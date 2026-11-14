Tam 34 kilo verdi! Yeni halini görenler tanıyamıyor

Dünyaca ünlü Filistin asıllı ABD'li DJ Khaled, uzun süredir mücadele ettiği fazla kilolarından kurtularak bambaşka bir görünüme kavuştu. Yaşamını ABD’de sürdüren 51 yaşındaki ünlü isim, verdiği 34 kilonun ardından son halini takipçileriyle paylaştı.

HAYALİNDEKİ GÖRÜNÜME KAVUŞTU

Yıllardır kilolu haliyle hafızalara kazınan Khaled, sıkı bir disiplin ve yaşam tarzı değişikliğiyle adeta iğne ipliğe döndü. Tam 34 kilo vererek büyük bir dönüşüme imza atan ünlü DJ, yaptığı açıklamada hayalindeki görünüme kavuştuğunu ve kendini her zamankinden daha enerjik hissettiğini dile getirdi.

''İLK GÖRÜŞTE TANIYAMADIK''

Ünlü müzisyenin fit halini paylaştığı kareler kısa sürede gündem oldu. Khaled'in son görüntüsü karşısında şaşkınlıklarını gizleyemeyen hayranları, "İlk görüşte tanıyamadık" ve "Bambaşka biri olmuş" şeklinde yorumlarda bulundu.