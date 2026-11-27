Rekabet Kurumu, Xiaomi ve Infinix marka cep telefonlarının satış fiyatlarına yönelik soruşturma başlattı. Beş şirketi kapsayan soruşturmada, mağazaların satış fiyatlarına müdahale edilip edilmediği ve şirketlerin fiyatları birlikte belirleyerek rekabeti sınırlayıp sınırlamadığı araştırılacak.

BEŞ ŞİRKET SORUŞTURMA KAPSAMINDA

Rekabet Kurumu tarafından başlatılan soruşturma Xiaomi, Infinix, Güncel Dijital, Evofone ve Mieko şirketlerini kapsıyor. Soruşturma kapsamında Xiaomi, Infinix ve Güncel Dijital'in ürünlerini satan mağazaların tüketicilere uyguladığı satış fiyatlarına müdahale edilip edilmediği incelenecek.

FİYATLARI BİRLİKTE BELİRLEYİP BELİRLEMEDİKLERİ ARAŞTIRILACAK

Şirketlerin satış fiyatlarını ortaklaşa belirlemek veya rekabete hassas bilgileri birbirleriyle paylaşmak suretiyle rekabet kurallarını ihlal edip etmediği araştırılacak.

TELEFON FİYATLARINDA İNDİRİMİN ÖNÜ AÇILABİLİR

Rekabet Kurumu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yürütülen soruşturmanın Xiaomi ve Infinix marka cep telefonlarında daha uygun fiyatların ve indirimlerin önünü açabileceğini belirtti.