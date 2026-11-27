Milyonlarca memur, memur emeklisi, SSK ve Bağ-Kur emeklisinin ocak zammı için hesaplar yeniden yapıldı. AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ndeki kasım tahmini ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Piyasa Katılımcıları Anketi'ndeki aralık beklentisi esas alınarak yapılan hesaplamaya göre memurlara yüzde 8,50, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 10,57 zam yapılacak.

EKONOMİSTLER KASIMDA YÜZDE 1,13 BEKLİYOR

AA Finans anketine katılan 20 ekonomistin kasım ayı için ortalama tüketici enflasyonu beklentisi yüzde 1,13 oldu. Tahminler yüzde 0,80 ile yüzde 1,80 arasında değişti. Beklenti gerçekleşirse ekimde yüzde 29,77 olan yıllık enflasyonun kasımda yüzde 30,10'a çıkması öngörülüyor. TÜİK, kasım ayı enflasyon verilerini 3 Aralık Perşembe günü açıklayacak.

6 AYLIK ENFLASYON YÜZDE 10,57'Yİ BULACAK

Temmuzdan ekime kadar aylık enflasyon sırasıyla yüzde 1,78, yüzde 1,84, yüzde 1,84 ve yüzde 2,58 olarak gerçekleşti. Böylece 4 aylık birikimli enflasyon yüzde 8,28'e ulaştı. Kasım beklentisi tutarsa temmuz-kasım dönemindeki birikimli enflasyon yüzde 9,51 olacak. TCMB anketinde aralık için beklenen yüzde 0,97 de eklendiğinde 6 aylık enflasyon yüzde 10,57'ye çıkıyor.

MEMURA YÜZDE 8,50 ZAM

Dönem Toplu Sözleşme'ye göre memur maaşlarına 2026'nın ikinci yarısı için yüzde 7 zam yapılmıştı. 2027'nin ilk yarısı için ise yüzde 5 zam yapılacak. 6 aylık enflasyon, 2026'nın ikinci yarısı için verilen yüzde 7'lik zammı aşarsa aradaki fark enflasyon farkı olarak maaşlara ekleniyor.

Beklentiler gerçekleşirse enflasyon farkı yüzde 3,34 olacak. Bu fark, yüzde 5'lik toplu sözleşme zammıyla birleşince memur maaşlarındaki ocak artışı yüzde 8,50'yi buluyor. Memur emeklilerinin aylıkları da aynı oranda artacak.

SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİSİNE YÜZDE 10,57

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin aylıkları ise doğrudan temmuz-aralık dönemindeki 6 aylık enflasyon kadar artırılıyor. Buna göre beklentiler gerçekleşirse SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin aylıkları ocakta yüzde 10,57 yükselecek.

KASIM VERİSİ ZAM ORANINI NASIL ETKİLER?

Kasım ya da aralık enflasyonunun beklentiden farklı gelmesi halinde iki grubun zam oranı da değişecek. Hesaplamalara göre aralık beklentisi sabit kalırken kasım enflasyonu ekonomistlerin en düşük tahmini olan yüzde 0,80 gelirse memur zammı yüzde 8,15, emekli zammı yüzde 10,21 olacak. Kasım enflasyonu en yüksek tahmin olan yüzde 1,80 olarak açıklanırsa memur zammı yüzde 9,22'ye, emekli zammı yüzde 11,30'a çıkacak.

Kasım enflasyonuna göre ocak zammı senaryoları şöyle:

Aralık ayı için TCMB Piyasa Katılımcıları Anketi'ndeki yüzde 0,97'lik beklenti esas alınmıştır.

KESİN ORAN OCAKTA BELLİ OLACAK

Memur ve emekli zammının kesin oranı, TÜİK'in ocak ayının ilk günlerinde açıklayacağı aralık ayı enflasyon verisiyle netleşecek.