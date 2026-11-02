Aynı adamla iki kez evlendi! İkisinde de sonu aynı oldu

Ankara’da bir kadın, aldatıldığı iddiasıyla boşandığı eşiyle yeniden evlendikten sonra aynı gerekçeyle ikinci kez mahkemelik oldu. Şeyma U.’nun avukatı Senem Yılmazel, aynı kişiyle aynı nedenle 2 kez çekişmeli boşanmanın nadir görülen bir durum olduğunu söyledi.

11 YILLIK EVLİLİK AYRILIKLA SONUÇLANDI

Kamuda memur olarak çalışan Şeyma U. ile özel bir şirkette satış müdürü olan A.U., 2006 yılında evlendi. Çiftin bu evlilikten 1 çocuğu oldu.

Şeyma U., 11 yıl sonra 2017 yılında eşinin kendisini aldattığını iddia ederek boşanma davası açtı. Aile Mahkemesi, çekişmeli boşanma davası sonucunda kadını haklı bularak çiftin boşanmasına karar verdi. Mahkeme, A.U.’nun 125 bin lira tazminat ödemesine de hükmetti. Karar, 2020 yılında Yargıtay tarafından onandı.

PANDEMİDE YENİDEN BİR ARAYA GELDİLER

Boşanmanın kesinleşmesinden 1 yıl sonra çift yeniden barıştı ve ikinci kez nikah masasına oturdu.

Şeyma U.’nun avukatı Senem Yılmazel, çiftin pandemi döneminde yeniden bir araya geldiğini anlattı. Yılmazel, “2021 yılında pandemi sürecinde kendilerini çok yalnız hissetmişler. Daha sonra eşi çok ısrar etmiş, hatalarından ders aldığını, aynı hataları bir daha yapmayacağını iletmiş. Taraflar yeniden bir araya gelip yaklaşık 2,5 yıl aynı evde yaşamaya devam etmişler” dedi.

2023'TE İKİNCİ BOŞANMA DAVASI

Şeyma U., 2023 yılında eşinin kendisini tekrar aldattığını iddia ederek ikinci kez boşanma davası açtı. Avukat Yılmazel, müvekkilinin kendisini yeniden aradığını belirterek, “Eski eşiyle yeniden evlendiğini ve yeniden boşanmak istediğini aktardı” dedi.

Aynı sorunların ikinci evlilikte de sürdüğünü belirten Yılmazel, “Aslında kişiler aynı, sebep aynı ama zaman ayrıydı. Biz 2023 yılında ikinci boşanma davasını açtık. Müvekkilin eşi, eşini sevdiğini, boşanmak istemediğini iletti. Ama mahkemece de haklı görülmedi. Çünkü deliller de vardı” ifadelerini kullandı.

İLK BOŞANMA KARARI DELİL OLARAK SUNULDU

Yılmazel, kesinleşen ilk boşanma kararını ikinci davada delil olarak sunduklarını belirtti. Aile Mahkemesi, bu kararı da değerlendirerek ikinci davada da kadını haklı buldu ve çiftin boşanmasına karar verdi. Karar, üst mahkemelerden geçerek kesinleşti.

“NADİREN KARŞILAŞTIĞIMIZ BİR DURUM”

Yılmazel, davanın kendileri açısından da sıra dışı olduğunu vurgulayarak şöyle konuştu:

“Tekrar aynı kişiyle ikinci kez boşanmış oldu. Bu bizim nadiren karşılaştığımız bir durum. Yani aynı kişiyle ikinci kez evlenip, ikinci kez aynı sebeple boşanılması ve iki davanın da çekişmeli dava olması nadir karşılaştığımız bir durumdur.