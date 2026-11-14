Guendouzi'den çocuklarına büyük sürpriz! Kutudan çıkan şey minikleri havalara uçurdu - Son Dakika
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Guendouzi'den çocuklarına büyük sürpriz! Kutudan çıkan şey minikleri havalara uçurdu

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Guendouzi\'den çocuklarına büyük sürpriz! Kutudan çıkan şey minikleri havalara uçurdu
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Guendouzi\'den çocuklarına büyük sürpriz! Kutudan çıkan şey minikleri havalara uçurdu
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Fenerbahçeli futbolcu Matteo Guendouzi, çocuklarına turuncu kutu içinde getirdiği yeni yavru köpekle sürpriz yaptı. Çocuklarının şaşkınlık ve mutluluk dolu tepkileri büyük ilgi gördü.

Fenerbahçe’nin Fransız orta saha oyuncusu Matteo Guendouzi, ailesine yaptığı sevimli bir sürprizle ilgi odağı oldu. Yeni sahiplendiği yavru köpeği evine getiren yıldız futbolcu, o anları resmi Instagram hesabından takipçileriyle paylaştı.

TURUNCU KUTUDAKİ BÜYÜK SÜRPRİZ

Yavru köpeği turuncu bir kutunun içinde evin salonuna getiren Guendouzi, eşiyle birlikte ilk etapta çocuklarına içeride ne olduğunu söylemedi. Sürprizi bozmak istemeyen sarı-lacivertli oyuncu, eşiyle birlikte çocuklarının kutuyu açmasını heyecanla izledi.

ŞAŞKINLIK VE MUTLULUK ANLARI KAMERADA

Kutuyu açtıklarında karşılarında sevimli yavru köpeği gören iki küçük çocuğun yaşadığı büyük şaşkınlık ve mutluluk anları kameralara yansıdı. Yeni ev arkadaşlarına hemen alışan çocukların yavru köpekle yakından ilgilendiği keyifli anlar, kısa sürede büyük beğeni topladı.

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SON DAKİKA: Guendouzi'den çocuklarına büyük sürpriz! Kutudan çıkan şey minikleri havalara uçurdu - Son Dakika
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