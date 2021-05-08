Son Dakika Futbol Haberleri

23:28 Samet Aybaba: Türkiye'nin marka takımlarından biri Süper Lig'e geri döndü 26 sene sonra Süper Lig'e yükselen Adana Demirspor'da başarının mimarı teknik direktör Samet Aybaba şampiyonluk sonrasında, "Türkiye'nin marka takımlarından biri Süper Lig'e geri döndü" ifadelerini kullandı. Kutlamalar için sokaklara akın eden taraftarları da uyaran tecrübeli hoca, "Otobüsle her yeri gezeceğiz, taraftarlarımız balkondan bize el sallasınlar, onların hayatları her şeyden önemli" dedi.

23:08 Adana'dan vakaları patlatacak görüntüler! Şampiyonluk kutlamaları korona partisine döndü 26 yıl sonra Süper Lig'e çıkan Adana Demirspor'da taraftarlar şampiyonluk kutlamaları için sokaklara akın etti. Koronavirüsü hiçe sayarak halaylar ve tezahüratlarla kutlamalar yapan taraftarların görüntüleri sosyal medyada tepki çekti.

21:16 Adana Demirspor taraftarları sosyal medyada şampiyonluğu kutluyor TFF 1. Lig'in son haftasında lider Adana Demirspor, deplasmanda Menemenspor karşısında ilk 25 dakikada bulduğu 3 golle artık şampiyonluğu ilan etmek için dakikaları sayıyor. Adana ekibinin taraftarları da sosyal medyada 26 yıl sonra gelecek şampiyonluk için meşaleleri yaktı. "#AdanaDemirspor" etiketiyle paylaşımlar yapan taraftarlar, maç bitmeden zaferi kutlamaya başladılar.

20:51 Mostafa Mohamed, 6-8 hafta sahalardan uzak kalacak Galatasaray'da Beşiktaş maçında sakatlanan Mostafa Mohamed, Süper Lig'in son iki haftasında forma giyemeyecek. Mısırlı futbolcunun 6-8 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.

20:22 Emre Belözoğlu sezon başında gelseydi Fenerbahçe şampiyon olacaktı Fenerbahçe, deplasmanda Ankaragücü'nü 2-1 mağlup etti ve şampiyonluk yolunda lider Beşiktaş'la arasındaki puan farkını 2'ye indirdi. Emre Belözoğlu döneminde 8 maça çıkan sarı-lacivertliler bu maçlarda 20 puan toplayarak 2,50 ortalamaya ulaştı ve genç hoca kulüp tarihinde zirveye oturdu. Belözoğlu, bu istatistiği göz önüne alındığında sezon başından beri Fenerbahçe'yi çalıştırsaydı takım şampiyon, devre arasında gelmiş olsa lider olabilirdi.

19:59 TFF 1. Lig'de Altınordu play-off'a kalan son takım oldu TFF 1. Lig'de son hafta mücadelesinde Altınordu, deplasmanda Balıkesirspor'u 5-0 mağlup etti ve play-off'a kalan son takım oldu. İzmir ekibi yarı finalde sezonu 3. bitiren takımla karşı karşıya gelecek.

19:32 Hakan Çalhanoğlu için Liverpool devrede Avrupa devleri, sezon sonunda Milan ile sözleşmesi bitecek Hakan Çalhanoğlu'nu kadrosuna katmak için yarışa girdi. Son olarak milli yıldızın Liverpool'a transfer olacağı iddia edildi. 27 yaşındaki futbolcu bu transferi gerçekleştirirse bir başka milli yıldız Ozan Kabak ile takım arkadaşı olacak.

18:40 Son saniyede gelen golden sonra FB TV spikerleri sevinçten çılgına döndü Süper Lig'de Fenerbahçe, Ankaragücü deplasmanında 90+7. dakikada bulduğu golle şampiyonluk yolunda dev bir attı. Karşılaşmanın canlı anlatımını yapan FB TV ekranlarında ise son saniyede gelen golden sonra büyük bir coşku yaşandı. Sevinçten ne yapacağını şaşıran spikerlerin görüntüsü sosyal medyada büyük ilgi gördü.

17:58 Erman Toroğlu derbi galibiyeti sonrası Galatasaray'ı Kalaşnikof silaha benzetti Galatasaray'ın Beşiktaş'ı yenerek ligin bitimine iki hafta kala zirvede iddialı konuma geldiği maçın yankıları sürüyor. Karşılaşmayı değerlendiren ünlü yorumcu Erman Toroğlu, "2 hafta kalmış, Beşiktaş'ın bir de diğerlerinin kadrosuna bakıyorum pes arkadaş. Birisinin elinde Kırıkkale tabanca var, bazen atar atmaz, diğerlerinde Kalaşnikof var" ifadelerini kullandı.

17:14 Fenerbahçe'ye Miha Zajc'tan 3,5 milyon euro Fenerbahçe'nin sezon başında takımda yer bulamadığı için İtalya Serie A ekiplerinden Genoa'ya kiraladığı Miha Zajc'ın zorunlu satın alma opsiyonu devreye girdi. Toplamda 30 maçta süre alan Slovenyalı futbolcu için İtalyanlar, sarı-lacivertli kulübe 3.5 milyon euro ödeme yapacak.

15:37 Josef'in teşvik iddiasına Fenerbahçe'den sert yanıt: Beşiktaş'ı uyarıyoruz, sakın ama sakın! Fenerbahçe Yöneticisi Metin Sipahioğlu, kulüp televizyonunda gündeme dair değerlendirmelerde bulundu, şampiyonluk yolundaki ezeli rakiplerin açıklamalarını da sert şekilde eleştirdi. Sipahioğlu, "İftira üretimi yapıyorlar. Kimseyi zan altında bırakmayın, açıkça uyarıyoruz. Josef teşvik açıklaması yapacak oyuncu değil, yaptırıldı" dedi.

15:01 UEFA ve İngiliz hükümeti, İstanbul'da oynanacak Şampiyonlar Ligi finalinin taşınması için görüşme yapıyor The Sun'da yer alan habere göre; İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile UEFA Başkar Aleksander Ceferin arasında bir görüşme gerçekleşti. Johnson, koronavirüs açısından en sakıncalı ülkelerden biri olarak gördükleri Türkiye'yi neden listeye aldıklarını bu görüşmede aktardı. Ceferin, İngiltere hükümetinden finalle ilgili olarak bir dizi garanti istedi. İngiltere, 'kırmızı' listeye aldığı ülkelere vatandaşlarının gitmesine karşı. Final İstanbul'dan alınırsa Türkiye'ye masraflar ödenecek.

14:31 Arda Turan'dan Beşiktaş Başkanı'na gönderme: Benim evimde olmaz Galatasaraylı futbolcu Arda Turan, Beşiktaş maçından sonra Instagram hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Ahmet Nur Çebi'nin statta şampiyon olma durumlarıyla ilgili yaptığı açıklamaların ardından Arda'dan 'Benim evimde olmaz' mesajı geldi. Galatasaraylılar etkileşim yağmuruna tuttu.

12:43 Fatih Terim, Sergen Yalçın'dan neden sürekli makas alıyor? Gerçekler ortaya çıktı Fatih Terim'in, Beşiktaş derbisi öncesi rakibi Sergen Yalçın'dan makas alması ortalığı karıştırdı. Beşiktaşlılar bu görüntüye çok öfkelendi. Spor yorumcularının bir kısmı da Beşiktaş'ın maçı orada kaybettiği düşüncesinde. Terim'in eski öğrencisi olan Yalçın ile aralarındaki iletişim kuvvetli. Ancak bu hareket zamanlama olarak 'manidar' bulundu. Yalçın buraya çok kez geldi. Ancak amacın; psikolojik olarak baskı altına almak ve Galatasaray'ın kuvvetini göstermek olduğu şeklinde değerlendirildi.

11:57 Candaş Tolga Işık ve Serdar Ali Çelikler, canlı yayında Visca'nın Fenerbahçe'ye gittiğini duyurdu Fenerbahçe'de yönetim gelecek sezon transfer çalışmalarına start verdi. Takımlardan son transfer haberlerinin değerlendirildiği 'Kontra' Programı'nda Serdar Ali Çelikler ve Candaş Tolga Işık Fenerbahçe'nin gelecek sezon için Visca ile anlaşmaya vardığını açıkladı. Çelikler, "Hadi kesin demeyeyim de yüzde 70 vereyim" dedi. Işık ise "Yok ben direkt yüzde 90 diyorum. Visca Fenerbahçe'de" diye konuştu.

10:53 Lille, Burak Yılmaz sayesinde zirvede rakipsiz Fransa'da Burak Yılmaz fırtınası esmeye devam ediyor. Lille ile adım adım şampiyonluğa giden Burak, Kuzey derbisinde Lens deplasmanında 2 golle şov yaptı. Özellikle ikinci golünü 30 metreden sol ayakla atan tecrübeli forvet, sezonun en güzel gollerinden birini kaydetti. Son bir aydır olduğu gibi Fransa'da manşetleri yine Burak süsledi. Le Parisien, "Lille zirve yolunda Burak'la rakipsiz" manşetini attı.

10:14 Ankaragücü maçının bitiş düdüğüyle Caner Erkin hüngür hüngür ağladı Fenerbahçe'nin Ankaragücü'nü 2-1 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından büyük sevinç yaşanırken maç sonuna Emre Belözoğlu ve Caner Erkin damga vurdu. Karşılaşmanın bitimiyle tecrübeli sol bek Caner Erkin hüngür hüngür ağmaya başladı. 90+6'da gelen gol, takımının şampiyonluk umutlarını koruyunca duygu yüklü olan Caner de böyle bir reaksiyon verdi.

01:01 Fenerbahçe'nin 'Game of Thrones' temalı paylaşımı taraftarlardan kısa sürede büyük ilgi gördü Fenerbahçe, Ankaragücü'nü 2-1 mağlup ederek zirve yolunda dev bir adım attı. Maç sonunda sarı-lacivertli kulübün sosyal medya hesabından yaptığı dünyaca ünlü dizi Game of Thrones temalı ve "Sonuna kadar" başlıklı paylaşımına beğeni yağdı. Emre Belözoğlu'nun sözlerine yer verilen video kısa sürede binlerce beğeni aldı. Taraftarları oldukça duygulandıran paylaşımın altında sarı-lacivertliler şampiyonluk yeminleri etti.

00:24 G.Saraylı yönetici ile Sergen Yalçın arasında olay yaratan diyalog: Haydi ganyan bayiye Beşiktaş'ın Galatasaray'a 3-1 kaybettiği maç sonrasında siyah-beyazlıların teknik direktörü Sergen Yalçın ile Galatasaray İdari Direktörü Şükrü Hanedar arasında tartışma yaşandı. İddiaya göre Hanedar, Sergen Yalçın'a "Haydi Ganyan bayiye" diye seslendi bunun üzerine tecrübeli hoca da "Biz sizi böyle mi misafir ettik, terbiyesiz herifler" şeklinde cevap verdi.

23:57 Ali Koç'un büyük Emre Belözoğlu pişmanlığı: Keşke bu daha önce de olsaydı Fenerbahçe, deplasmanda Ankaragücü'nü son dakikada attığı golle 2-1 mağlup etti ve Beşiktaş'ın kaybettiği haftada zirve için dev bir adım attı. Karşılaşma sonunda Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Emre Belözoğlu'yla ilgili çarpıcı bir itirafta bulundu. Koç, "Emre hocanın gerek sportif direktör olarak gerek teknik sorumlu olarak performansından memnunuz. Keşke bu daha önce de olsaydı" ifadelerini kullandı.

23:52 Beşiktaş derbide kaybetti, şampiyonluk yarışı kızıştı! İşte ligin zirvesindeki son puan durumu ve kalan maçlar Süper Lig'de 40. hafta heyecanı sona erdi. Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray şampiyonluk şansını son iki haftaya taşıdı. İşte zirve mücadelesinde son puan durumu ve Beşiktaş, Fenerbahçe ile Galatasaray'ın kalan maçları...

23:36 Sergen Yalçın'dan çarpıcı hakem eleştirisi: Superman herhalde Süper Toto Süper Lig'in 40. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Galatasaray'a 3-1 mağlup oldu ve zirve yarışında büyük yara aldı. Maç sonunda karşılaşmayı değerlendiren siyah-beyazlıların teknik direktörü Sergen Yalçın, karşılaşmanın yan hakemini eleştirdi. Yalçın, Galatasaray'ın golü öncesinde yaptığı itirazın sorulması üzerine, "Hakem kararı komedi. Trajedi. Kenardaki hakemin o topun çıkıp çıkmadığını görme ihtimali yok. 25 metreden bayrak kaldırıyor, öyle görmüş. Superman falan herhalde" dedi.

23:05 Geceden gündüze! Emre Belözoğlu, ilk yarı bitmeden yaptığı değişiklikle zaferi getirdi Fenerbahçe Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Ankaragücü deplasmanında işlerin yolunda gitmediğini görünce 35. dakikada sürpriz bir hamle yaparak oyuncu değişikliğine gitti. Mert Hakan'ı çıkarıp 35'te Gökhan'ı sahaya süren Emre Belözoğlu, takımının maça tutunmasını ve galibiyetin gelmesini sağladı. Bu değişiklikten sonra Fenerbahçe peş peşe pozisyonlarla Ankaragücü'nü ablukaya aldı.

22:00 Penaltı kararıyla çılgına dönen Fatih Terim, üstündeki ceketi kulübeye fırlattı Galatasaray'ın Beşiktaş' konuk ettiği derbide mücadelenin hakemi Cüneyt Çakır, Beşiktaş lehine penaltı kararı verince sarı-kırmızılıların teknik direktörü Fatih Terim adeta çılgına döndü. Terim, kararın ardından üstündeki ceketi çıkartıp kulübeye fırlattı. Terim bir süre yan hakeme de sert itirazda bulundu. Yardımcıları sakinleştirdi.

21:50 Radamel Falcao, 4 farklı takımın formasıyla Beşiktaş'a gol attı Galatasaray'ın Kolombiyalı golcüsü Radamel Falcao, Beşiktaş'a karşı bugüne kadar rakip olduğu her formayla gol attı. 35 yaşındaki forvet, Galatasaray kariyerinden önce Atletico Madrid, Porto ve Monaco formasıyla Beşiktaş ağlarını sarsmayı başarmıştı. Tecrübeli forvet Beşiktaş'a Galatasaray formasıyla da gol atmış oldu.

21:49 TFF 1. Lig'deki şampiyonluk maçları şifresiz olarak yayınlanacak TFF 1. Lig'in 34. ve son haftasında yarın oynanacak 3 karşılaşma, beIN Sports Haber kanalından şifresiz yayınlanacak. Menemen-Adana Demirspor, Adanaspor-Samsunspor ve Tuzlaspor-Giresunspor müsabakaları aynı anda ekranlara gelecek ve bu maçlar şifresiz olacak.

19:54 Fatih Terim'den derbi öncesi itiraf: Ben finallere alışığım da oyuncularım değil Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, karşılaşma öncesinde açıklamalarda bulundu. Terim derbi öncesi, "Birçok final oynadık. Bugün onlardan bir tanesi. Tabii ki kazanamazsak bir final. Seyircimiz yok, en büyük eksiğimiz o ama maçı kazanmak için elimizden geleni yapacağız. Takımıma güveniyorum. Bu tip oyunlara ben alışığım ama onların da alışık olması gerekiyor" dedi.

19:54 Galatasaray, Beşiktaş maçının ilk 11'ini Fatih Terim'in efsaneleşmiş konuşmasıyla duyurdu Süper Lig'de şampiyonluk düğümünün çözüleceği Galatasaray-Beşiktaş maçı öncesinde sarı-kırmızılılar, dev derbinin 11'ini Fatih Terim'in UEFA finalinde soyunma odasında söylediği, "Kazanacaksınız ama sonuç ne olursa olsun, siz benim gönlümde hep şampiyonsunuz. Galatasaray pes etmez, Galatasaray kabullenmez!" sözleriyle duyurdu.

19:23 Evinde lider Beşiktaş'ı 3-1 geçen Galatasaray, 'Bu yarış daha bitmedi' dedi Süper Lig'in 38. haftasında Galatasaray, lider Beşiktaş'ı 3-1 mağlup ederek ezeli rakibinin şampiyonluğu ilan etme ihtimaline taş koydu. Maçta Beşiktaş'a nazaran daha üstün oynayan Sarı-Kırmızılılar, Babel, Falcao (p) ve Arda'nın golleriyle güldü. Beşiktaş'ın golünü ise penaltıdan Ghezzal kaydetti. Sarı-Kırmızılılar'ın umudu bu sonuçla biraz daha arttı. Zirve takipçisi Fenerbahçe'nin de kazanmasıyla zirve iyice karıştı.

19:01 Bundesliga'da Bayern Münih üst üste 9. kez şampiyon oldu Bundesliga'da Dortmund'un Leipzig'i 3-2 yenmesinin ardından Bayern Münih şampiyonluğunu ilan etti. Alman devi toplamda 31. şampiyonluğuna ulaşırken üst üste 9. kez bu başarıyı tekrarlamış oldu.

18:03 UTA Arad'ın teknik direktörü Laszlo Balint, futbolcusunun kulaklarını çektiği sevinciyle olay oldu Romanya 1. Lig takımlarından UTA Arad'ın teknik direktörü Laszlo Balint, son dakikalarda gelen gol sonrası sevinçten deliye döndü. Golü atan futbolcusu Erico'nun kulaklarını çekeren sevincini gösteren Balint'in bu hareketi sonrası futbolcusunun yaşadığı acı yüzünden okundu.

17:21 Lille'in efsane oyuncuları Burak Yılmaz'ın heykelinin dikilmesine dünden razı Lille'in 2010-11 sezonundaki şampiyonluğunda takımın kaptanlarından olan efsane Ludovic Obraniak, Burak Yılmaz'ın attığı goller sonrasında Türk bayrağı ve 'Kral' emojisi paylaştı. O sezon Lille'deki golleriyle ligin kralı olan ve şampiyonlukta büyük sahibi olan eski Fenerbahçeli Moussa Sow da Burak'ı övdü. Lille Belediyesi'den, "Heykelini yaparız" açıklamasının geldiği sırada kulübün sembol isimlerinin bu paylaşımları yapması, heykelin dikilme olasılığını ciddiyete taşıdı.

16:58 Sosyal medyada paylaşımlarını silen Serdar ve Genk'in teklif yaptığı Samatta maç kadrosuna alınmadı Geçtiğimiz hafta Erzurum maçında tedbir amaçlı olarak kadroda yer almayan Serdar Aziz, Ankaragücü maçının da kadrosuna dahil edilmedi. Serdar, Erzurum maçından önce sosyal medyadan tüm paylaşımlarını kaldırmıştı. Bir diğer dikkat çeken karar ise Samatta tercihi oldu. Tanzanyalı golcünün cezası ya da sakatlığı olmamasına rağmen kamp kadrosunda olmaması 'bileti kesildi' şeklinde yorumlandı. Samatta'nın Belçika ekibi Genk'e gideceği konuşuluyor.

11:54 TFF, Fenerbahçe'nin Alanyaspor maçıyla ilgili yaptığı kural hatası başvurusunu reddetti Fenerbahçe'nin Alanyaspor maçıyla ilgili yaptığı kural hatası başvurusu reddedildi. TFF'den, "Yapılan inceleme sonucunda söz konusu müsabakada kural hatası olmadığına karar verilmiştir" açıklaması yapıldı. Enner Valencia'ya çalınan penaltı, ofsayt olduğu gerekçesiyle iptal edilmişti. Fenerbahçe, bu pozisyonda 'Penaltıya maruz kalan oyuncu ofsaytta bulunsa bile penaltı verilir' maddesiyle kural hatası yapıldığına yönelik bir başvuru yapmıştı ama olumlu sonuç alınamadı.

10:07 Galatasaray-Beşiktaş derbisinin hakemi Cüneyt Çakır oldu Süper Lig'de 40. hafta müsabakalarını yönetecek hakemler açıklandı. Sezonun en kritik maçı olan Galatasaray-Beşiktaş derbisinde Cüneyt Çakır görev yapacak. Ligin ilk yarısında oynanan karşılaşmada da Cüneyt Çakır görev yapmıştı. Şampiyonun belli olacağı bu karşılaşmayı yine Çakır yönetecek.

23:30 Marsilya, Luiz Gustavo için harekete geçiyor Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu göreve geldikten sonra ilk 11'de forma şansı bulamayan Luiz Gustavo'ya eski kulübü Marsilya talip oldu. Sarı-lacivertli taraftarların sevgilisi Brezilyalı yıldız için Lyon ve bazı Çin kulüplerinin de devrede olduğu öğrenildi.

21:30 Burak Elmas: Devlet adına niyet okuyarak iptal olamaz Galatasaray'ın başkanlık seçimini iptal etmesinin yankıları sürüyor. Sarı-kırmızılılarda başkan adayı Burak Elmas, yönetimin aldığı bu karara çok sert tepki gösterdi. Elmas, "Devlet organ, yetki ve kararları adına niyet okuyarak, yasal takvimi devam eden, etmesi önünde aksi yasal bir karar ve hiçbir engel olmayan seçimin 'iptali' söz konusu olamaz" dedi.

21:03 Galatasaray taraftarları iptal edilen başkanlık seçiminden sonra ateş püskürdü: İstenmiyorsun Mustafa Cengiz Galatasaray'da 29 Mayıs'ta yapılması planlanan başkanlık seçimi pandemi koşulları öne sürülerek iptal edildi. Alınan bu karar sarı-kırmızılı taraftarların büyük bir kısmını çileden çıkardı. Şampiyonlar Ligi'nde 25 bin kişinin tribünde olacağının açıklandığı gün koronavirüsü gerekçe göstererek seçim erteleyen yönetim topa tutuldu. Sosyal medyada öfkelerini dışa vuran taraftarlar, "#İstenmiyorsunCengiz" etiketiyle Mustafa Cengiz'i istifaya davet etti.

19:30 Vincent Aboubakar, Galatasaray karşısında forma giyemeyecek Lider Beşiktaş'ın hafta sonu oynayacağı kritik Galatasaray maçı öncesi kötü haber geldi. Siyah-beyazlıların yıldız golcüsü Vincent Aboubakar dev derbide forma giyemeyecek. Sakatlığı bulunan bir diğer isim Gökhan Töre ise takımla çalışmalara başladı. Töre, dev derbide takımdaki yerini alacak

18:10 Radamel Falcao'nun hayatı dizi oluyor Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Radamel Falcao'nun hayatı dizi oluyor. Kolombiya basınında çıkan haberlere göre tecrübeli futbolcu bu proje için son derece istekli.

17:30 Crystal Palace, Ozan Tufan'ın serbest kalma maddesini ödeyerek transferini bitirecek Fenerbahçe'de bu sezon gösterdiği performansla Avrupa kulüplerinin radarına giren Ozan Tufan için Crystal Palace'ın ısrarı sürüyor. İngiliz ekibinin, yıldız futbolcunun serbest kalma bedeli olan 20 milyon euroyu ödeyip sarı-lacivertlilerle pazarlık masasına oturmadan transferi bitireceği iddia edildi. Kariyerinin en iyi sezonunu geçiren Ozan'ın sezon sonunda takımdan ayrılması bekleniyor.

15:22 Son Dakika: Şampiyonlar Ligi finali için Atatürk Olimpiyat Stadyumu'na 25 bin taraftar alınacak Son dakika: UEFA, Şampiyonlar Ligi finali için Atatürk Olimpiyat Stadyumu'na 25 bin taraftar alınacağını açıkladı. Şampiyonlar Ligi Finali, 29 Mayıs tarihinde Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.

15:12 Boupendza: Lemina bana, 'Senin için en iyi kulüp Galatasaray' dedi Bu sezon Süper Lig ekiplerinden Hatayspor'da attığı gollerle adından sık sık söz ettiren Aaron Boupendza'dan şaşırtan bir Galatasaray açıklaması geldi. Ligin dev kulüplerinin peşinde olduğu konuşulan 24 yaşındaki futbolcu, Fransız basınına konuştu. Boupendza, eski Galatasaraylı futbolcu Lemina ile arasında geçen diyaloğu paylaşırken, "Bana Galatasaray'a transfer olmam gerektiğini söyledi. 'Senin için daha iyi bir kulüp olamaz' dedi" şeklinde konuştu.

00:24 PSG'li futbolcular, Manchester City karşılaşmasında hakemin kendilerine küfrettiğini söyledi Şampiyonlar Ligi yarı finalinde Manchester City'e kaybederek İstanbul biletini kaçıran Paris Saint-Germain'de maç sonu isyan var. Fransız ekibinin futbolcuları maçın hakemi Björn Kuipers'in kendilerine küfrettiğini söyledi.

20:12 Mesut Özil, Kızılay aracılığıyla 41 ilde Ramazan kolisi yardımı yaptı Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Mesut Özil, ihtiyaç sahipleri için yaptığı yardımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor. 32 yaşındaki futbolcu son olarak Kızılay aracılığıyla Türkiye'de 41 ilde Ramazan kolisi yardımı yaptı.

19:49 Basketbol Süper Ligi'nde Fenerbahçe, Galatasaray'ı 104-79 mağlup etti ING Basketbol Süper Ligi'nin 30. haftasında Fenerbahçe, sahasında Galatasaray'la karşılaştı. Derbide sarı-lacivertliler ezeli rakibini 104-79 mağlup etti. Bu sonuçla Fenerbahçe ligde 2.sıraya yükselirken, Galatasaray ise normal sezonu 19 yenilgiyle kapatarak play-off dışı kaldı.

18:51 Fenerbahçe'nin eski golcüsü Dalian Atkinson'un ölümünden sorumlu tutulan polisler yargılanıyor İngiltere'de, 1995-1996 sezonunda Fenerbahçe'de de forma giyen eski futbolcu Dalian Atkinson'un 2016'da Shropshire'da polis müdahalesi sonucu ölmesi ile ilgili olarak iki polis memurunun yargılandığı dava başladı. Atkinson, 33 saniye boyunca elektrik şokuna uğradıktan sonra ölmüştü. Yargılanan polis memurları suçlamaları reddetti. Davada yeni detaylar da ortaya çıktı. Savcı, sağlık sorunları olan eski golcünün elektroşok uygulamasından sonra yere düşünce kafasının tekmelendiğini açıkladı.

16:29 Roma, Tottenham'dan kovulan Jose Mourinho'yu takımın başına getirdi Roma, önümüzdeki sezon için Portekizli teknik adam Mourinho ile anlaşma sağlandığını açıkladı. Mukavelenin süresinin üç yıl olduğu belirtildi. Mourinho, "İkna olmamı sağlayan faktörlerden biri de taraftar oldu. Göreve başlamayı dört gözle bekliyorum" dedi. Mourinho, son olarak başarısız sonuçların ardından Tottenham'dan gönderilmişti.

15:15 Zaman geçmesin diye topu hızla oyuna sokmak isteyen Yılmaz Vural yere düştü, hali futbolseverlerin yüreklerini burktu Süper Lig'in düşme hattında yer alan takımlardan olan Erzurumspor'un teknik direktörü Yılmaz Vural, geçtiğimiz gün oynanan ve 3-1'lik mağlubiyetleriyle sona eren karşılaşmada takımının farkı 2'ye indirmesiyle birlikte büyük heyecan yaşadı. Karşılaşmanın son dakikalarına doğru zaman geçmesin diye taç atışı kullanacak oyuncusuna topu hızla vermek isteyen Yılmaz Vural, topu yakalamak isterken yere düştü. Tecrübeli teknik adamın yere düşmesi ise futbolseverlerin yüreklerini burktu.