Yeğenlerini evlat gibi seven Emel Sayın'dan miras açıklaması - Son Dakika
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Yeğenlerini evlat gibi seven Emel Sayın'dan miras açıklaması

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Yeğenlerini evlat gibi seven Emel Sayın\'dan miras açıklaması
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4 yorum

Türk sanat müziğinin usta ismi Emel Sayın, bugüne kadar vasiyet hazırlamayı düşünmediğini açıkladı. Ailesinin büyük bölümünü kaybettiğini hatırlatan sanatçı, evlat gibi sevdiği yeğenleriyle aralarında miras yüzünden tatsızlık çıkmasını asla istemediğini söyledi. Sayın, her şeyi paylaşan bir aile olduklarını vurguladı.

Türk sanat müziğinin usta isimlerinden Emel Sayın, bugüne kadar vasiyet hazırlamayı düşünmediğini açıkladı. Sanatçı, konser öncesinde kendisine yöneltilen miras sorusunu yanıtlarken ailesi içinde bu konuda bir anlaşmazlık çıkmasını istemediğini vurguladı.

Soru, usta oyuncu Kadir İnanır'ın mirası üzerine sosyal medyada başlayan tartışmanın gündemde olduğu günlerde geldi.

Sözcü'nün aktardığına göre Sayın, mirasın kendisini rahatsız eden bir konu olduğunu şu sözlerle anlattı: "Beni sıkan, beni rahatsız eden bir konu miras konusu. Çünkü aileler arasında zaman zaman umulmadık tatsızlıklar yaşanabiliyor."

"YEĞENLERİM VAR EVLAT GİBİ SEVDİĞİM"

Ailesinin büyük kısmını yitirdiğini hatırlatan sanatçı, yeğenlerine olan bağlılığını şöyle dile getirdi: "Ben ailemin büyük bir bölümünü kaybettim zaten. Yeğenlerim var evlat gibi sevdiğim. Aramızda böyle bir şey olmasını asla istemem."

Vasiyet hazırlayıp hazırlamadığı sorulan Sayın, "Miras konusunu hiç düşünmedim ama zaten bir problem olmaz. Zaten her şeyi ortak olan ve birbiriyle paylaşan bir aileyiz" diye konuştu.

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    Yorumlar (4)

  • Tabbe Lan Tabbe Lan:
    Düşünme sen zaten, sen Dünya'ya direk duracaksın.... Gelmiş 100 yaşına, düşünmedim diyor... 0 9
  • Ali Kublay Ali Kublay:
    Yemeyenin malını yerler emeeeel sen düşünme onlar şimdiden dusunuyor merak etme senin yerine 1 3 Yanıtla
  • Metin Yalcin Metin Yalcin:
    Zarif ve güzel kadın, milli servetimiz çağlayan şelâlemiz .. 2 1
    Said Amedi Said Amedi:
    Yahudileri pek seversiniz 0 0
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