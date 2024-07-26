Türk İnfluencer Serap Oğuz ve İş Adamı Cihan Delipınar'ın Masalsı Paris Düğünü - Son Dakika
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Türk İnfluencer Serap Oğuz ve İş Adamı Cihan Delipınar'ın Masalsı Paris Düğünü

Türk İnfluencer Serap Oğuz ve İş Adamı Cihan Delipınar\'ın Masalsı Paris Düğünü

Türkiye'nin sevilen influencerlarından Serap Oğuz ve iş adamı Cihan Delipınar, Paris'te tarihi bir şatoda masalsı bir düğün kutlaması gerçekleştirdi. Nikah merasimleri T.C. Paris Başkonsolosluğu'nda gerçekleşen çift, düğün kutlamalarını Normandiya, Brugge ve Brüksel'i de dahil ettikleri bir Avrupa turuyla taçlandırdı. Serap Delipınar, uzun yıllardır düğün ve nişan organizasyonları düzenleyen bir işletme sahibi olup, bu kez kendi düğününü eşiyle birlikte organize etti.

26.07.2024 20:00
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Türkiye'nin sevilen influencerlarından Yazar Serap Oğuz ve İş adamı, Bilgisayar Mühendisi M. Cihan Delipınar geçtiğimiz ay T.C. Paris Başkonsolosluğu'nda, gerçekleşen nikah merasimi sonrası Normandiya'da tarihi bir şatoda yaptıkları masalsı düğün kutlaması ile hayatlarını birleştirdiler.

3 buçuk yıllık mutlu birlikteliklerini; aileleri ve aralarında cemiyet hayatının önde gelen isimleri ile influencerların da bulunduğu yakın dostlarını beş günlük bir Avrupa tatilinde ağırlayarak kutlayan Delipınar çifti; İstanbul'da başlayan düğün kutlamalarında aşklarını doyasıya yaşadıkları aşk şehri Paris'i, Şato Düğünü yaptıkları Normandiya'yı, çok sevdikleri Brugge ve Brüksel'i de dahil ettikleri bir organizasyon planladılar.

Türk İnfluencer Serap Oğuz ve İş Adamı Cihan Delipınar'ın Masalsı Paris Düğünü

Dillere destan masalsı bir düğün organizasyonları sonrasında İstanbul'a dönen aşık çift, balayı için de İtalya ve Yunanistan'ı kapsayan bir gemi turu tercih ettiler.

Uzun yıllardır İstanbul Suadiye'de bulunan Mutlu Villa isimli işletmesinde düğün ve nişan kutlamaları organize eden Serap Delipınar, bu defa en güzel organizasyonu eşi Cihan Delipınar ile omuz omuza verip; Avrupa'da gerçekleşen kendi düğün kutlamaları için yaptılar.

Türk İnfluencer Serap Oğuz ve İş Adamı Cihan Delipınar'ın Masalsı Paris Düğünü

Evliliklerini Avrupa gezisi ile taçlandırma konusunda bir trende öncülük eden Delipınar çifti özellikle de gezmeyi seven aşıklara ilham oluyor.

Evlilik gibi kutsal ve mutlu bir durumu en yakınları ile sevdikleri destinasyonları kapsayan keyifli bir Avrupa seyahatiyle kutlayarak ve davetlileri ile birlikte konakladıkları Normandiya'da bulunan tarihi şatoda Fransız yemekleri eşliğinde şahane bir organizasyon gerçekleştirdiler.

Türk İnfluencer Serap Oğuz ve İş Adamı Cihan Delipınar'ın Masalsı Paris Düğünü

Yüzlerce yıllık geçmişe sahip tarihi Şatoda aşklarını kutlayarak; kendileri ve davetlileri için unutulmaz anılar hediye ettikleri düğünlerinin tüm detaylarını sosyal medya hesabında paylaşarak kitlelere ilham olan Serap Delipınar, organizatör kimliği ile düğünlerini Avrupa'da gezerek yapmak konusunda çiftlere profesyonel destek vermeye başladıklarını belirtti.

Aşkları ve birbirlerine karşı saygıları ile örnek teşkil eden Cihan & Serap Delipınar çiftine mutluluklar dileriz.

Türk İnfluencer Serap Oğuz ve İş Adamı Cihan Delipınar'ın Masalsı Paris Düğünü
Türk İnfluencer Serap Oğuz ve İş Adamı Cihan Delipınar'ın Masalsı Paris Düğünü
Türk İnfluencer Serap Oğuz ve İş Adamı Cihan Delipınar'ın Masalsı Paris Düğünü
Türk İnfluencer Serap Oğuz ve İş Adamı Cihan Delipınar'ın Masalsı Paris Düğünü
Türk İnfluencer Serap Oğuz ve İş Adamı Cihan Delipınar'ın Masalsı Paris Düğünü
Kaynak: Bültenler

Sosyal Medya, Magazin, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Magazin Türk İnfluencer Serap Oğuz ve İş Adamı Cihan Delipınar'ın Masalsı Paris Düğünü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Türk İnfluencer Serap Oğuz ve İş Adamı Cihan Delipınar'ın Masalsı Paris Düğünü - Son Dakika
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