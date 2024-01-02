Son Dakika Magazin Haberleri

02:29 Kızıl Goncalar dizisine RTÜK'ten 9 milyon TL ceza ve yayın durdurma cezası RTÜK, Kızıl Goncalar dizisine 9 milyon TL para cezası ve 2 kez yayın durdurma cezası verdi. FOX TV ve yapım şirketi Gold Film, cezaya karşı dava açtı. Dizi, milli ve manevi değerlere aykırı olduğu gerekçesiyle cezalandırıldı. Mahkemeden yürütmenin durdurulması kararı çıkmazsa 8 Ocak'taki bölüm yayınlanmayacak.

22:39 Zeynep Demirel, aşkın geçici olduğunu ve depremin hayatlarına etkisini anlattı Zeynep Demirel, NTV ekranlarında ailesiyle birlikte yaşadığı Kahramanmaraş depremini ve eşini Ceyda Düvenci ile olan sohbetinde aşka bakış açısını anlattı. Demirel, aşkın gerçekten bir duygudan ibaret ve geçici olduğunu belirtirken, ilk heyecanın taşınamayacağını söyledi. Ayrıca, eşi Volkan ile zıt karakterde olduklarını ve depremin onların hayatına dokunduğunu ifade etti.

22:29 Netflix'in yeni filmi Uçuk Bir İş (Lift) ile aksiyona doyacaksınız Kevin Hart'ın başrolünde olduğu Uçuk Bir İş (Lift), 2024 yılının ocak ayında Netflix'e geliyor. Film, bir uçak soygununu konu alıyor ve hırsız ekibi komik suçlulardan oluşuyor. Yeni fragmanıyla heyecanı artıran filmde Kevin Hart'a birçok tanınmış oyuncu eşlik ediyor.

15:25 Polat çiftinin avukatı konuştu: Yeni atanan savcının, müvekkillerimi 2 günde çıkarması lazım Kasım ayında tutuklanarak cezaevine gönderilen Engin ve Dilan Polat çiftinin avukatları Hüseyin Kaya, konuk olduğu canlı yayında "Dosyanın savcısı değişti. Dosya hazır, 1 hafta içinde iddianamenin hazırlanıp 2 gün içinde müvekkillerin çıkarılması lazım. Bizim bu davadan 26 gün alacağımız var" dedi.

13:52 Yönetmen Sadullah Celen hayatını kaybetti Türk dizi dünyasının tanınmış yönetmenlerinden Sadullah Celen, 64 yaşında hayatını kaybetti. Celen'in ölümü, birçok ünlü ismi derinden etkiledi.

12:02 90 saat enkazda kalmıştı! Derya Balta'nın tedavisini üstlendiği 10 yaşındaki depremzede yürümeye başladı Eski futbolcu Hakan Balta'nın eşi Derya Balta, Kahramanmaraş depreminde 90 saat enkaz altında kalan 10 yaşındaki Hilal'in tedavi masraflarını üstlenerek bir an olsun yanından ayrılmadı. Balta, 10 aydır tedavi gören ve bir kolunu kaybeden Hilal'in yürümeye başladığını duyurdu. Balta ve Hilal'in mücadelesi ise herkesi derinden etkiledi.

11:38 Enflasyon rakamlarını gören Armağan Çağlayan'dan bomba yorum: İbo Show'a uygulanan filtre gibi Türkiye İstatistik Kurumu'na göre yıllık enflasyon 2023'te yüzde 64,77 olduğunu öğrenen Armağan Çağlayan sessiz kalamayarak "TÜİK enflasyona, yılbaşı gecesi İbo Show filtresi uygulamış gibi" dedi.

10:42 Survivor All Star'ın ilk haftasında büyük sürpriz! Oyunu kazanan takım, Kolombiya'ya gidecek Survivor All Star'ın dün akşam yayınlanan konseyinde konuşan Acun Ilıcalı, Survivor tarihinde bir ilk yaparak 2 günlük büyük ödülü ilk hafta vereceklerinin müjdesini verdi. Ilıcalı, bugün oynanacak dokunulmazlık oyununu kazanan takımı 2 günlük Kolombiya tatiline götürecek. Ödülü duyan yarışmacılar ise sevinçten yerinden zıpladı.

08:58 Kanye West, eşi Bianca Censori'nin yarı çıplak pozlarını yayınladı Kim Kardashian ile evliliğini bitirdikten sonra Bianca Censori ile evlenen Kanye West, eşinin müstehcen pozlarını takipçilerinin beğenisine sundu.

08:11 Kızıl Goncalar'ın yapım şirketi ve kanalı, 9 milyon TL'lik ceza veren RTÜK'e karşı dava açtı RTÜK'ün Kızıl Goncalar dizisinde verdiği idari para cezasının 9 milyon TL olduğu ortaya çıktı. RTÜK'ün ''Milli ve manevi değerlerine, genel ahlaka ve ailenin korunması ilkesine aykırı olamaz'' ilkesinin ihlali nedeniyle ceza uygulandığı Kızıl Goncalar'ın yapım şirketi ve FOX TV, karşı dava açtı.

00:29 İbrahim Tatlıses, rapçiliğe soyundu Ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses, yılbaşı özel programında İbo Show'da ki filtre ve yüz efektiyle sosyal medyanın diline düştü. Tatlıses, yeni şarkısı 'Devamke' ile adından söz ettirecek. Şarkının sözleri kendisine ait olup, müziği Hesen Zirek'e aittir. Şarkının klip linki haberde yer almaktadır.

20:34 Yeşilçam'ın usta oyuncusu Kayhan Yıldızoğlu'nun yaşına rağmen sağlıklı zihni 90 yaşındaki usta oyuncu Kayhan Yıldızoğlu'nun son görüntüsü hayranlarını üzdü. Ancak yaşına göre oldukça sağlıklı bir zihne sahip olan oyuncu, sosyal medyada yayınladığı videoyla sevenlerine seslendi ve onları hatırladığını söyledi.

16:29 Kızıl Goncalar dizisi RTÜK kararına itiraz edecek FOX'ta yayınlanan Kızıl Goncalar dizisi, RTÜK tarafından verilen cezalara itiraz edecek. Yayıncı kuruluş, kararın tebliğinin ardından bölge idare mahkemesine başvuracak. Ayrıca dizinin çekim izinleri de iptal edilmiş ve mekanlar Beykoz Kundura Fabrikası'na taşınmıştır.

16:03 Oyuncu İsmail Hacıoğlu, eski eşi Duygu Kumarki ile barıştı Meslektaşı Aslıhan Gürbüz ile ayrılan oyuncu İsmail Hacıoğlu, 2020 yılında boşandığı Duygu Kumarki ile barıştı. Çift, barıştıklarını da dudak dudağa poz vererek ilan etti.

14:56 Emre Karayel'in annesi hayatını kaybetti Başarılı oyuncu Emre Karayel'in annesi Türkan Onat hayatını kaybetti. Onat bugün kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

14:38 Kibariye 13 yaşındayken yaşadığı istismarı itiraf etti: Cacığıma ilaç atmışlar Gökay Kalaycıoğlu ile 360 Derece programına konuk olan Kibariye, 13 yaşındayken cacığına uyku ilacı atıldığını ve istismar edilirken bir kadın tarafından kurtarıldığını söyledi.

14:29 İbo Show'da Kullanılan Filtre Sosyal Medyada Gündem Oldu İbo Show'un yılbaşı özel programında kullanılan filtre, konukların filtreli halleriyle sosyal medyada büyük ilgi gördü. Özellikle Aleyna Tilki ve Hülya Avşar'ın filtreli görüntüleri izleyenleri şaşırttı. Filtrenin sebebi olarak Hülya Avşar gösterildi ve ünlü tiyatrocu Behzat Uygur da aynı efekti kullanarak tiye aldı.

14:15 Ayşenil Şamlıoğlu'ndan yıllar sonra gelen itiraf: Derslere girmeden mezun oldum, bana düşman oldular Haberler.com'un YouTube kanalında yayınlanan Haber Bahane programına konuk olan usta oyuncu Ayşenil Şamlıoğlu, konservatuarda derslere girmeden mezun olduğunu ve bu yüzden de insanların kendisine düşman olduğunu anlattı.

13:24 Çekim izinleri iptal edilen Kızıl Goncalar dizisinin platosu taşındı RTÜK'ten ceza alan ve çekim izinleri iptal edilen Kızıl Goncalar dizisi, Fatih'teki çekim mekanını Beykoz'daki bir platoya taşıdı.

11:29 Survivor All Star'da Poyraz ve Turabi arasında ilk oyunda kavga çıktı Survivor All Star 2024'ün ilk bölümünde Poyraz ve Turabi arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Turabi, küfürler savurarak Poyraz'ın üstüne koşarken araya diğer yarışmacılar girdi. Gerilime müdahale eden Acun Ilıcalı ise iki tarafı da uyardı.

10:10 Ozan Güven, 3 yıllık aranın ardından "Taş, Kağıt, Makas" dizisiyle ekrana dönüyor Eski sevgilisine şiddet uyguladığı gerekçesiyle yargılandığı için uzun yıllardır bir projede yer almayan Ozan Güven, "Taş, Kağıt, Makas" dizisiyle anlaştı. Oyuncu dizide avukat Harun Yakar'ı oynayacak.

08:53 Survivor All Star 2024 başladı! Acun Ilıcalı zıplayan klasik arabayla geldi Survivor All Star 2024 yarışması dün akşam başladı. Acun Ilıcalı, geleneği bozmayarak yine oyun alanına farklı bir giriş yaptı. Ünlü isim, bu sefer zıplayan klasik bir araçla oyun alanına geldi.

08:04 Aile dizisinde büyük final öncesi 3 veda birden yaşanıyor Başrollerinde Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya'nın yer aldığı Aile dizisinde büyük final öncesi 3 veda birden yaşanıyor. Selin Şekerci'nin ardından dizinin ilk bölümünden beri kadroya yer alan Canan Akgüder ve Emel Göksü ekibe veda ediyor.

22:28 Kadın girişimci Tuğba Özerk'e kristal nazar boncuğu hediye edildi Davetliler arasında yer alan bir kadın girişimci Özerk'e kendisinin yaptığı kristal nazar boncuğunu hediye edip 'Yeni yılda da size ve şarkılarınıza nazar değmesin' diyerek elbisesine iliştirdi. Tuğba Özerk '2023 ülkemiz ve tüm dünya için üzücü geçti. Kutlu olsun 2024, tepeden tırnağa umut, baştan sona gerçek her zerresi mutluluk, barış ve aşk dolu geçsin' dedi.

22:10 Tartışmaya Mustafa Sandal da katıldı: Hilafet bayrağı taşıyan kişi neden gözaltında değil? Ünlü şarkıcı Mustafa Sandal, Galata Köprüsü'nde Filistin'e destek yürüyüşünden dönen bir vatandaşa Kelime-i Tevhid bayrağı açtığı gerekçesiyle saldırılması hakkında açıklamada bulundu. Sandal, '''Hilafet bayrağı açmak' ciddi bir suç! Anayasal düzene karşı çıkan o vatandaş neden gözaltında değil? Üstelik polisin yanında bir kez daha açmış o bez parçasını!'' dedi.

18:29 İBB ŞEHİR TİYATROLARI OCAK AYINDA 37 OYUNU SEYİRCİYLE BULUŞTURUYOR İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, Ocak ayında 37 oyunla seyirci karşısına çıkıyor.

16:46 'Senden Önce' Dizisinin Tanıtımı Yayınlandı D Media'nın yapımcılığını üstlendiği 'Senden Önce' dizisinin tanıtımı yılbaşı gecesi ekrana geldi. Başrollerinde Alp Navruz, Sinem Ünsal ve Nilperi Şahinkaya'nın yer aldığı dizi, entrika ve ihanet dolu bir hikayeyi konu alıyor.

16:31 O Ses Türkiye Yılbaşı Özelinde Ebru Gündeş ve Kerem Alışık Damgası TV8'de geleneksel hale gelen O Ses Türkiye'nin yılbaşı programında, Ebru Gündeş ve Kerem Alışık'ın bir araya gelmesi dikkat çekti. Kerem Alışık'ın sahne performansı sırasında eski sevgilisi Ebru Gündeş'i seçmesi sosyal medyada konuşuldu. Yılbaşı özelinde ise Ceren Karakoç birinci oldu.

16:29 Haluk Levent, depremzedelerle yeni yılı karşıladı Ahbap Derneği'nin kurucusu Haluk Levent, deprem bölgesindeki konteyner kentlere ziyarette bulunarak depremzedelerle şarkı söyledi ve sohbet etti. Levent, yılbaşında Hatay'da yaşayan aileleri ziyaret ederek onlara moral verdi. Sosyal medya hesabından da paylaşımlar yapan şarkıcı, depremzedelerle birlikte güzel bir yıl geçirmeyi diledi.

16:28 Serdar Ortaç ve İbrahim Tatlıses, Kıbrıs'ta Yeni Yıla Sahne Alarak Girdi Serdar Ortaç ve İbrahim Tatlıses, Kıbrıs'ta aynı otelde sahne alarak hayranlarıyla yeni yıla girdi. Müzikseverlere doyasıyla bir yılbaşı eğlencesi yaşatan ikili, sahne performanslarıyla Kıbrıs'ı adeta yaktı geçti. Serdar Ortaç, hit parçalarını seslendirirken 2024'e dair umut dolu mesajlar verdi. İbrahim Tatlıses ise 13 yıl aradan sonra hayranlarıyla buluşmanın mutluluğunu yaşadı ve sağlık ile mutluluk diledi. İkili, gecenin ilerleyen saatlerinde düetleriyle yılbaşı eğlencesini renklendirdi. İbrahim Tatlıses'in doğum günü ise sahne sonrası ekibiyle birlikte kutlandı ve duygusal anlar yaşandı.

15:43 Haluk Levent, yeni yılı depremzedelerle karşıladı Ahbap Derneği'nin kurucusu olan Haluk Levent, deprem bölgesinde bulunan aileleri ziyaret ederek yeni yıla girdi. Konteyner kentlerinde yaşayan depremzedelerle şarkı söyleyen ve sohbet eden Levent, takipçilerinden alkış topladı.

13:56 Armağan Çağlayan'dan İbo Show'da kullanılan filtreye tepki: İnanılır gibi değil İbrahim Tatlıses'in sunuculuğunu yaptığı İbo Show'da filtrenin dozu kaçınca ünlü isimlerin yüzleri tanınmaz hale geldi. Uzun yıllardır televizyon sektöründe olan Armağan Çağlayan ise kullanılan filtre için ''Böyle bir filtre görmedim. Hadi ben görmedim. O bandı yayından önce teknik yönetmen de mi görmedi? İnanılır gibi değil'' diyerek tepki gösterdi.

12:13 2023'e veda ederken sınır tanımayan Hadise'den cüretkar poz 2023 yılında özel hayatı ve konserleriyle sık sık adından söz ettiren Hadise, seneye veda ederken göğsünün yarısını açarak poz verdi.

10:02 Enis Arıkan performansıyla mest etti! Acun Ilıcalı dakikalarca yalvardı TV8 ekranlarının sevilen yarışması O Ses Türkiye'nin Yılbaşı Özel bölümünde ünlü oyuncu Enis Arıkan, sesi ve dansıyla izleyicilerden alkış aldı. Yıllardır yarışmayı sunan Acun Ilıcalı ise bu sefer jüri üyeliği yaparak Arıkan'ı kendi takımına almak için çaba sarf etti.

08:18 İbo Show'un yılbaşı özel programında sanatçıların yüzleri filtreden görünmez hale geldi İbo Show'un dün akşam ekrana gelen Yılbaşı Özel bölümünde kullanılan filtre görenleri şaşkına çevirdi. Kamerada kullanılan filtre yüzünden İbrahim Tatlıses, Hülya Avşar ve Aleyna Tilki'nin yüzü tam görünmezken seyirciler "Televizyon bozuldu zannettim meğer filtre varmış" diyerek sitem etti.

07:31 Gökhan Çıra, trafik kazasında ölümden döndü Selin Ciğerci ile yaptığı evliliklerle adını duyuran ve sonrasında futbolu bırakarak ticarete atılmasıyla adından söz ettiren Gökhan Çıra, Sapanca yolu üzerinde direksiyon hakimiyetini kaybederek kaza yaptı. Çıra kazadan ufak tefek sıyrıklarla kurtuldu.

01:31 İstiklal Caddesi'nde Yeni Yıl Coşkusu İstanbul'da yeni yılı karşılamak için İstiklal Caddesi'ni tercih edenler, 2024'ü coşku ile karşıladı. Cadde üzerinde Müslüm Gürses'e benzerliği ile dikkat çeken kişiyi görenler, fotoğraf çektirmek için sıraya girdi.

22:52 Eski sevgililer Ebru Gündeş ve Kerem Alışık'ın O Ses Türkiye'de duygusal anları O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programında Ebru Gündeş ve Kerem Alışık arasında duygusal anlar yaşandı. Alışık, ''Gitme Aklım Kalır Sende'' şarkısını söylerken, o anlarda ikilinin birbirine bakışları olay oldu. Alışık, daha sonra jürilerden Ebru Gündeş'i seçti.

18:28 Uraz Kaygılaroğlu'nun yeni aşkı Sayna Soleimanpour mu? Uraz Kaygılaroğlu'nun fotoğraf sanatçısı Sayna Soleimanpour ile aşk yaşadığı iddiaları gündeme geldi. İddialar, Soleimanpour'un Kaygılaroğlu'nun köpeği ile sosyal medyada paylaştığı fotoğrafın ardından daha da güçlendi.

16:30 Tavşanlı'da bir öğrenci ilk piyano konserini verdi Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde Ahmet Uluçay Bilim ve Sanat Merkezi ve Yıldız Ortaokulu öğrencisi Meryem Çoban, 5 yıldır piyano çalıyor. İlkokul yıllarında piyanoyla tanışan Çoban, kendini geliştirerek bireysel dersler almaya başladı ve Tavşanlı Belediyesi Kültür Merkezi'nde ilk piyano konserini gerçekleştirdi.

16:29 Usta aktör Tom Wilkinson hayatını kaybetti 1997 yapımı The Full Monty filmiyle Bafta kazanan ve birçok önemli projede yer alan usta aktör Tom Wilkinson, evinde aniden hayatını kaybetti. Wilkinson, altı Bafta adaylığı ve iki Oscar adaylığı elde etmişti. Ölüm sebebi henüz açıklanmadı.

16:28 Jeremy Renner... BİR YIL ÖNCE ÖLÜMDEN DÖNMÜŞTÜ, ONU KURTARANLARI UNUTMADI! Renner, hastanede kendini kurtarmak için mücadele veren doktorları ve hemşireleri unutmadı. Yılın son günü, o korkunç kazadan bir yıl sonra hastaneyi ziyaret eden ünlü oyuncu bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi. Ve hayatını kurtaran sağlık görevlilerine duyduğu minneti dile getirdi.

15:33 İçki masasında küfürlü şarkı söyleyen fenomen Azad Yılmaz adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı Suudi Arabistan'da yaşanan Süper Kupa krizinden sonra Araplara yönelik küfürlü video yayınlayan sosyal medya fenomeni Azad Yılmaz, gözaltına alınmıştı. " Alkolün etkisiyle yaptım. Pişmanım" diyen Yılmaz, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

15:12 Aile dizisi Orta Doğu'nun en büyük dijital platformundan kaldırıldı! Nejat İşler'e isyan ettiren küfürlü paylaşım Nejat İşler adına açılan sahte hesaptan Süper Kupa krizine yönelik atılan küfürlü tweet nedeniyle Aile dizisinin Orta Doğu'nun en büyük dijital platformundan kaldırıldığı iddia edildi. İşler, ise hesabı açanlara dava açacağını söyleyerek Pazartesi gününe kadar süre tanıdı.

14:30 Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa Maçında Atatürk Krizi Suudi Arabistan'ın Riyad kentinde oynanacak olan Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa maçında Atatürk krizi yaşandı. Suudiler, maç öncesi getirdikleri yasaklarla Atatürk düşmanlıklarını gösterdi. Türk futbolcuların Atatürk tişörtleriyle sahaya çıkması ve 'Yurtta Sulh, Cihanda Sulh' pankartı açması yasaklandı. Maç iptal edildi ve takımlar ülkeye geri döndü. Bu olaylar üzerine Nejat İşler adına açılan sahte bir hesap da gündem oldu.

13:29 Gazze'de katliam yapan İsrail'e ünlü yönetmen Oliver Stone'dan sert tepki: Hayatımda böyle bir katliam görmedim ABD'li ünlü yönetmen Oliver Stone, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını eleştirerek, "Hayatımda böyle bir katliam görmedim" dedi. Stone, İsrail'in zenginleştirilmiş uranyumla nükleer bomba yapmak istediğini ve Netanyahu'nun 'delirdiğini' ifade etti. Oscar'lı yönetmen ayrıca ABD'nin İsrail'e verdiği koşulsuz desteği eleştirdi ve ilişkilerin kesilmesini istedi.

13:03 Pavyon dansıyla olay olan Hazar Ergüçlü, Ezo isimli konsomatristen ders almış Kanal D'nin yeni dizisi İnci Taneleri'de pavyonda çalışan Dilber'i oynayan Hazar Ergüçlü'nün dansı sosyal medyada büyük ilgi gördü. Ergüçlü'nün sahne için ders aldığı kadının Ezo isimli konsomatris olduğu ortaya çıktı. Yılmaz Erdoğan'ın da bu sahneyi izlediği ve Ergüçlü'nün Dilber rolü için Ezo ile çalıştığı iddia edildi.

12:20 Dünyaca ünlü oyuncu Tom Wilkinson hayatını kaybetti Dünyaca ünlü aktör Tom Wilkinson 75 yaşında hayata veda etti. 130'dan fazla film ve TV filminde rol alan İngiliz oyuncu Oscar'a aday gösterilmişti.

10:42 Kara para aklama suçlamasıyla tutuklanan Dilan Polat ruh ve sinir hastalıkları hastanesine götürüldü Kara para aklama suçlamasıyla tutuklanan Dilan Polat, Bakırköy'de bulunan ruh sağlığı ve sinir hastalıkları hastanesine götürüldü. Polat, yapılan tetkiklerin ardından tekrar cezaevine getirildi.

10:20 Habermetre 2023'e damga vuran dizileri sıraladı! Kızılcık Şerbeti ve Yalı Çapkını başa baş gitti Habermetre'nin yaptığı araştırmaya göre, Türkiye'nin en büyük dijital haber bankası, 2023 yılında en çok konuşulan dizileri sıraladı. Yalı Çapkını, 48.812 haber ve 65.107.512 okunma sayısıyla listenin başını çekti. Kızılcık Şerbeti ise 46.964 haber ve 50.071.437 okunma sayısıyla ikinci sırada yer aldı. Aile dizisi ise 24.510 haber ve 3.323.499 okunma sayısıyla üçüncü sırayı elde etti.

09:55 Koronavirüse yakalanan Leman Sam hastanede tedavi altında Ünlü sanatçı Leman Sam, Lüleburgaz konseri sonrası halsizlik şikayetiyle hastaneye başvurdu. Yapılan test sonucunda koronavirüs teşhisi konulan Sam, tedavi altına alındı. Sağlık durumuyla ilgili bilgi veren sanatçı, iyileştiğini ve istirahat ettiğini belirtti.

08:58 Suudi Arabistan'da yaşanan Süper Kupa krizine tepki gösteren Aras Bulut İynemli'ye Disney hatırlatması: İzin aldın mı? Atatürk pankartı ve görseli taşıyan tişörtlerin giyilmesine izin verilmemesi nedeniyle Galatasaray ve Fenerbahçe'nin Suudi Arabistan'daki maça çıkmama kararı almasına Aras Bulut İynemli de sosyal medya hesabından destek verdi. Ancak İynemli, Disney'in Atatürk dizisini kaldırma kararı hakkında herhangi bir yorum yapmadığı için tepki aldı.

00:29 Tayfun Duygulu... 'OLMAMASI GEREKEN ZAMANDA EVLENDİM!' 1991 yılında çıkardığı, klip yönetmenliğini Barış Manço'nun yaptığı 'Hadi Yine İyisin' parçasıyla hafızalara kazınan Tayfun Duygulu, kariyerinin en büyük hatalarını açıkladı. Üç evlilik yapan iki çocuk babası 54 yaşındaki müzisyen, şöhretin zirvesinde evlendiği için pişmanlık yaşadığımı açıkladı.

22:31 Kod Adı Kırlangıç'ın 8. bölümünde neler olacak? Kırlangıç takımı büyük yarışa katılabilmek için Zeynep'in son eleme yarışını kazanması gerekmektedir. Zeynep'in kazanma baskısıyla gece kabuslar görürken, takım arkadaşları ona destek olmaktadır. Aspar ise Zeynep'in moralini bozmak için elinden geleni yapmaktadır. Şahin ve Müge ise Zeynep'in yarışmasını engelleyebilecekler mi? Kırlangıç takımı büyük yarışa katılmaya hak kazanabilecek mi?

22:31 Burak Bulut, Kurtuluş Kuş-Nezaket Şimşek çiftine nikah şahitliği yaptı Keçiören'deki düğünde nikah şahitliği yapan Burak Bulut, 'Öz kardeşim evlenmiş olsa böyle mutlu olurum' dedi. Şarkıcı sevgilisi Eda Sakız ise 'Onlar için ölüme giderim, her şeyi yaparım' ifadelerini kullandı.

22:30 Süper Kupa Finalinde Atatürk Skandalı Suudi Arabistan'da düzenlenen Süper Kupa finalinde Atatürk pankartı ve tişörtüne izin verilmemesi üzerine Fenerbahçe ve Galatasaray maça çıkmadı. Bu kararın ardından ünlü isimler de tepki gösterdi. Aras Bulut İynemli'nin Disney'in Atatürk filmiyle ilgili sessiz kalması eleştirildi. Sinan Akçıl da Disney'in Türkiye'ye yaptığı ağır yasaklamaları hatırlatarak tepki gösterdi.

22:29 Aşk ve İntikam: Kadir'in Hapishanede Başlayan Mücadelesi Aslı ve Kadir'in evlilik teklifiyle mutlu bir gelecek hayali kurdukları gün, Han Varnalı'nın kirli planıyla Kadir hapse düşer. Aslı yıkılmışken, Kadir intikam almak için mücadeleye başlar ve hapishanede Yahya'nın rehberliğiyle adaleti sağlamaya çalışır.

22:28 Yaman, Bora'yı hastaneye yetiştirir ama bilinci kapalıdır Yaman, Bora'yı hastaneye yetiştirir ancak bilinci kapalıdır ve gözaltına alınır. Feraye, Çetin'in baskısıyla müştemilata geri dönmek zorunda kalır. Yaman'ın yardımıyla evden kaçan Hazal ve Okan, Yaman'ın yanına gider ve Bora'nın Aleyna'nın bebeği ile ilgili gerçeği öğrenir. Bora'nın uyanıp konuşması tek umutken, Yaman'ın fevri davranışları Feraye'yi endişelendirir. Ateş'in yardımıyla Yaman'ın avukatlığını üstlenen Güneş, ikili arasındaki buzları eritir. Ateş'in Feraye için üniversiteyle konuşması ise Yaman'ı çileden çıkarır. Okan ve Hazal'ın aşkı ortaya çıkarken, Şermin Nesrin ve Çetin'in sırrını öğrenir.

18:29 Uzmanlar, Serdar Ortaç'ın sigara, alkol ve sahneyi bırakmaması durumunda felç kalabileceğini söyledi Nuroloji uzmanı Semih Erden, ünlü şarkıcı Serdar Ortaç gibi MS hastalarının sigara ve alkolü bırakmaları gerektiğini ve aşırı stresli aktivitelerden kaçınmaları gerektiğini belirtti. Ortaç'ın bu uyarılara rağmen alışkanlıklarını sürdürmesi ve sahne hayatına devam etmesi durumunda felç kalma ihtimalinin yüksek olduğu ve ölüm riski taşıdığı ifade edildi.

16:09 Acun Ilıcalı, Survivor'ın sezon maliyetini açıkladı: 13 milyon dolara mal oluyor TV8 ekranlarının efsane yarışması Survivor All Star 2024 için geri sayım başladı. Katıldığı canlı yayında yarışmayla ilgili konuşan Acun Ilıcalı, "Survivor sportif bir şov. Survivor'ın bir sezonu 12-13 milyon dolara mal oluyor" ifadelerini kullandı.

15:59 Süper Kupa krizi sonrası Araplara küfreden fenomen Azad Yılmaz gözaltında Dün akşam Suudi Arabistan'da yaşanan Süper Kupa krizinden sonra küfürlü video yayınlayan sosyal medya fenomeni Azad Yılmaz, gözaltına alındı.

14:29 Oyunculuğa ara vererek çiftlik kurmuştu! İlker Ayrık yeni hayatını anlattı: 11 köpek, 2 eşeğim var Oyuncu İlker Ayrık ve eşi Sanem Bağcı Ayrık, uzun zamandır hayalini kurdukları çiftliklerinde tarım, konaklama ve restoran hizmeti veriyor. Vaktinin büyük bir kısmını çiftlikte geçiren Ayrık, "Her şey güzel gidiyor. 11 köpeğim, 2 eşeğim, kümes hayvanlarım ve tavşanlarım var" dedi.

11:49 Dünyada 2023'te birçok ünlü isim hayatını kaybetti Dünya, 2023 yılında Friends dizisiyle tanınan Matthew Perry'den güçlü sesi ve sahne performanslarıyla bilinen Rock'n Roll'un Kraliçesi lakaplı ABD'li şarkıcı Tina Turner'a kadar birçok ünlü ismin ölümüne tanık oldu.

11:18 Suudi marka, Süper Kupa krizinin ardından Atatürk paylaşımı yapan Hande Erçel'le işbirliğini feshetti Galatasaray ile Fenerbahçe arasında Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da oynanacak olan Turkcell Süper Kupa maçı öncesinde yaşanan kriz sonucunda takımlar maça çıkmama kararı aldı. Hande Erçel, Atatürk'ün fotoğrafını yayınlayarak tepkisini gösterdi. Bu paylaşımın ardından Suudi marka, oyuncuyla olan işbirliğini iptal etti.

10:40 Ünlü isimler, Suudi Arabistan'da yaşanan Süper Kupa krizine sessiz kalmadı Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da oynanacak olan Turkcell Süper Kupa maçı öncesinde Galatasaray ve Fenerbahçe takımları, Atatürk fotoğraflı tişört giyme yasağı nedeniyle maça çıkmama kararı aldı. Yaşanan krize sessiz kalmayan ünlü isimler de "Sahaya çıkmadan atılan en güzel gol" diyerek destek oldu.

10:06 Ajda Pekkan, sevilen dizi Kızılcık Şerbeti'ne konuk oldu Reyting rekortmeni Kızılcık Şerbeti dizisine bu hafta Süperstar Ajda Pekkan konuk oldu. Dizinin 45. bölümünde Ajda Pekkan, Rüzgar'ın çalıştığı televizyon kanalının yeni yıl kutlamasında sahne aldı. Siyah deri bir elbiseyle sahneye çıkan 77 yaşındaki Pekkan, şıklığı, enerjisi ve güzelliğiyle izleyicilerden alkış aldı.

07:48 Burak Özçivit ve Fahriye Evcen'e 80 milyon TL'lik reklam teklifi Yıllar önce sette başlayan arkadaşlıkları aşka dönüşen ve 2016 yılında nikah masasına oturan Burak Özçivit ile Fahriye Evcen çiftine reklam teklifleri yağıyor. Çift, bir mobilya firmasından gelen 80 milyon TL'lik teklifi kabul ederek kamera karşısına geçmeye hazırlanıyor.

02:30 Mahsun Kırmızıgül: Merhametsiz insanlara kızıyorum, annem benim başımın tacı Mahsun Kırmızıgül, Darülaceze'yi ziyaret ettikten sonra duygularını paylaştı. Kırmızıgül, burada kalan sakinlerin yaşamını gördükten sonra 'Beyaz Melek' filmini yazdığını söyledi. Ayrıca, yaşlanan aile büyüklerine bakmayanlara kızan Kırmızıgül, annesinin Alzheimer'a yakalandığını ve onunla geçirdiği zamanların gözünün önüne geldiğini belirtti.

02:29 Galatasaray ve Fenerbahçe, Süper Kupa maçına çıkmama kararı aldı Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da oynanması planlanan Süper Kupa maçı, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin Atatürk görseli taşıyan tişörtlerin giyilmesine izin verilmemesi üzerine maça çıkmama ve Türkiye'ye dönme kararı alması nedeniyle ertelendi. Karar, siyaset, sanat ve medya dünyasının ünlü isimleri tarafından desteklendi.

02:28 Fenomen Eylül Öztürk'ün Tehdit İçeren Paylaşımı Programın Sonunu Getirdi Fenomen Eylül Öztürk'ün, 'Adaletsiz olan kaybedecek. Her gün bir şeyini, bir gün her şeyini' şeklindeki paylaşımının ardından 2. Sayfa magazin programının Dilan Polat yüzünden son bulduğu iddia edildi. Öztürk'ün paylaşımı tehdit olarak yorumlandı.

18:30 Farah, Bade ve Gönül'ü korumak için cinayeti üstlenen Tahir'e engel olmaya çalışır Behnam'dan görüntüleri alan Farah, Bade ve Gönül'e onları cinayete bağlayan hiçbir delilin kalmadığını, görüntüyü yok ederek onları koruyacağını söyler. Ancak Bade, Tahir'in polisle iş birliği yaparak Farah'ı korumak için cinayeti üstlendiğini açıklar. Farah ise Tahir'in kendini feda etmesini engellemek için harekete geçer. Diğer yandan Tahir, Mehmet ve Salim müdür Orhan'ın patronunu ortaya çıkarmak için riskli bir plan yapar.

18:29 2023'DE ARAMIZDAN AYRILAN ÜNLÜ İSİMLER! Türkiye ve dünyadan çok değerli müzisyen, gazeteci ve araştırmacılardan bazıları 2023 yılında hayatını kaybetti. Onlardan bazıları...

18:28 Gönül Dağı 120. bölümünde neler olacak? Gedelli kasabasında tuvaletlerin tıkanmasıyla başlayan sorun, belediye ekipleri tarafından çözülemiyor. Münir Başkan amcaoğullarından yardım ister ve sorunun kaynağı bulunur. Selma'nın öğrencileri beklenmedik bir sebepten hastalanır ve öğretmenlik mesleği tehlikeye girer. Erkan ortadan kaybolur ve Sefer ile Filiz onu bulmaya çalışır.

16:29 Çağla Şıkel - Nail Gönenli... 'AYRILIK ORTAK KARARIMIZ!' Manken ve sunucu Çağla Şıkel ile Avukat Nail Gönenli'nin gözlerden uzak sürdürdüğü bir yıllık ilişkilerinin sona erdiği ortaya çıktı. Ayrılık haberleri sonrası Bomonti'de bir erkekle dans ettiği görüntülerle magazin gündemine gelen Şıkel, hem biten ilişkisi hakkında konuştu hem de "yeni bir aşka mı yelken açtı?" sorusunu cevapladı.

16:29 Oyuncular Sendikası Sansüre Karşı Durduğunu Açıkladı Sendika, her türlü sansür uygulamasına karşı olduklarını belirterek, cezalardan etkilenen oyuncular ve set emekçilerine destek olacaklarını açıkladı.

15:49 Gülşen Yüksel'in işten çıkmasının ardından İrem Derici'den olay sözler: İlahi adalet İrem Derici'nin bir sunucunun partnerini dolandırdığını söyleyince gözler 2. Sayfa programının sunucularına çevrilmişti. Söylentilerin kendileriyle alakasının olmadığını belirten sunuculardan Gülşen Yüksel, bugün programı bıraktığını açıkladı. Derici ise gelişmenin ardından İlahi Adalet şarkısını yayınlayarak ''Kaldır ellerini'' ifadelerini kullandı.

14:45 Acun Ilıcalı, Cumhurbaşkanı Erdoğan itirafı: Sempatim var, AK Parti'ye oy verdim Son günlerde seneler önce Adnan Oktar'ın örgütünde olmasıyla konuşulan Acun Ilıcalı, katıldığı yayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a karşı çıkarsız sempatisinin olduğunu söyleyerek ''Ak Parti'ye oy verdim'' dedi.

13:31 Serdar Ortaç'tan sevenlerini üzen sözler: MS hastalığından dolayı bacağımı kaybedebilirim Yıllardır MS hastalığı ile mücadele eden ve yürümekte güçlük çeken Serdar Ortaç, 3 kez atak geçirdiğini ve 4. atağın gelme durumunda ayağını kaybetme riskinin olduğunu söyledi.

12:00 Müge Dağıstanlı ve Gülşen Yüksel Dolandırıcılık İddialarıyla Gündeme Geldi 18 yıldır program sunduğu partneri Müge Dağıstanlı'yı dolandırdığı söylentisiyle gündeme gelen Gülşen Yüksel, TV 8 ekranlarında yayınlanan 2. Sayfa programına veda etti. Yüksel, "Bu ekranda kardeşimi sizlere emanet ediyorum" diyerek programa veda ederken Dağıstanlı'nın yeni partneri Ali Eyüboğlu olacak.

11:06 Ünlü şarkıcı Kurtuluş Kuş,10 yıldır aşk yaşadığı sevgilisiyle evlendi Şarkılarıyla kısa sürede geniş hayran kitlesine ulaşan ve birçok ünlü isimle düet yapan Kurtuluş Kuş, bir süredir gözlerden uzak aşk yaşadığı Nezaket Şimşek ile dün akşam Ankara'da evlendi.

10:21 RTÜK, Kızıl Goncalar dizisini 'Toplumun değerlerine aykırı' gerekçesiyle ceza verdi RTÜK, tarikat ve cemaatleri konu alan Kızıl Goncalar dizisine toplumun milli ve manevi değerlerine aykırılıktan dolayı ceza verdi. RTÜK'ün kararında dizideki börek sahnesinin de payı olduğu ortaya çıktı.

08:53 İnci Taneleri'nden 2. fragman yayınlandı! Hazar Ergüçlü'nün pavyon dansı alkış topladı Kanal D'nin yeni dizisi İnci Taneleri'nin ikinci fragmanı yayınlandı. Yılmaz Erdoğan'ın yazıp başrol olduğu dizide pavyonda çalışan Dilber'i oynayan Hazar Ergüçlü'nün dansıyla tam not aldı.

07:46 Survivor All Star 2024'ten fragman geldi! Turabi ve Poyraz kavga ediyor Survivor All Star 2024'ten merakla beklenen ilk fragman yayınlandı. Dokunulmazlık oyununda karşı karşıya gelen Turabi ve Poyraz arasında çıkan tartışma bir anda alevleniyor.

18:28 Uzman, kendisiyle ilgili bilinmeyenleri paylaştı Serdar Akar'ın yönettiği 'Kadınlara Mahsus' filminde rol alan Uzman, en yakışıklı bulduğu erkekleri, oyunculuk kariyerini ve estetik tercihlerini anlattı. Ayrıca kadın-erkek ayrımına inanmadığını ve güzellik algısını da paylaştı.

16:10 İki kez güzellik kraliçesi seçilen Alondra Mercado Campos, tutuklandı Geçmişte iki kere güzellik kraliçesi seçilen Alondra Mercado Campos'un evinde çok sayıda silah ve mühimmat bulundu. Gözaltına alınan ünlü isim, silah kaçakçılığı suçlamasından tutuklandı.

14:35 Kanye West, Yahudilerden özür diledi ancak İsrail özrü kabul etmedi ABD'li rapçi Kanye West, geçmişte yaptığı antisemitik yorumlar sebebiyle Yahudilerden özür diledi. Ancak İsrail resmi hesabı, West'in özrünü kabul etmediğini açıkladı. West, son yıllarda yaptığı Yahudi karşıtı yorumlarla da kınanmıştı.

13:23 Rus Rapçi Vacio, Neredeyse Çıplak Parti Düzenlediği İçin Hapis Cezası Aldı Blog yazarı Anastasia Ivleeva tarafından "Neredeyse Çıplak Parti" sloganıyla düzenlediği partiye Rusya'da krizi neden oldu. Katılan ünlü isimlerin işleri iptal edilirken rapçi Vacio, müstehcen kıyafetinden olayı 15 gün hapis ve para cezasına çarptırıldı. Ivleeva ise gelen eleştirilerin ardından özür dileyerek elde edilen gelirin hayır kurumlarına bağışlayacağını söyledi.

11:09 Özgü Namal ve Özcan Deniz'in dizisi Kızıl Goncalar'a RTÜK'ten yaptırım Özgü Namal ve Özcan Deniz'in başrollerini paylaştığı Kızıl Goncalar dizisi, yayınlandığı ilk bölümde aldığı tepkiler üzerine RTÜK tarafından incelenmeye alınmıştı. RTÜK, yapıma para cezası ve yayın durdurma cezası verdi.

10:58 Khloe Kardashian, kız kardeşi Kylie Jenner'a tokat attı Khloe Kardashian, Noel sabahı mutfakta ekmek yaptığı kardeşi Kylie Jenner ile tartışmaya başladı. Kardashian daha sonra Jenner'e tokat atarak herkesi şaşkına çevirdi. Bir süre sonra ikilinin arasındaki tokat olayının espri olduğu anlaşıldı.

10:15 Shakira'nın dev bronz heykeli Kolombiya'da dikildi Shakira'nın doğduğu Kolombiya'da dev bronz heykeli dikildi. Heykelin önüne ise "Kalçaları yalan söylemez, eşsiz bir yetenek, kitleleri harekete geçiren bir ses" yazıldı.

09:18 O Ses Türkiye Yılbaşı Özel'den ilk kareler geldi! Hadise kadroda yok O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programının çekimlerinden renkli kareler geldi. Acun Ilıcalı'nın sunuculuğunu Beyazıt Öztürk'e devrettiği programda, Meryem Uzerli, Murat Boz ve Ebru Gündeş jüri koltuğunda yer aldı. Yarışmada Hadise'nin olmaması dikkat çekti.

08:04 Oyuncu Meriç Aral, Sandık Kokusu dizisi kadrosunu katılıyor Özge Özpirinçci, Demet Akbağ, Metin Akdülger ve Necip Memili'nin başrollerini paylaştığı Sandık Kokusu dizisi, oyuncu kadrosunu genişletiyor. Başarılı oyuncu Meriç Aral, 6. bölümden itibaren diziye dahil oluyor.

00:28 Tanyeli'nin ameliyat sonrası son hali Pankreas kanseri tedavisi gören Tanyeli'nin ameliyatı başarılı geçti. Sosyal medyada paylaşım yapan Tanyeli, dinlenmek zorunda olduğunu ve cevap veremediğini belirtti. Son paylaşımında saçlarının uzamaya başladığı görüldü.

22:29 35 Yıl Sonra Buluşma: Yonca ve Annesinin Biyolojik Ailesi Yonca ve annesi, Esra Erol programında tek bir gençlik fotoğrafıyla başlayan arayışlarının ardından, yarım saat içinde biyolojik ailelerine kavuştu. Yonca'nın annesi, İzmir otogarında terk edilmiş halde bulunmuş ve adını Fatma koymuş. Programda yapılan ihbarlar sonucunda, annenin gerçek ailesi bulundu ve duygusal bir buluşma gerçekleşti. Yarın ATV ekranlarında aileler kavuşacak.

22:28 Mehmet Aslantuğ Kafa Dergisinde Yazarlık Yapacak Ünlü oyuncu Mehmet Aslantuğ, eski eşi Arzum Onan ile sık sık gündeme gelen bir dergide yazarlık yapmaya başladı. Aylık çıkan Kafa Dergisi, Mehmet Aslantuğ'un Ocak ayından itibaren her ay yazılarını yayınlayacağını duyurdu. Aslantuğ, boşanma sürecinde Arzum Onan'ı terk etmediğini ve kalbini başka birine vermediğini belirtmişti.

20:28 Akusta'nın hayatı beyin kanamasıyla değişti Akusta, ortaokulda beyin kanaması geçirdi ve tedavi için Ankara'ya götürüldü. Bu durum nedeniyle futbolu bırakmak zorunda kaldı ve hayatı büyük ölçüde değişti.

20:28 Oscar Ödüllü Filmin Ünlü İsmi Hayatını Kaybetti Parazit filminin başrol oyuncularından Lee Sun-kyun, beklenmedik bir şekilde ölü bulundu. Ünlü ismin ölüm nedeni hakkında çeşitli iddialar bulunuyor.

18:30 Gülten Kaya, kızının doğum gününü Kürtçe kutladı Ünlü sanatçı Ahmet Kaya'nın eşi Gülten Kaya, kızının doğum gününü Kürtçe bir mesajla kutladı. Gülten Kaya, mesajında ayrıca kızının fotoğraflarını da paylaştı. Gülten Kaya ve kızı Melis Kaya, yaşamlarını Paris'te sürdürüyorlar.