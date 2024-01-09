Son Dakika Filistin Haberleri

- 16:06 Çorum Alaca HEM, Filistin'e yardım kampanyası düzenliyor
Çorum'un Alaca ilçesindeki Halk Eğitim Merkezi'nde (HEM) kursiyerleri, İsrail'in saldırılarından olumsuz etkilenen Filistin halkı için battaniye ve kıyafet dikip bölgeye gönderiyor. Alaca Halk Eğitim Merkezi'nde eğitim gören kursiyerler, İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda mağdur olan Filistinliler için kıyafet ve battaniye dikmeye başladı. Kursiyerler tarafından dikilen 84 battaniye, 109 eşofman takımı, 377 havlu, 3 bin 150 maske, 661 iç çamaşırının yanı sıra çok sayıda kıyafet, ayakkabı, altkı, bere, eldiven, hijyen malzemesinden oluşan 4 bin 953 insani malzemeyi Gazze'ye gönderdi. Alaca HEM Müdürü Nihat Uğraş, Kovid-19 salgını döneminde ve Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen depremlerde ihtiyaç sahipleri için çalışmalar yaptıklarını, şimdi de Filistin'deki savaş mağduru insanlar için yardım kampanyası başlattıklarını söyledi. Usta öğreticilerin gözetiminde kursiyerlerin birçok ürün diktiğini belirten Uğraş, 'Dikilen bütün malzemeler bağış yoluyla karşılandı. Dolayısıyla 3 ayda bütün işlemler hazırlandı, il merkezine teslim edilmek üzere gönderildi.' dedi. Uğraş, kampanyaya destek olan kişilere ve kurumlara teşekkür etti.
- 15:34 Hamas Yetkilisi Gazze'deki Saldırıları Anlattı
İsrail'in Gazze'ye olan saldırılarında 100'üncü gün geride kalırken, Hamas yetkililerinden Sami Abu Zuhri yaşananları anlattı. Programda Gazze'de katledilen 112 gazeteci de anıldı. Abu Zuhri, Hamas'ın güçlenerek direnişe devam edeceğini belirtti ve ABD'nin İsrail'e karşı yeni cephe açılmasını engellemeye çalıştığını ifade etti.
- 15:07 İsrail askerleri Batı Şeria'da bir eve ateş açtı, bir Filistinli hayatını kaybetti
- 14:53 Van'da Sağlık Çalışanları Filistin'e Destek İçin Sessiz Protesto Yaptı
Van'da görev yapan sağlık çalışanları, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını protesto etmek amacıyla sessiz bir şekilde eylemlerine devam etti. Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde bir araya gelen sağlık çalışanları, İsrail'in hastane saldırılarını kınadı ve Filistin halkının direnişini selamladı. Ayrıca, uluslararası yardım kuruluşlarından ve devletten, Gazze'deki sağlık çalışanlarına destek olmalarını ve yıkılan hastanelerin yeniden inşa edilmesini talep ettiler.
- 14:43 "Soykırıma Tanık Olmak" başlıklı Sinema Atölyesi'nin ilk oturumu AAtölye'de gerçekleşti
AA Akademi tarafından düzenlenen Sinema Atölyesi'nin ilk oturumu, çatışma bölgelerinde gazetecilik konusunu ele aldı. Filistin'de görev yapmış AA muhabirleri ve personelinin katıldığı etkinlikte, İsrail'in Gazze'ye saldırılarını takip eden gazeteciler yaşadıkları deneyimleri paylaştı. Etkinlikte, İsrail'in gerçekleştirdiği soykırımın detayları ve gazetecilerin yaşadığı zorluklar ele alındı.
- 14:21 Filistin, İsrail'in Uluslararası Adalet Divanında soykırım suçuyla yargılanmasını bekliyor
- 12:14 Yeşilyurt Belediyesi, Filistin'e Kıyafet Yardımı Yapacak
Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Kiltepe Mahallesinde bulunan Yeşilyurt Mesleki Eğitim ve Yaşam Merkezindeki Hazır Giyim Kursunda üretilen kıyafetlerin Filistin'de zor şartlar altında yaşamını sürdürmeye çalışan savaş mağdurlarına gönderileceğini söyledi. Kursiyerler, İsrail'in saldırıları altında hayatta kalmaya çalışan Filistin halkı için kıyafet üretiyor. Yeşilyurt Belediye Başkanı, Filistin halkının yanında olduklarını ve kıyafet yardımında bulunacaklarını belirtti.
- 11:57 Artvin'de Vatandaşlar Ekonomik Krizden Şikayetçi
Artvin'de yaşayan vatandaşlar, ekonomik kriz nedeniyle hayat pahalılığından dolayı geçinememekten şikayet etti. Bir vatandaş, Ukrayna ve Filistin gibi savaş bölgelerinden sıvı yağ, arpa ve buğday getirdiklerini belirterek, 'Avrupa bizi kıskanıyor' diye konuştu. Fakirlerin daha da fakirleştiği, zenginlerin ise sürekli yükseldiği bir dönemde hayatın nasıl olacağı konusunda endişelerini dile getirdi.
- 08:40 İpsala Gümrük Kapısı'nda 8 düzensiz göçmen yakalandı
Edirne ilinde gerçekleştirilen risk analizi çalışmaları sonucunda, İpsala Gümrük Muhafaza ekipleri tarafından tır aracında 8 düzensiz göçmen yakalandı. İpsala Gümrük Kapısı'na giriş yapan araçta yapılan detaylı arama sonucunda Suriye, Filistin ve Irak uyruklu toplamda 8 düzensiz göçmen tespit edildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
- 08:37 Filistinli mülteciler: Ata topraklarını terk etmek zorunda kalanlar
Bugün sayıları 6 milyonu aşkın olduğu düşünülen Filistinli mülteciler, dünyanın en kalabalık mülteci nüfuslarından birini oluşturuyor. İsrail'in kuruluşu ve savaşlar sonucunda yerinden edilen Filistinliler, Orta Doğu'da ve dünyanın çeşitli ülkelerinde yaşamaktadır. Bu haberde, Filistinlilerin neden mülteci olduğu, dünyadaki mülteci sayısı ve diaspora hakkında bilgiler yer almaktadır.
- 08:24 Simavlı öğrenciler Filistin'e yardım için 8 bin TL biriktirdi
Simav İlçe Müftülüğüne bağlı Naşa Büyük Camii'nde okuyan öğrenciler, harçlıklarını ve biriktirdikleri 8 bin TL'yi Filistin'e gönderilmek üzere İlçe Müftülüğüne teslim etti. Öğrenciler, yardımı Din Görevlileri Zafer Demircan, Muhammed Selman ve Veysel Duru ile birlikte İlçe Müftüsü Hasan Serçe'ye makbuz karşılığında teslim etti.
- 01:47 Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva, Filistin Büyükelçisi ile görüştü
- Dün Dün 23:23 Mahmud Abbas ile görüşen Blinken, Ramallah'ta protesto edildi
- Dün Dün 23:11 TİKA, Filistin Sivil Savunma Genel Müdürlüğü'ne destek sağlıyor
Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Filistin kurumlarının kapasitelerini artırmaya yönelik destek sunmaya devam ediyor. İşgal altındaki Batı Şeria'nın 11 vilayetinde hizmet veren Filistin Sivil Savunma Genel Müdürlüğü'ne, kurumsal kapasitesinin geliştirilmesi ve yangınlara müdahale için gerekli ekipmanların temin edildiği belirtildi. Filistin Sivil Savunma Genel Müdürü, Türkiye'ye ve TİKA'ya teşekkürlerini iletti.
- Dün Dün 21:54 İsrail yetkilisi Gazze'de gıda sıkıntısı olmadığını iddia etti
- Dün Dün 21:21 İsrail güçleri Gazze'de bir ambulansı hedef aldı, 4 sağlık çalışanı hayatını kaybetti
Filistin Kızılayı, İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nde bir ambulansı hedef aldığını ve 4 sağlık çalışanının hayatını kaybettiğini açıkladı. İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları 96'ncı günde devam ederken, İsrail güçleri sağlık çalışanlarını hedef almayı sürdürüyor. Filistin Kızılayı tarafından yapılan açıklamada, İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'ndeki Deyr el-Balah'ta Salah al-Din Caddesi üzerinde bir ambulansı hedef aldığı belirtilerek, ambulans ekibindeki 4 kişinin hayatının kaybettiği bildirildi.
- Dün Dün 20:55 Akabe Zirvesi'nde Gazze Şeridi'nin yeniden işgali ve Batı Şeria'daki yerleşimcilerin saldırılarına karşı uyarı çıktı
- Dün Dün 20:34 Filistinli aktivistlerden Güney Afrika'ya destek gösterisi
- Dün Dün 20:05 Filistin Büyükelçisi: İngiltere Balfour Deklarasyonu'nun yol açtığı hasarı gidermeli
- Dün Dün 19:55 İsrail, Gazze Şeridi'nde bir ambulansı vurdu: 4 sağlık çalışanı öldü
- Dün Dün 19:01 ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Filistin lideri Abbas ile görüştü
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Orta Doğu turu kapsamında Filistin Yönetimi lideri Mahmud Abbas ile bir araya geldi. Görüşmede aşırılık yanlısı şiddetle mücadele, insani yardımın bölgeye ulaştırılması ve iki devletli çözüm ele alındı. Protestolar ve güvenlik önlemleri eşliğinde gerçekleşen görüşmede Blinken, Filistin devletinin kurulmasını desteklediğini yineledi. Blinken ayrıca Türkiye ve Arap ülkelerini de ziyaret etti.
- Dün Dün 17:32 Filistin Devlet Başkanı Abbas, Filistinlilerin zorla yerinden edilmesini reddetti
- Dün Dün 15:33 İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılarında 147 kişi hayatını kaybetti
- Dün Dün 15:12 ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Filistin'de protesto edildi
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile görüşmek üzere Ramallah'a giderken bölge halkı tarafından protesto edildi. Blinken ve Abbas arasındaki görüşmede, İsrail'in Filistin halkına yönelik saldırılarının durdurulması ve insani yardımın önemi gibi konular ele alındı. Blinken, protestoların ardından Bahreyn'e sürpriz bir ziyaret gerçekleştirecek.
- Dün Dün 15:04 İsrail saldırılarında binlerce sivil hayatını kaybetti
Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda son 24 saatte 147 sivilin öldüğünü, 243 sivilin ise yaralandığını açıkladı. Toplamda ise 23 bin 357 sivil hayatını kaybetti, 59 bin 410 sivil ise yaralandı.
- Dün Dün 14:49 İsrailli vekilden kan donduran sözler: Gazze'de masum kalmadı, hepsi yok edilmeli
İsrailli Milletvekili Nissim Vaturi, katıldığı bir radyo programında tüyler ürperten açıklamalarda bulundu. Gazze'nin yakılması gerektiğini söyleyen Vaturi, "Orada artık masumların kaldığını düşünmüyorum. Kim kaldıysa yok edilmeli" dedi.
- Dün Dün 14:48 İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Batı ülkelerine Filistin devletinin tanınması çağrısında bulundu
- Dün Dün 14:20 Ankara'da Filistinli Gazeteciler Anıldı
Ankara Filistin Dayanışma Platform üyeleri, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü kapsamında İsrail'in Gazze'deki saldırılarında hayatını kaybeden gazetecileri anmak için bir eylem düzenledi. Eylemde, görevi başında yaşamını yitiren Filistinli gazetecilerin fotoğrafları ve temsili materyaller sergilendi. Platform adına yapılan basın açıklamasında, İsrail'in Gazze'de 112 gazeteciyi hedef gözeterek katlettiği belirtildi ve İsrail'in gazetecilerin ailelerini de hedef aldığı vurgulandı. Ayrıca, İsrail'in Gazze'de işlediği savaş suçlarına dikkat çekilerek batı ülkelerinin duyarsız tavrı kınandı.
- Dün Dün 14:18 İsrail'in Gazze'ye saldırıları sonucu şehit olan gazetecilerin anısına sergi açıldı
Filistin İçin Gazeteci Dayanışması tarafından düzenlenen 'Filistin'in Şehit Gazetecileri Anısına: İşgalin Tanıkları' sergisi, İsrail'in Gazze'ye saldırıları sonucu hayatını kaybeden gazetecilerin anısına açıldı. Sergide, şehit gazetecilerin fotoğrafları, sözlerinden alıntılar ve nasıl şehit edildiklerine ilişkin bilgiler yer alıyor. Sergi, 17 Ocak'a kadar ziyaretçilere açık olacak.
- Dün Dün 13:07 Sivas'ın Şarkışla ilçesinde öğrenciler Filistin için yardım kampanyası düzenledi
Şehit Özgür Gencer Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, kendi aralarında topladıkları paraları Filistin'deki ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak amacıyla Şarkışla Türk Kızılay Şubesi'ne teslim etti. Yardımlar dolayısıyla teşekkürlerini ileten öğrenciler, farkındalık oluşturmak için okullarında bir program gerçekleştirdiklerini belirtti. Şarkışla Türk Kızılay Şube Başkanı da öğrencilere ve öğretmenlere teşekkür etti.
- Dün Dün 11:58 İsrail Güçleri Batı Şeria'da Sağlık Merkezine Baskın Düzenledi
- Dün Dün 10:18 19 Mayıs ilçesinde Filistin'e yardım için kermes düzenlendi
Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde, Filistin'deki Müslümanlara destek amacıyla Gazze Yararına Hayır Çarşısı adıyla bir yardım kermesi düzenlendi. Kermeste satılan yiyecekler, içecekler ve kıyafetlerden elde edilen gelir, Filistin'e yardım amaçlı gönderilecek. Açılışa katılan yetkililer, Filistinli kardeşlerimize yardım etmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla bu etkinliği düzenlediklerini belirtti. Kermes, 15 Ocak tarihine kadar devam edecek.
- Dün Dün 09:45 Brent Petrolü Yükselişte: Varil Fiyatı 77,91 Dolara Çıktı
- 09.01.2024 09 Oca 23:57 Suudi Arabistan, İsrail ile normalleşmeyi Filistin devletinin kurulmasına bağlıyor
- 09.01.2024 09 Oca 23:01 Filistin İletişim Ağı İsrail Saldırıları Sonucu Yüzde 70 Yok Oldu
- 09.01.2024 09 Oca 22:20 Ürdün, Mısır ve Filistin liderleri Gazze Şeridi'ni ele alacaklar
Ürdün'ün Akabe kentinde Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ve Ürdün Kralı 2. Abdullah, Gazze Şeridi'ni ele alacakları üçlü zirve düzenleyecek. Zirvede, Gazze Şeridi'ndeki çatışmaların durdurulması, Gazze Şeridi'ne insani yardım sağlamanın yolları ve çatışma sonrası Gazze Şeridi'nin geleceği ele alınacak.
- 09.01.2024 09 Oca 22:05 UNRWA Gazze Sağlık Şefi ve Filistin Kızılayı Sözcüsü İngiltere Parlamentosunda konuştu
- 09.01.2024 09 Oca 21:47 Filistin için dayanışma konseri Kadıköy Sahne'de düzenlenecek
Filistin'e Özgürlük Platformu, İstanbul, Ankara ve İzmir'de gerçekleştirdiği eylemler ve insan zinciri etkinliklerinin ardından, 14 Ocak'ta Kadıköy Sahne'de Filistin için dayanışma konseri düzenleyecek. Konserde Türkiye'den ve Filistinli müzisyenler sahne alacak.
- 09.01.2024 09 Oca 20:50 Filistin BM Daimi Temsilcisi Mansur, Gazze'deki ölümlere ateşkes çağrısı yaptı
- 09.01.2024 09 Oca 19:55 Uluslararası Çocuk Savunma Örgütü: İsrail'in saldırılarında çocuklar ana hedef