Balkanlar'da kırsal nüfusun büyük şehirlere ve Batı Avrupa ülkelerine göç etmesi, Türkiye sınırına yakın yerleşim yerlerinde nüfus kaybına neden oldu. Kırklareli Dereköy Sınır Kapısı'nın komşusu olan Bulgaristan'ın Malko Tırnovo kasabası ile Istranca Dağları'nın eteklerindeki köylerin yeniden canlandırılması için kırsal kalkınma teşvikleri uygulanıyor.

25 BİN EUROYA KADAR GERİ ÖDEMESİZ DESTEK

Bulgaristan Kırsal Kalkınma Programı ve yerel kalkınma grupları aracılığıyla bölgede ikamet ederek ekonomik faaliyet başlatan kişilere 25 bin euroya kadar hibe desteği sunulduğu belirtiliyor. Organik tarım, arıcılık, konuk evi işletmeciliği, ekoturizm ve geleneksel üretim alanlarında proje hazırlayanlara öncelik tanınıyor.

KÖY EVLERİ VE TARIM ARAZİLERİ UCUZ

Nüfusu giderek azalan sınır köylerindeki kullanılmayan evler ve tarım arazileri, Avrupa ortalamasının altında fiyatlarla satışa sunuluyor. Bölge belediyelerinin köylere kalıcı olarak yerleşen ve eski yapıları restore eden ailelere bürokratik işlemler ve altyapı hizmetleri konusunda kolaylık sağladığı ifade ediliyor.

BAŞVURU İÇİN HANGİ ŞARTLAR ARANIYOR?

Teşvik programlarından yararlanmak isteyenlerin Avrupa Birliği vatandaşı olması veya Bulgaristan'da yasal oturum ve şirket kurma hakkına sahip bulunması gerekiyor. Başvuru sahiplerinin ayrıca belirlenen köyde fiilen ikamet etmesi ve onaylanan iş projesini en az birkaç yıl boyunca sürdürmesi şartı aranıyor.