Düğünde sırtı açık elbise giyen gelin annesi izleyicileri ikiye böldü

Düğün gününde kızının mutluluğuna ortak olan anne, iddialı tarzıyla davetliler arasında öne çıktı. Siyah, sırtı açık elbisesiyle kutlamaya katılan kadının genç görünümü de dikkat çekti. Gelinin annesi olduğunu öğrenen bazı izleyiciler şaşkınlıklarını dile getirirken, kıyafet tercihi farklı görüşleri beraberinde getirdi.

"BIRAK GELİN GECENİN EN GÜZELİ OLSUN"

Kadının düğün için tercih ettiği kıyafet, izleyiciler arasında tartışma yarattı. Bazı kişiler annenin şıklığını ve genç görünümünü beğenirken, bazıları ise böylesine özel bir günde ön planda olması gereken kişinin gelin olduğunu savundu.

Bir izleyicinin, "Çok merak ederim neden birisi evlenirken tüm ilgiyi kendisine çeker ki bırak gelin gecenin en güzeli olsun." yorumu, eleştirilerin odağındaki düşünceyi ortaya koydu.