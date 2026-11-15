Düğünde sırtı açık elbise giyen gelin annesi izleyicileri ikiye böldü

Düğünde sırtı açık elbise giyen gelin annesi izleyicileri ikiye böldüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kızının düğününe sırtı açık siyah bir elbiseyle katılan anne, genç görünümüyle davetliler arasında öne çıktı. Bazı izleyiciler annenin şıklığını beğenirken, bazıları özel günde ilginin gelinde olması gerektiğini savundu. Bir izleyici "Bırak gelin gecenin en güzeli olsun" diye yorum yaptı.
Düğün gününde kızının mutluluğuna ortak olan anne, iddialı tarzıyla davetliler arasında öne çıktı. Siyah, sırtı açık elbisesiyle kutlamaya katılan kadının genç görünümü de dikkat çekti. Gelinin annesi olduğunu öğrenen bazı izleyiciler şaşkınlıklarını dile getirirken, kıyafet tercihi farklı görüşleri beraberinde getirdi.
"BIRAK GELİN GECENİN EN GÜZELİ OLSUN"
Kadının düğün için tercih ettiği kıyafet, izleyiciler arasında tartışma yarattı. Bazı kişiler annenin şıklığını ve genç görünümünü beğenirken, bazıları ise böylesine özel bir günde ön planda olması gereken kişinin gelin olduğunu savundu.
Bir izleyicinin, "Çok merak ederim neden birisi evlenirken tüm ilgiyi kendisine çeker ki bırak gelin gecenin en güzeli olsun." yorumu, eleştirilerin odağındaki düşünceyi ortaya koydu.
“siz sapıkmısınız bızene nısandan düğünden adam gibi haber yapın bazı haberlerde yoruma kapalı”Tüm yorumlar (5)
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