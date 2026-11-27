Kocaelispor maçı öncesi Çorum FK, Burak Yılmaz'la taktik hazırlık yaptıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Kocaelispor ile karşılaşacak Çorum FK, hazırlıklarına Burak Yılmaz yönetiminde devam etti. Antrenmanda kırmızı-siyahlılar ısınma hareketlerinin ardından 4'e 4+4 oyun ve Kocaelispor maçına yönelik taktik çalışma gerçekleştirdi.
Çorum FK, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Kocaelispor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.
Teknik Direktör Burak Yılmaz yönetiminde gerçekleşen antrenman, esneme ve ısınma hareketleriyle başladı. Kırmızı-siyahlılar, ısınmanın ardından 4'e 4+4 oyun çalışmasına geçti. Antrenmanın devamında ise Kocaelispor karşılaşmasına yönelik taktik çalışmalar gerçekleştirdi.
Kaynak: İHA
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