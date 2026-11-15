AK Parti\'li Güler, SİDEMİR eleştirilerine \'Ya şu şehri bir sevin\' diyerek yanıt verdi

TBMM AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Sivas'a yapılan yatırımların görmezden gelindiğini savunarak SİDEMİR üzerinden yöneltilen eleştirilere sert tepki gösterdi. Güler, "Ya şu şehri bir sevin, ya şu şehre bir merak duyun be kardeşim" sözleriyle dikkat çekti.

TBMM AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Sivas'a yapılan yatırımlar ve kentin sanayi gündemine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Özellikle Sivas Demir Çelik Fabrikası (SİDEMİR) üzerinden yapılan eleştirilere sert tepki gösteren Güler, "Ya şu şehri bir sevin, ya şu şehre bir merak duyun be kardeşim" sözleriyle tepkisini dile getirdi. Başkan Güler, "Yakında üniversite hastanemizi, dev bir hastane kompleksi açacağız. Bazıları bunu görmüyor, duymuyor. 'Ne olmuş yani? Göreviniz değil mi' diyorlar. Doğru o görevimiz. Yahu 90'lı yıllarda siz de görev yaptınız. 90'lı yıllarda iktidarda kimler olduğunu görüyoruz. Şunu hiç aklımdan çıkartmadım Sivas'a her geldiğimde mutlaka bu projenin nasıl ilerlediğine dair sürekli takip ettim. Ne diyorlardı, 'edeceğiz, yapacağız.' Neyle, hangi projeyle? O gün böyle bir haber okuyorum. Sivas'ta fabrikalar tek tek kapanıyor diye. Allah Allah hangi fabrika kapanıyor, SİDEMİR. Sivas Demir Çelik. İnşallah iyi bir yatırımcı bulabilirsek de maalesef geçmiş yıldan ihmali var. 20 yıllık hikayede sadece bin 500 kişinin çalıştığı organize sanayi bölgemizde şu anda 11 bin işçimizin çalıştığı fabrikalar ayak. Sadece Demirağ Organize Sanayi Bölgemizde 22 fabrika, 2 bin 500 istihdamla şu anda çalışma hayatında üretime devam ediyor. 22 fabrikayı görmüyor, maalesef bu hukuki süreçlerinde sorunlu olan SİDEMİR üzerinden fabrikalar kapanıyor diyor. Ya şu şehri bir sevin ya. Ya şu şehre bir merak duyun be kardeşim. Bu şehrin bir evladı olarak, bir kardeşleri olarak ve milletvekili olarak ben bu şehri seviyorum ya. Bir tane ağacı bile büyüdüğünde ben seviniyorum ya. Bu şehirden böyle gurur duyuyorum. Siz nasıl adamlarsınız" dedi.

"Allah sizi ıslah etsin"

Kentte yürütülen projelere yönelik eleştirileri de değerlendiren Güler, "Burayı yapıyoruz beğenmiyor. Havalimanı ek pistini kuracağız, beğenmiyor. Çevre yolunun temelini atacağız beğenmiyor. SİDEMİR diye ağzına bir sakız almış utanmadan sıkılmadan her yerde onu söylüyorlar. Çok söyleyeceğim şeyler var da onların da var büyük ağabeyleri. SİDEMİR'in niye bu hale geldiğini iyi biliyoruz yani. Biz bu şehri seviyoruz. Kim varsa iktidarı muhalefeti, Allah ondan razı olsun. Şükranlarımı sunuyorum. Boş boş konuşan, gevezelik yapan, bu şehrin huzurunu bozanlara da diyorum ki; Allah sizi ıslah etsin. Bu kadar. Allah sizi ıslah etsin. Sivas'ımızla gurur duyuyoruz. Onların bir evladı olarak her meselesinde, en üst seviyede her türlü katkıyı sağlamaya, milletvekili arkadaşlarımızla beraber, valimizle beraber. Biz bu şehri seviyoruz" diye konuştu.