Bahçeli, 50 maddelik mesajla sinyali verdi! "Vakti gelmiştir" - Son Dakika
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Bahçeli, 50 maddelik mesajla sinyali verdi! "Vakti gelmiştir"

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Bahçeli, 50 maddelik mesajla sinyali verdi! "Vakti gelmiştir"
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TÜRKGÜN gazetesine yaptığı açıklamada "Terörsüz Türkiye" hedefine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bahçeli, “Türkiye’nin din, inanç, mezhep ve etnik köken temelinde cephelere ayrıştırılma gayretlerini, ilerici, gerici, seküler, mütedeyyin gibi kategorik tanımlamaları geçersiz kılma vakti gelmiştir” dedi. Açıklamanın yer aldığı metinde, MHP’nin sürece bakışı 50 maddede sıralandı.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, “Terörsüz Türkiye” hedefi ve toplumsal uzlaşmaya ilişkin açıklama yaptı. Bahçeli, değerler ve kimlik üzerinden yapılan tartışmaların milleti yorduğunu söyledi.

“HER TÜRLÜ ŞART OLGUNLAŞMIŞTIR”

Dünyanın güvenlikten siyasete, ekonomiden toplumsal meselelere kadar birçok alanda krizlerin arttığı bir dönemden geçtiğini belirten Bahçeli, Türkiye’nin iç huzurunu, milli birliğini, güvenliğini ve çıkarlarını tehdit eden gelişmeleri çok yönlü değerlendirmesi gerektiğini ifade etti. Bahçeli, çözümsüz kalan toplumsal sorunların ertelenemez hale geldiğini kaydetti.

Yeni bir akla, rasyonel bir stratejiye, milli vicdana ve siyasi sorumluluğa ihtiyaç duyulduğunu vurgulayan Bahçeli, şunları söyledi:

“Sorun çözen değil kriz üreten politika dilinin, çatışmacı siyaset anlayışının, toplumsal gerginlikleri besleyen propaganda faaliyetlerinin, çözülme ve ayrışma beklentilerinin boşa çıkarılacağı bir adım için her türlü şart olgunlaşmıştır. Dünyanın içinden geçtiği bu kaotik dönemde Türkiye’yi aydınlık bir geleceğe sağ salim taşımak, aziz milletimizin huzur, refah ve güven içinde yaşayacağı bir geleceği inşa etmek, vatansever her ferdin ortak görev ve sorumluluğudur.”

“ORTAK DEĞERLERİMİZİ ÇATIŞTIRMAK POLİTİKA YAPMANIN ARACI DEĞİLDİR”

Toplumsal ayrışmaya karşı ortak değerlerin önemine dikkati çeken Bahçeli, “Türkiye’nin din, inanç, mezhep ve etnik köken temelinde cephelere ayrıştırılma gayretlerini, ilerici, gerici, seküler, mütedeyyin gibi kategorik tanımlamaları geçersiz kılma vakti gelmiştir. Değerler manzumelerimiz üzerinden cephe hatları oluşturmak, ortak değerlerimizi yarıştırmak ve çatıştırmak politika yapmanın bir aracı değildir. Bunlar bizim en büyük güç kaynaklarımız, bir bütün olarak kutsallarımızdır” ifadelerini kullandı.

Bahçeli, “Aynı gök kubbe altında birlikte yaşama kültürünü, toplumsal kucaklaşma tecrübesini ve toplumsal uzlaşma şartlarını tesis etmek, bütün temel toplumsal meselelerimizi köklü ve kalıcı çözümlere kavuşturmak için gün doğmuş, şafak sökmüştür” dedi.

“REHBERİMİZ ORTAK AKIL VE SAĞDUYUDUR”

Yaşanan gelişmelerin MHP’ye yeni bir tarihsel sorumluluk yüklediğini belirten Bahçeli, bin yıllık kardeşliğin millet ve devlet için en büyük güç kaynağı olduğunu vurguladı. Milli birlik ve dayanışmayla aşılamayacak sorun bulunmadığını söyleyen Bahçeli, şöyle devam etti:

“Rehberimiz; ortak akıl ve sağduyudur, hoşgörü ve karşılıklı anlayıştır. Kemikleşmiş ön yargıları terk etmek, vatan ve millet sevgisi etrafında kenetlenmek, milli mücadele ruhuyla Türkiye’yi aydınlığa çıkaracak politika üretmek ahlaki, siyasi ve insani olanın icra edilmesidir.”

“Türk ve Türkiye Yüzyılının İnşası” hedefinin ertelenemez bir zaruret olduğunu ifade eden Bahçeli, “İşte Terörsüz Türkiye bu düşüncelerin ete kemiğe bürünmüş halidir” açıklamasında bulundu.

50 MADDEDE “TERÖRSÜZ TÜRKİYE”

Bahçeli’nin açıklamalarının yer aldığı metinde, “50 Maddede Terörsüz Türkiye” başlığı altında MHP’nin sürece ilişkin değerlendirmeleri sıralandı. Metinde Terörsüz Türkiye, Türkiye’nin kırk yılı aşkın süredir karşı karşıya bulunduğu terör sorununu sona erdirme iradesi olarak tanımlandı. Meselenin yalnızca bir güvenlik başlığı değil, stratejik bir devlet meselesi olduğu belirtildi. Sürecin herhangi bir dış dayatmanın, pazarlığın veya Türkiye’nin milli iradesini sınırlayacak bir düzenlemenin konusu olmadığı da vurgulandı.

SÜRECİN KRONOLOJİSİ

Metinde sürecin siyasi zemininin, 1 Ekim 2024'te TBMM’nin yeni yasama yılının açılışında Bahçeli’nin DEM Parti milletvekilleriyle tokalaşmasıyla oluşan atmosferde şekillendiği ifade edildi. Bahçeli’nin 22 Ekim 2024'te MHP Grup Toplantısı’nda yaptığı çağrının, Terörsüz Türkiye’nin siyasi bir hedef olarak açıkça ortaya konulmasını sağladığı belirtildi.

Metinde, 27 Şubat 2025'te yapılan silah bırakma ve fesih çağrısı sürecin dönüm noktalarından biri olarak anıldı. PKK terör örgütünün 12 Mayıs 2025'te kendisini feshettiğini ve silah bırakma kararı aldığını açıklamasının süreci yeni bir aşamaya taşıdığı kaydedildi. 11 Temmuz 2025'te bir grup PKK mensubunun silah bırakması ise kararın sahada uygulanmasına ilişkin ilk somut görüntülerden biri olarak değerlendirildi.

“TESLİMİYET, TAVİZ VEYA PAZARLIK DEĞİL”

Metinde Terörsüz Türkiye’nin, MHP’nin ortaya koyduğu çerçevede “bir teslimiyet, taviz veya terör örgütüyle pazarlık anlayışı” olarak değil, terörün ortadan kaldırılması ve siyasetin meşru demokratik zeminde yürütülmesi hedefi olarak görüldüğü belirtildi. Sürecin MHP tarafından geçmişteki çözüm süreçlerinin tekrarı olarak değil, farklı bir siyasi ve stratejik çerçeve olarak tanımlandığı ifade edildi.

MECLİS VE YASAL DÜZENLEME

Metinde, TBMM bünyesinde kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nun hazırladığı rapor üzerinde siyasi partilerin katılımıyla müzakereler yapıldığı hatırlatıldı. TBMM Başkanlığının 18 Şubat 2026 tarihli toplantıda rapor taslağının toplumsal huzur ve sükuneti güçlendirme hedefi taşıdığını açıkladığı aktarıldı. 2026'da kabul edilen “Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun”un ise terörle mücadelenin hukuki boyutunda yeni bir aşama olduğu belirtildi.

BÖLGESEL VE EKONOMİK BOYUT

Metinde ABD-Çin rekabeti, Rusya-Ukrayna savaşı ve Orta Doğu’daki çatışmaların yeni bir uluslararası ortam oluşturduğuna dikkat çekildi. Terörsüz Türkiye’nin, Türkiye’nin çevresindeki vekalet savaşlarının ve terör örgütlerinin oluşturduğu güvenlik risklerini azaltma açısından stratejik bir hedef olduğu ifade edildi. Cumhurbaşkanlığının da örgütün feshi ve silah bırakmasının Irak ve Suriye’nin huzur ve istikrarına katkı sağlayabileceğini açıkladığı hatırlatıldı.

Ekonomik boyuta da değinilen metinde, terörün yol açtığı güvenlik harcamaları ve yatırım kayıplarının azalmasıyla ülke kaynaklarının kalkınmaya daha fazla yönlendirilebileceği belirtildi.

ŞEHİT YAKINLARI VE GAZİLERE VURGU

Metinde şehit yakınlarının ve gazilerin hassasiyetlerinin özel önem taşıdığı vurgulandı. Terörsüz Türkiye’nin amacının geçmişteki fedakarlıkları ve acıları unutturmak değil, aynı acıların yeni nesiller tarafından yaşanmasını engelleyecek kalıcı bir toplumsal düzen kurmak olduğu ifade edildi. Metin, Terörsüz Türkiye’nin “geçmişin acılarını geleceğin huzuruna dönüştürme iradesi” olduğu değerlendirmesiyle sona erdi.

Kaynak: İHA
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