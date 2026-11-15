Düğünde sırtı açık elbise giyen gelin annesi izleyicileri ikiye böldü - Son Dakika
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Düğünde sırtı açık elbise giyen gelin annesi izleyicileri ikiye böldü

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Düğünde sırtı açık elbise giyen gelin annesi izleyicileri ikiye böldü
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5 yorum
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Düğünde sırtı açık elbise giyen gelin annesi izleyicileri ikiye böldü
Haber Videosu

Kızının düğününe sırtı açık siyah bir elbiseyle katılan anne, genç görünümüyle davetliler arasında öne çıktı. Bazı izleyiciler annenin şıklığını beğenirken, bazıları özel günde ilginin gelinde olması gerektiğini savundu. Bir izleyici "Bırak gelin gecenin en güzeli olsun" diye yorum yaptı.

Düğün gününde kızının mutluluğuna ortak olan anne, iddialı tarzıyla davetliler arasında öne çıktı. Siyah, sırtı açık elbisesiyle kutlamaya katılan kadının genç görünümü de dikkat çekti. Gelinin annesi olduğunu öğrenen bazı izleyiciler şaşkınlıklarını dile getirirken, kıyafet tercihi farklı görüşleri beraberinde getirdi.

"BIRAK GELİN GECENİN EN GÜZELİ OLSUN"

Kadının düğün için tercih ettiği kıyafet, izleyiciler arasında tartışma yarattı. Bazı kişiler annenin şıklığını ve genç görünümünü beğenirken, bazıları ise böylesine özel bir günde ön planda olması gereken kişinin gelin olduğunu savundu.

Bir izleyicinin, "Çok merak ederim neden birisi evlenirken tüm ilgiyi kendisine çeker ki bırak gelin gecenin en güzeli olsun." yorumu, eleştirilerin odağındaki düşünceyi ortaya koydu.

Okurların en beğendiği yorum

“siz sapıkmısınız bızene nısandan düğünden adam gibi haber yapın bazı haberlerde yoruma kapalı”

Tüm yorumlar (5)
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    Yorumlar (5)

  • Murat denizli Murat denizli:
    siz sapıkmısınız bızene nısandan düğünden adam gibi haber yapın bazı haberlerde yoruma kapalı 3 0 Yanıtla
  • fyr8swy2jk fyr8swy2jk:
    3 haberden 1’i frikik görüntü haberi, video haberlerin neredeyse hepsi, abonelikle beraber adı da HaberlerFans yap olsun bitsin 1 0
  • Yalçın Çetin Yalçın Çetin:
    Neresine kadar açmış, yazık, ahir zaman, cennet böyle olan annelerin ayakları altında değildir, kahır çeken, edepli, namuslu ailesi için çırpınan cennet kokulu annelerimiz Allah mekanlarını cennet etsin 1 0
  • sahin hamit sahin hamit:
    anne kendini öne çıkarmış yanlış bir olay o hun tüm dikkatler gelinin üzerinde olması lazımdı ama maalesef anne tersini yapmış 0 0 Yanıtla
  • Okur 5112 Okur 5112:
    ahhh offff çıkarmadan üç üç 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Düğünde sırtı açık elbise giyen gelin annesi izleyicileri ikiye böldü - Son Dakika
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