullanımına sunuldu Tüm dünyada kullanımı büyük bir hızla yayılan elektrikli scooterlar, Sivaslıların kullanımına sunuldu.

20:20 Kurban Bayramı'nda İç Anadolu'da hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyredecek Meteoroloji, arife günü ve Kurban Bayramı süresince Kayseri, Sivas, Kırşehir, Nevşehir ve Yozgat'ta hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyredeceğini bildirdi.

20:09 Vali ve Belediye Başkanı, ihtiyaç sahipleri için pazarın en büyük iki kurbanlığını satın aldı Sivas'ta canlı hayvan pazarından 1'er tonluk 2 kurbanlık satın alan Vali Salih Ayhan ve Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, kurbanlıkları, belediye bünyesinde ihtiyaç sahipleri için faaliyet gösteren Hayat Ağacı Derneğine bağışladı.

17:30 SPOR Sivasspor'un yeni transferi Leke James: Güzel şeyler yapacağız Sivasspor'un yeni transferi Leke James: Güzel şeyler yapacağızSİVAS, (DHA) - Demir Grup Sivasspor'un yeni transferi Leke Samson James, "Buraya azimli ve istekli geldim. Güzel şeyler yapacağımıza inanıyorum" dedi.

17:23 James: "Güzel şeyler yapacağıma inanıyorum" - James: "Güzel şeyler yapacağıma inanıyorum" Sivasspor'un yeni transferi Leke Samson James "Transfer sürecim güzel geçti" "Burada olmaktan dolayı çok mutluyum" DG Sivasspor'un yeni transferi Leke Samson James, "Buraya azimli ve istekli geldim. Güzel şeyler yapacağımıza inanıyorum.

16:17 Kurban Bayramı öncesi canlı hayvan pazarında hareketlilik Sivas'ta büyük ve küçükbaş hayvan satışının yapıldığı pazarda Kurban Bayramı öncesi haraketlilik yaşanıyor.

16:06 Belediye başkanından gençlerle elektrikli scooter yarışı SİVAS'ta, çevreci ve güvenli ulaşım imkanı sağlayan elektrikli scooter'lar, halkın kullanımına sunuldu.

14:52 Elektrikli scooter dönemi başladı Sivas Belediyesince kentte farklı noktalara yerleştirilen çok sayıda elektrikli scooter, hizmete girdi.

14:28 Zara'da hayvan pazarı açıldı Sivas'ın Zara ilçesinde, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi hayvan pazarı açıldı.

14:17 Sivas'ta Elektrikli Scooter Dönemi Başlıyor… Tüm dünyada kullanımı büyük bir hızla yayılan elektrikli scooterlar, Sivaslıların kullanımına sunuldu.

14:11 Son dakika haberi: Eşinin öldürdüğü Özel Harekat Polisi toprağa verildi Son dakika haber... Samsun'da evlerinde eşi tarafından tabancayla vurularak öldürülen Özel Harekat Polisi kılınan cenaze namazının ardından memleketi Sivas'ta toprağa verildi.

14:08 YOZGAT'TA BAYRAM TATİLİ YOLUNDA 'ÇAY MOLASI' YOZGAT'ta polis ekipleri, bayram tatili için yola çıkan sürücüleri 'mola sizden çay bizden' sloganı ile durdurup, çay ikram ederek dinlenmelerini sağladı.

14:05 Son dakika haberleri! EŞİNİN TABANCAYLA ÖLDÜRDÜĞÜ ÖZEL HAREKET POLİSİ, TOPRAĞA VERİLDİ Son dakika haberler: SAMSUN'da tartıştığı eşi Yasemin Çitil (26) tarafından tabancayla vurularak öldürülen özel harekat polis memuru Emrullah Çitil (31) memleketi Sivas'ta toprağa verildi.

14:04 Son dakika haberleri! Samsun'da eşi tarafından öldürülen polis memurunun cenazesi Sivas'ta toprağa verildi Son dakika gündem haberi: Samsun'un Tekkeköy ilçesinde tartıştığı eşi tarafından tabancayla vurularak öldürülen özel harekat polis memuru Emrullah Çitil'in cenazesi, memleketi Sivas'ta defnedildi.

13:51 Sivas'ta Vali ve Belediye Başkanı, ihtiyaç sahipleri için pazarın en büyük iki kurbanlığını satın aldı Sivas'ta canlı hayvan pazarından 1'er tonluk 2 kurbanlık satın alan Vali Salih Ayhan ve Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, kurbanlıkları, belediye bünyesinde ihtiyaç sahipleri için faaliyet gösteren Hayat Ağacı Derneğine bağışladı.

13:36 Üniversite öğrencisinden çocukları sevindiren proje Üniversite öğrencisinden çocukları sevindiren proje Umutlar projesinin 65. etkinliği Erzincan'da gerçekleştirildi Erzincan Kazım Karabekir mahallesi Muhtarı Oğuz Tekcan'ın girişimleri neticesinde Sivas'tan gelen üniversite öğrencisi Beyzanur Kaya'nın Masum Umutlar projesinin 65.

13:30 Sivasspor sezona iddialı hazırlanıyor - Sivasspor sezona iddialı hazırlanıyor DG Sivasspor, 2021-2022 sezonu öncesi kamp çalışmalarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

12:37 Trafik polislerinden sürücülere çay ikramı Yozgat Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kurban Bayramı'nda yaşanabilecek olası kazaları önlemek amacıyla başlattıkları "Mola sizden çay bizden" projesiyle uygulama noktalarında durdurdukları sürücülere çay ikramında bulunuyor.

12:10 Yozgat'ta trafik ekiplerinden "Yorulunca Mola Verin Hayata Mola Vermeyin" projesi Konum itibariyle doğuyu batıya, kuzeyi de güney ilerine bağlayan önemli bir kavşak noktalarından biri olan Yozgat'ta, İl Emniyet Müdürlüğü Ekipleri, bayram tatili dolayısıyla yola çıkan sürücüleri tek tek durdurarak dikkatli olmaları konusunda uyardı.

11:33 Uzmanı uyardı: "Bayramda et tüketimine dikkat" Uzmanı uyardı: "Bayramda et tüketimine dikkat" Diyetisyen Cansu Arslan Kurban Bayramına sayılı günler kala bayramda et tüketiminde dikkat edilmesi gereken hususları anlattı Diyetisyen Cansu Arslan Kurban Bayramına sayılı günler kala bayramda et tüketiminde dikkat edilmesi gereken hususları anlattı.

10:37 "Satılık dairelerin fiyatları ortalama yüzde 29 arttı" Emlak Uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı, "Türkiye'de gerek satılıkta gerekse kiralıkta konut fiyatları artmaya devam ediyor.

09:34 Sivasspor, Pedro Henrique'yi transfer etti Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, Brezilyalı futbolcu Pedro Henrique'yi kadrosuna kattı.

00:57 Kurban pazarında yüzler gülüyor Sivas'ta, Kurban Bayramı'na az bir süre kala kurban pazarlarındaki besiciler satışlardan memnun olduklarını söyledi.

00:57 Kayseri Şeker'den çiftçisine çifte bayram Kayseri Şeker, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde üreticisine çifte Bayram müjdesi verdi.

00:57 Otomobil çarpan kadın hayatını kaybetti Sivas'ta karşıdan karşıya geçmeye çalıştığı sırada otomobil çarpan kadın olay yerinde hayatını kaybetti.

00:57 Ünlü halk müziği sanatçısı Pınar Dağdelen ikinci albümünü çıkarttı Ünlü türkücü Pınar Dağdelen 'Hayat Bir Gün O da Bugün' adlı ikinci albümünü müzik severlerle buluşturdu.

18:19 Belediyenin araç filosu güçleniyor Belediyenin araç filosu güçleniyor Sivas Belediyesine kazandırılan 14 araç daha düzenlenen program ile çalışanlara teslim edildi Sivas Belediyesine kazandırılan 14 araç daha düzenlenen program ile çalışanlara teslim edildi.

16:41 Ulaş'ta sağlık çalışanlarına başarı belgesi verildi Sivas'ın Ulaş ilçesinde Kaymakamı Cengiz Nayman, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde özveriyle görev yapan sağlık personeline başarı belgesi verdi.

16:11 Son dakika haberleri: Eşinin öldürdüğü özel harekat polisi için tören düzenlendi Son dakika haber... Eşinin öldürdüğü özel harekat polisi için tören düzenlendi Samsun'da evlerinde eşi tarafından tabancayla vurularak öldürülen özel harekat polisi için görev yaptığı emniyet binasının önünde tören düzenlenip helallik alındı.

14:16 AK Parti Genel Başkan Vekili Yıldırım: "15 Temmuz ruhu hala ayaktadır ve ilelebet olmaya devam edecektir" Keçiören'de düzenlenen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü programına katılan AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım, "Ülke için içerde ve dışarda kötü emelleri olanlar bilmelidir ki, 15 Temmuz geride kalmıştır.

14:08 DİYARBAKIR - Kalp kasında kalınlaşma bulunan iki hasta "septal ablasyon" yöntemiyle sağlığına kavuştu Diyarbakır'a kalp kasında kalınlaşma şikayeti ile Ankara ve Sivas'tan gelen iki hasta, Dicle Üniversitesi (DÜ) Tıp Fakültesinde açık ameliyata gerek kalmadan uygulanan "septal ablasyon" yöntemiyle sağlığına kavuştu.

13:47 İhalesi yapıldı, 17 bin 670 dekar alanı suyla buluşturacak İhalesi gerçekleştirilen Sivas Divriği Kevendüzü Sulaması projesinin hayata geçirilmesi ile 17 bin 670 dekar tarım arazisi suyla buluşturulacak.

13:43 Sivas'taki Çat Ormanları, sıcaktan bunalan doğa tutkunlarını cezbediyor Sivas'ın Gemerek ilçesinde bulunan Çat Ormanları, güzergahındaki Sızır Şelalesi ve mesire alanlarıyla yaz sıcağından bunalan doğa tutkunlarını ağırlıyor.

13:39 KARŞIYA GEÇMEK İSTERKEN OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI KADIN, ÖLDÜ SİVAS'ta, karşıdan karşıya geçmek isterken otomobilin çarptığı Mevlüde Kantar (43) hayatını kaybetti.

13:35 Sivas Ziraat Odası Başkanı Çetindağ, canlı hayvan pazarını ziyaret etti Sivas Ziraat Odası Başkanı Hacı Çetindağ, Kurban Bayramı öncesi canlı hayvan pazarını ziyaret etti.

12:21 Yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybetti Yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybetti Sivas'ta karşıdan karşıya geçmeye çalıştığı sırada otomobil çarpan kadın olay yerinde hayatını kaybetti.

12:03 Ünlü halk müziği sanatçısı Pınar Dağdelen ikinci albümünü çıkarttı Ünlü halk müziği sanatçısı Pınar Dağdelen ikinci albümünü çıkarttı -Ünlü halk müziği sanatçısı Pınar Dağdelen 'Hayat Bir Gün O da Bugün' adlı ikinci albümünü müzik severlerle buluşturdu Ünlü türkücü Pınar Dağdelen 'Hayat Bir Gün O da Bugün' adlı ikinci albümünü müzik severlerle buluşturdu.