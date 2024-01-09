Son Dakika Filistin Haberleri

16:06 Çorum Alaca HEM, Filistin'e yardım kampanyası düzenliyor Çorum'un Alaca ilçesindeki Halk Eğitim Merkezi'nde (HEM) kursiyerleri, İsrail'in saldırılarından olumsuz etkilenen Filistin halkı için battaniye ve kıyafet dikip bölgeye gönderiyor. Alaca Halk Eğitim Merkezi'nde eğitim gören kursiyerler, İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda mağdur olan Filistinliler için kıyafet ve battaniye dikmeye başladı. Kursiyerler tarafından dikilen 84 battaniye, 109 eşofman takımı, 377 havlu, 3 bin 150 maske, 661 iç çamaşırının yanı sıra çok sayıda kıyafet, ayakkabı, altkı, bere, eldiven, hijyen malzemesinden oluşan 4 bin 953 insani malzemeyi Gazze'ye gönderdi. Alaca HEM Müdürü Nihat Uğraş, Kovid-19 salgını döneminde ve Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen depremlerde ihtiyaç sahipleri için çalışmalar yaptıklarını, şimdi de Filistin'deki savaş mağduru insanlar için yardım kampanyası başlattıklarını söyledi. Usta öğreticilerin gözetiminde kursiyerlerin birçok ürün diktiğini belirten Uğraş, 'Dikilen bütün malzemeler bağış yoluyla karşılandı. Dolayısıyla 3 ayda bütün işlemler hazırlandı, il merkezine teslim edilmek üzere gönderildi.' dedi. Uğraş, kampanyaya destek olan kişilere ve kurumlara teşekkür etti.

15:34 Hamas Yetkilisi Gazze'deki Saldırıları Anlattı İsrail'in Gazze'ye olan saldırılarında 100'üncü gün geride kalırken, Hamas yetkililerinden Sami Abu Zuhri yaşananları anlattı. Programda Gazze'de katledilen 112 gazeteci de anıldı. Abu Zuhri, Hamas'ın güçlenerek direnişe devam edeceğini belirtti ve ABD'nin İsrail'e karşı yeni cephe açılmasını engellemeye çalıştığını ifade etti.

15:07 İsrail askerleri Batı Şeria'da bir eve ateş açtı, bir Filistinli hayatını kaybetti İsrail askerlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kenti yakınlarında kuşatma altına aldığı bir eve ateş açması sonucu bir Filistinli hayatını kaybetti. Cenin kenti yakınlarında Caba beldesinde yaşanan olayda, 37 yaşındaki Mecdi Avni Feşafişe İsrail askerlerinin mermisiyle şehit oldu. İsrail ordusu, Gazze savaşının başladığı tarihten bu yana Batı Şeria'daki askeri operasyonlarını yoğunlaştırmış ve saldırılarını artırmıştır.

14:53 Van'da Sağlık Çalışanları Filistin'e Destek İçin Sessiz Protesto Yaptı Van'da görev yapan sağlık çalışanları, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını protesto etmek amacıyla sessiz bir şekilde eylemlerine devam etti. Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde bir araya gelen sağlık çalışanları, İsrail'in hastane saldırılarını kınadı ve Filistin halkının direnişini selamladı. Ayrıca, uluslararası yardım kuruluşlarından ve devletten, Gazze'deki sağlık çalışanlarına destek olmalarını ve yıkılan hastanelerin yeniden inşa edilmesini talep ettiler.

14:43 "Soykırıma Tanık Olmak" başlıklı Sinema Atölyesi'nin ilk oturumu AAtölye'de gerçekleşti AA Akademi tarafından düzenlenen Sinema Atölyesi'nin ilk oturumu, çatışma bölgelerinde gazetecilik konusunu ele aldı. Filistin'de görev yapmış AA muhabirleri ve personelinin katıldığı etkinlikte, İsrail'in Gazze'ye saldırılarını takip eden gazeteciler yaşadıkları deneyimleri paylaştı. Etkinlikte, İsrail'in gerçekleştirdiği soykırımın detayları ve gazetecilerin yaşadığı zorluklar ele alındı.

14:21 Filistin, İsrail'in Uluslararası Adalet Divanında soykırım suçuyla yargılanmasını bekliyor Filistin Dışişleri Bakanlığı, Güney Afrika'nın İsrail'in Uluslararası Adalet Divanında (UAD) soykırım suçuyla yargılanması için yaptığı başvuru sonucunda bugün başlayan duruşma hakkında yazılı açıklama yayımladı. Açıklamada, Filistin halkının duruşmayı sabırsızlıkla beklediği ve Filistin'in Güney Afrika'nın İsrail'e karşı açtığı davanın başarılı olacağına güvendiği belirtildi.

12:14 Yeşilyurt Belediyesi, Filistin'e Kıyafet Yardımı Yapacak Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Kiltepe Mahallesinde bulunan Yeşilyurt Mesleki Eğitim ve Yaşam Merkezindeki Hazır Giyim Kursunda üretilen kıyafetlerin Filistin'de zor şartlar altında yaşamını sürdürmeye çalışan savaş mağdurlarına gönderileceğini söyledi. Kursiyerler, İsrail'in saldırıları altında hayatta kalmaya çalışan Filistin halkı için kıyafet üretiyor. Yeşilyurt Belediye Başkanı, Filistin halkının yanında olduklarını ve kıyafet yardımında bulunacaklarını belirtti.

11:57 Artvin'de Vatandaşlar Ekonomik Krizden Şikayetçi Artvin'de yaşayan vatandaşlar, ekonomik kriz nedeniyle hayat pahalılığından dolayı geçinememekten şikayet etti. Bir vatandaş, Ukrayna ve Filistin gibi savaş bölgelerinden sıvı yağ, arpa ve buğday getirdiklerini belirterek, 'Avrupa bizi kıskanıyor' diye konuştu. Fakirlerin daha da fakirleştiği, zenginlerin ise sürekli yükseldiği bir dönemde hayatın nasıl olacağı konusunda endişelerini dile getirdi.

08:40 İpsala Gümrük Kapısı'nda 8 düzensiz göçmen yakalandı Edirne ilinde gerçekleştirilen risk analizi çalışmaları sonucunda, İpsala Gümrük Muhafaza ekipleri tarafından tır aracında 8 düzensiz göçmen yakalandı. İpsala Gümrük Kapısı'na giriş yapan araçta yapılan detaylı arama sonucunda Suriye, Filistin ve Irak uyruklu toplamda 8 düzensiz göçmen tespit edildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

08:37 Filistinli mülteciler: Ata topraklarını terk etmek zorunda kalanlar Bugün sayıları 6 milyonu aşkın olduğu düşünülen Filistinli mülteciler, dünyanın en kalabalık mülteci nüfuslarından birini oluşturuyor. İsrail'in kuruluşu ve savaşlar sonucunda yerinden edilen Filistinliler, Orta Doğu'da ve dünyanın çeşitli ülkelerinde yaşamaktadır. Bu haberde, Filistinlilerin neden mülteci olduğu, dünyadaki mülteci sayısı ve diaspora hakkında bilgiler yer almaktadır.

08:24 Simavlı öğrenciler Filistin'e yardım için 8 bin TL biriktirdi Simav İlçe Müftülüğüne bağlı Naşa Büyük Camii'nde okuyan öğrenciler, harçlıklarını ve biriktirdikleri 8 bin TL'yi Filistin'e gönderilmek üzere İlçe Müftülüğüne teslim etti. Öğrenciler, yardımı Din Görevlileri Zafer Demircan, Muhammed Selman ve Veysel Duru ile birlikte İlçe Müftüsü Hasan Serçe'ye makbuz karşılığında teslim etti.

01:47 Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva, Filistin Büyükelçisi ile görüştü Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, Filistin'in Brezilya Büyükelçisi İbrahim Alzeben ile görüştü. Görüşmede, Alzeben Güney Afrika'nın İsrail'e karşı açtığı soykırım davasına destek talep etti. Lula da Silva ise Filistin halkının özgürleşmesi ve iki devletli çözüm için destek sözü verdi.

23:23 Mahmud Abbas ile görüşen Blinken, Ramallah'ta protesto edildi ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile Ramallah'ta görüşürken bölge halkı tarafından protesto edildi. Blinken, görüşmede İsrail'in Filistin halkına yönelik saldırılarının durdurulması ve insani yardımın önemi gibi konuları ele aldı. Protestocular, Blinken'a karşı sloganlar atarak tepkilerini gösterdi. Blinken, görüşmenin ardından sürpriz bir şekilde Bahreyn'e ziyaret gerçekleştirecek.

23:11 TİKA, Filistin Sivil Savunma Genel Müdürlüğü'ne destek sağlıyor Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Filistin kurumlarının kapasitelerini artırmaya yönelik destek sunmaya devam ediyor. İşgal altındaki Batı Şeria'nın 11 vilayetinde hizmet veren Filistin Sivil Savunma Genel Müdürlüğü'ne, kurumsal kapasitesinin geliştirilmesi ve yangınlara müdahale için gerekli ekipmanların temin edildiği belirtildi. Filistin Sivil Savunma Genel Müdürü, Türkiye'ye ve TİKA'ya teşekkürlerini iletti.

21:54 İsrail yetkilisi Gazze'de gıda sıkıntısı olmadığını iddia etti İsrail ordusuna bağlı COGAT yetkilisi Albay Moshe Tetro, Gazze'de gıda sıkıntısı olmadığını savundu. Ancak BM ve uluslararası kuruluşların raporlarına göre Gazze'deki Filistinlilerin yüzde 45'i şiddetli açlık çekiyor.

21:21 İsrail güçleri Gazze'de bir ambulansı hedef aldı, 4 sağlık çalışanı hayatını kaybetti Filistin Kızılayı, İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nde bir ambulansı hedef aldığını ve 4 sağlık çalışanının hayatını kaybettiğini açıkladı. İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları 96'ncı günde devam ederken, İsrail güçleri sağlık çalışanlarını hedef almayı sürdürüyor. Filistin Kızılayı tarafından yapılan açıklamada, İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'ndeki Deyr el-Balah'ta Salah al-Din Caddesi üzerinde bir ambulansı hedef aldığı belirtilerek, ambulans ekibindeki 4 kişinin hayatının kaybettiği bildirildi.

20:55 Akabe Zirvesi'nde Gazze Şeridi'nin yeniden işgali ve Batı Şeria'daki yerleşimcilerin saldırılarına karşı uyarı çıktı Ürdün Kralı 2. Abdullah ile Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi ve Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ı bir araya getiren Akabe Zirvesi'nde, liderler İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını durdurmak ve savunmasız sivilleri korumak için baskı yapmanın gerekliliğini vurguladı. Ayrıca, İsrail'in Batı Şeria ve Gazze'deki Filistinlilerin yerinden edilmesine yönelik planlarına karşı olduklarını ve bu planların uluslararası alanda kınanarak karşı çıkılması gerektiğini belirttiler. Liderler ayrıca, Gazze'deki insani durumun hafifletilmesi ve Yahudi yerleşimcilerin Filistinlilere ve kutsal değerlere yönelik saldırılarının bölgedeki durumu daha da kötüleştireceği uyarısında bulundu. Zirvede, Filistin meselesinde iki devletli bir çözüm için siyasi bir ufuk bulma konusunda mutabakata varıldığı da kaydedildi.

20:34 Filistinli aktivistlerden Güney Afrika'ya destek gösterisi Filistin'in Batı Şeria bölgesinde bir araya gelen aktivistler, Uluslararası Adalet Divanı'nda İsrail'e soykırım davası açan Güney Afrika'ya destek gösterisi düzenledi. Göstericiler, Filistin ve Güney Afrika bayrakları taşıyarak teşekkürlerini iletti. Güney Afrika'nın İsrail'e karşı açtığı soykırım davasının ilk duruşması yarın başlayacak.

20:05 Filistin Büyükelçisi: İngiltere Balfour Deklarasyonu'nun yol açtığı hasarı gidermeli Filistin'in Dublin Büyükelçisi, İngiltere'nin Balfour Deklarasyonu'nun yol açtığı hasarı gidermesi gerektiğini söyledi. İsrail'in Gazze'ye işgalinde İngiltere'nin rolünü eleştiren Büyükelçi, İngiltere'nin Filistinlilerin haklarını desteklemesi gerektiğini belirtti. Ayrıca, ABD, İngiltere ve AB ülkelerinin İsrail'in soykırımına izin verdiğini ifade etti.

19:55 İsrail, Gazze Şeridi'nde bir ambulansı vurdu: 4 sağlık çalışanı öldü İsrail güçlerinin abluka altındaki Gazze Şeridi'nin orta kesiminde bir ambulansı vurduğu ve saldırıda 4 sağlık çalışanının öldürüldüğü bildirildi. Filistin Kızılayı, Deyr Belah'da meydana gelen saldırıda 4 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları sonucunda birçok hastane hizmet veremez hale gelmiştir.

19:01 ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Filistin lideri Abbas ile görüştü ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Orta Doğu turu kapsamında Filistin Yönetimi lideri Mahmud Abbas ile bir araya geldi. Görüşmede aşırılık yanlısı şiddetle mücadele, insani yardımın bölgeye ulaştırılması ve iki devletli çözüm ele alındı. Protestolar ve güvenlik önlemleri eşliğinde gerçekleşen görüşmede Blinken, Filistin devletinin kurulmasını desteklediğini yineledi. Blinken ayrıca Türkiye ve Arap ülkelerini de ziyaret etti.

17:32 Filistin Devlet Başkanı Abbas, Filistinlilerin zorla yerinden edilmesini reddetti Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Gazze Şeridi'nden veya Batı Şeria'dan herhangi bir Filistinlinin zorla yerinden edilmesine karşı olduklarını belirtti. Abbas, ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile yaptığı görüşmede, Gazze Şeridi'ndeki saldırıları durdurma çabaları ve Batı Şeria'daki gelişmeleri ele aldı. Abbas ayrıca, İsrail'in alıkoyduğu Filistin'e ait vergi gelirlerinin serbest bırakılmasını istedi.

15:33 İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılarında 147 kişi hayatını kaybetti İsrail'in Gazze Şeridi'ne ayrım gözetmeksizin gerçekleştirdiği saldırılarda son 24 saatte 147 kişi hayatını kaybetti, 243 kişi yaralandı. Gazze Şeridi'nde hala enkaz altında ve yollarda çok sayıda yaralı bulunuyor ve yardım ekipleri onlara ulaşamıyor. İsrail'in saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana ise hayatını kaybedenlerin sayısı 23 bin 357'ye, yaralananların sayısı ise 59 bin 410'a yükseldi.

15:12 ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Filistin'de protesto edildi ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile görüşmek üzere Ramallah'a giderken bölge halkı tarafından protesto edildi. Blinken ve Abbas arasındaki görüşmede, İsrail'in Filistin halkına yönelik saldırılarının durdurulması ve insani yardımın önemi gibi konular ele alındı. Blinken, protestoların ardından Bahreyn'e sürpriz bir ziyaret gerçekleştirecek.

15:04 İsrail saldırılarında binlerce sivil hayatını kaybetti Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda son 24 saatte 147 sivilin öldüğünü, 243 sivilin ise yaralandığını açıkladı. Toplamda ise 23 bin 357 sivil hayatını kaybetti, 59 bin 410 sivil ise yaralandı.

14:49 İsrailli vekilden kan donduran sözler: Gazze'de masum kalmadı, hepsi yok edilmeli İsrailli Milletvekili Nissim Vaturi, katıldığı bir radyo programında tüyler ürperten açıklamalarda bulundu. Gazze'nin yakılması gerektiğini söyleyen Vaturi, "Orada artık masumların kaldığını düşünmüyorum. Kim kaldıysa yok edilmeli" dedi.

14:48 İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Batı ülkelerine Filistin devletinin tanınması çağrısında bulundu İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Batı ülkelerine çağrıda bulunarak, Filistin devletinin artık tanınmasının zamanının geldiğini, bunun için ciddi tartışmaların başlaması gerektiğini savundu.

14:20 Ankara'da Filistinli Gazeteciler Anıldı Ankara Filistin Dayanışma Platform üyeleri, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü kapsamında İsrail'in Gazze'deki saldırılarında hayatını kaybeden gazetecileri anmak için bir eylem düzenledi. Eylemde, görevi başında yaşamını yitiren Filistinli gazetecilerin fotoğrafları ve temsili materyaller sergilendi. Platform adına yapılan basın açıklamasında, İsrail'in Gazze'de 112 gazeteciyi hedef gözeterek katlettiği belirtildi ve İsrail'in gazetecilerin ailelerini de hedef aldığı vurgulandı. Ayrıca, İsrail'in Gazze'de işlediği savaş suçlarına dikkat çekilerek batı ülkelerinin duyarsız tavrı kınandı.

14:18 İsrail'in Gazze'ye saldırıları sonucu şehit olan gazetecilerin anısına sergi açıldı Filistin İçin Gazeteci Dayanışması tarafından düzenlenen 'Filistin'in Şehit Gazetecileri Anısına: İşgalin Tanıkları' sergisi, İsrail'in Gazze'ye saldırıları sonucu hayatını kaybeden gazetecilerin anısına açıldı. Sergide, şehit gazetecilerin fotoğrafları, sözlerinden alıntılar ve nasıl şehit edildiklerine ilişkin bilgiler yer alıyor. Sergi, 17 Ocak'a kadar ziyaretçilere açık olacak.

13:07 Sivas'ın Şarkışla ilçesinde öğrenciler Filistin için yardım kampanyası düzenledi Şehit Özgür Gencer Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, kendi aralarında topladıkları paraları Filistin'deki ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak amacıyla Şarkışla Türk Kızılay Şubesi'ne teslim etti. Yardımlar dolayısıyla teşekkürlerini ileten öğrenciler, farkındalık oluşturmak için okullarında bir program gerçekleştirdiklerini belirtti. Şarkışla Türk Kızılay Şube Başkanı da öğrencilere ve öğretmenlere teşekkür etti.

11:58 İsrail Güçleri Batı Şeria'da Sağlık Merkezine Baskın Düzenledi İsrail güçlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan Er-Reşade Sağlık Merkezi'ne düzenlediği baskında, ekipmanlar ve hasta kayıtları tahrip edildi. Filistin Sağlık Bakanı Mey el-Keyle, İsrail askerlerinin barbarca bir eylem gerçekleştirdiğini belirtti. Sağlık merkezinde binlerce kişinin hizmet aldığı ve uluslararası hukuk gereğince korunması gerektiği vurgulandı. İsrail tarafından ise baskına ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.

10:18 19 Mayıs ilçesinde Filistin'e yardım için kermes düzenlendi Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde, Filistin'deki Müslümanlara destek amacıyla Gazze Yararına Hayır Çarşısı adıyla bir yardım kermesi düzenlendi. Kermeste satılan yiyecekler, içecekler ve kıyafetlerden elde edilen gelir, Filistin'e yardım amaçlı gönderilecek. Açılışa katılan yetkililer, Filistinli kardeşlerimize yardım etmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla bu etkinliği düzenlediklerini belirtti. Kermes, 15 Ocak tarihine kadar devam edecek.

09:45 Brent Petrolü Yükselişte: Varil Fiyatı 77,91 Dolara Çıktı Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 77,91 dolardan işlem görüyor. ABD'de talebin artması ve İsrail-Filistin çatışmasıyla artan gerginlik petrol fiyatlarını yukarı çekiyor. Ayrıca, Libya'nın en büyük petrol sahasında üretimin durdurulması küresel arz sıkıntısı endişelerini artırıyor.

23:57 Suudi Arabistan, İsrail ile normalleşmeyi Filistin devletinin kurulmasına bağlıyor Suudi Arabistan'ın Londra Büyükelçisi Prens Halid bin Bandar, Gazze'deki durumun çözülmesinin ardından İsrail ile normalleşmeyi düşündüklerini ancak herhangi bir anlaşmanın Filistin devletinin kurulmasını sağlaması gerektiğini söyledi. Bin Bandar, Gazze'deki duruma ve Suudi Arabistan ile İsrail arasındaki ilişkilere dair konuştu. Bin Bandar, 7 Ekim 2023'te başlayan olayların ardından ABD'nin arabuluculuğundaki Suudi Arabistan-İsrail görüşmelerinin durdurulduğunu ancak o dönemde iki ülke arasında anlaşmaya varılmasının yakın olduğunu ifade etti. Suudi Arabistan'ın hala İsrail'le ilişki kurabileceğine inandığını kaydeden Bin Bandar, ancak bu durumun Filistin halkı pahasına olmayacağını belirtti.

23:01 Filistin İletişim Ağı İsrail Saldırıları Sonucu Yüzde 70 Yok Oldu Filistin İletişim ve Bilgi Teknolojileri Bakanı İshak Sidir, İsrail'in Gazze Şeridi'ni bombalaması sonucu iletişim ağının yüzde 70'inin yok olduğunu ve ağın yeniden inşa edilmesinin aylar alabileceğini söyledi. Sidir, iletişim altyapısı, su ve elektrik hatlarının da tahrip olduğunu belirtti ve iletişim ağının tamamen düzelmesinin aylar sürebileceğini ifade etti.

22:20 Ürdün, Mısır ve Filistin liderleri Gazze Şeridi'ni ele alacaklar Ürdün'ün Akabe kentinde Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ve Ürdün Kralı 2. Abdullah, Gazze Şeridi'ni ele alacakları üçlü zirve düzenleyecek. Zirvede, Gazze Şeridi'ndeki çatışmaların durdurulması, Gazze Şeridi'ne insani yardım sağlamanın yolları ve çatışma sonrası Gazze Şeridi'nin geleceği ele alınacak.

22:05 UNRWA Gazze Sağlık Şefi ve Filistin Kızılayı Sözcüsü İngiltere Parlamentosunda konuştu UNRWA ve Filistin Kızılayı yetkilileri, Gazze'deki sağlıksız yaşam şartları nedeniyle solunum ve deri hastalıklarının arttığını, her gün yaklaşık 180 kadının bu sağlıksız ortamda doğum yaptığını açıkladı. Sağlık hizmetlerinin kısıtlı olduğu bölgede, yerinden edilenlerin sayısı da artmaktadır. Gazze'de yaşayan insanlar, saldırılar ve salgın hastalıklar nedeniyle hayatlarını kaybetme riskiyle karşı karşıyadır.

21:47 Filistin için dayanışma konseri Kadıköy Sahne'de düzenlenecek Filistin'e Özgürlük Platformu, İstanbul, Ankara ve İzmir'de gerçekleştirdiği eylemler ve insan zinciri etkinliklerinin ardından, 14 Ocak'ta Kadıköy Sahne'de Filistin için dayanışma konseri düzenleyecek. Konserde Türkiye'den ve Filistinli müzisyenler sahne alacak.

20:50 Filistin BM Daimi Temsilcisi Mansur, Gazze'deki ölümlere ateşkes çağrısı yaptı Filistin'in BM Daimi Temsilcisi Riyad Mansur, Gazze'de saatte 11 kişinin öldürüldüğünü belirterek acil ateşkes çağrısını yineledi. Mansur, BM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, insani yardımların artırılması ve sivillerin korunması taleplerine rağmen ateşkes çağrısının yapılmamasının anlaşılır olmadığını vurguladı. Mansur, 90 gündür devam eden saldırılar sonucunda kaç Filistinlinin daha öldürülmesi gerektiğini sordu ve Gazze'de saatte 11 kişi öldürüldüğünü belirtti.