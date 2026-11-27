UEFA Avrupa Ligi'nin beşinci haftasında Beşiktaş, Gürcistan'ın Batum kentinde ağırladığı İsrail temsilcisi Hapoel Beer-Sheva'yı 2-1 mağlup etti. Siyah-beyazlıların galibiyetinin önüne geçen tribün olayları ve Gürcü polisinin Türk taraftarlara yönelik orantısız güç kullanması büyük tepki çekti. Karşılaşmanın ardından UEFA'nın yaptığı açıklama ise tartışmaları daha da büyüttü.

GÜRCÜ POLİSİ TARAFTARLARA ŞİDDET UYGULADI

Filistin bayrağı açan Beşiktaş taraftarlarına maç öncesinde müdahale eden Gürcü polisi, karşılaşma sırasında da biber gazı ve cop kullandı. Kale arkasındaki tribünde büyüyen olaylar nedeniyle Danimarkalı hakem Morten Krogh ve futbolcular soyunma odasına gitti. Beşiktaşlı oyuncuların taraftarları sakinleştirmeye çalıştığı mücadeleye yaklaşık 40 dakika ara verildi.

UEFA SORUMLULUĞU KABUL ETMEDİ

Karşılaşmanın ardından resmi internet sitesinden açıklama yapan UEFA, maçın organizatörü olmadığını ve stat içerisindeki güvenlik konularından sorumlu tutulamayacağını savundu. UEFA, güvenlik güçlerinin müdahalelerinin yerel makamların yetki ve sorumluluğunda olduğunu belirtti.

UEFA'nın açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Beşiktaş JK ile Hapoel Beer-Sheva FC arasında oynanacak UEFA Avrupa Ligi karşılaşmasının, Beşiktaş'ın İstanbul'daki kendi stadında gerçekleştirilmeyeceği bilgisi, Türkiye'deki ilgili yerel makamların tavsiye ve yönlendirmeleri doğrultusunda Türkiye Futbol Federasyonu tarafından UEFA'ya iletilmiştir. Aynı bildirimde, karşılaşmanın yeni adresinin Gürcistan'ın Batum kentindeki stat olduğu da belirtilmiştir.

Sezon boyunca oynanan diğer tüm karşılaşmalarda olduğu gibi bu akşamki mücadelede de UEFA maçın organizatörü değildir. Dolayısıyla UEFA, stat içerisindeki güvenlik konularından sorumlu olmadığı gibi bu konularda herhangi bir kontrol yetkisine de sahip değildir. Statta gerçekleştirilen tüm müdahaleler, kendi sorumlulukları ve yetki alanları çerçevesinde yetkili yerel makamlar tarafından kararlaştırılmış ve uygulanmıştır."

BEŞİKTAŞLI TARAFTARLARI İŞARET ETTİ

Gürcü polisinin orantısız güç kullanmasına ilişkin herhangi bir değerlendirmede bulunmayan UEFA, gerginliğin Beşiktaşlı taraftarlar arasında çıkan olaylara polisin müdahale etmesiyle başladığını öne sürdü.

UEFA, açıklamasının devamında şu ifadeleri kullandı:

"Bazı medya organlarında şu anda yer alan haberlerin aksine UEFA, yerel polis ile Beşiktaş taraftarları arasındaki gerginliğin, Beşiktaş taraftarlarının bulunduğu tribünde yine Beşiktaşlı taraftarlar arasında çıkan olayları önlemek amacıyla polisin müdahale etmesinin ardından başladığı bilgisini edinmiştir. Söz konusu müdahalenin ardından yaşanan gerginlik, karşılaşmanın geçici olarak durdurulmasına neden olmuştur."

TÜRKİYE'DEN PEŞ PEŞE TEPKİLER GELMİŞTİ

Batum'da yaşanan olayların ardından Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Gürcistan Dışişleri Bakanı Maka Boçorişvili ile telefonda görüşmüştü. Türkiye Futbol Federasyonu da yaşananları sert bir dille kınayarak sorumluların hesap vermesi için başta UEFA nezdinde olmak üzere gerekli tüm girişimlerde bulunacağını açıklamıştı.

BEŞİKTAŞ'TAN FİLİSTİN'E DESTEK

Yaşanan tüm olumsuzluklara rağmen Junior Olaitan ve Orkun Kökçü'nün golleriyle İsrail temsilcisini 2-1 mağlup eden Beşiktaş, Avrupa Ligi'ndeki puanını 10'a yükseltti. Karşılaşmanın ardından siyah-beyazlı futbolcular, tribünde açılan "İşgale isyan, Filistin'e özgürlük" pankartının önünde galibiyet pozu verdi.

UEFA'dan yapılan açıklama şu şekilde;

"Beşiktaş ile Hapoel Beer-Sheva arasında oynanan UEFA Avrupa Ligi maçının, Beşiktaş'ın stadyumunda oynanmayacağı, Türkiye’deki ilgili yerel makamların sağladığı tavsiye ve yönlendirmeler doğrultusunda Türkiye Futbol Federasyonu tarafından UEFA’ya bildirilmiştir. Aynı bildirimde, üzerinde anlaşmaya varılan yeni maç yerinin Gürcistan’ın Batum kentindeki stadyum olacağı belirtilmiştir.

Sezonun tüm maçlarında olduğu gibi, bu gece de durum farklı değildi; zira UEFA maçın organizatörü değildi ve bu nedenle stadyumdaki güvenlik konularından da sorumlu değildi ve bu konularda herhangi bir kontrolü yoktu. Stadyumdaki tüm müdahaleler, yetkili yerel makamlar tarafından kendi sorumlulukları kapsamında ve yetki alanları içinde kararlaştırılmış ve uygulanmıştır.

Bazı medya kuruluşlarında şu anda yer alan haberlerin aksine, UEFA’nın edindiği bilgilere göre, maçın geçici olarak durdurulmasına neden olan yerel polis ile Beşiktaş taraftarları arasındaki gerginliğin, Beşiktaş taraftarları arasında çıkan kavgayı yatıştırmak amacıyla yerel polisin Beşiktaş taraftarlarının bulunduğu bölüme müdahale etmesinin ardından başladığı anlaşılmaktadır."