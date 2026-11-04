Deniz Baysal'ın oynadığı reklam filminde "sütyen" krizi - Son Dakika
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Deniz Baysal'ın oynadığı reklam filminde "sütyen" krizi

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Deniz Baysal\'ın oynadığı reklam filminde "sütyen" krizi
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"Taşacak Bu Deniz" dizisinin yıldızı Deniz Baysal'ın yer aldığı reklam filmi, kombininde sütyen izinin görünmesi gerekçesiyle silinerek rötüşlandı; markanın videoyu düzenleyip yeniden yüklemesine sosyal medyada "Kadın bedeninden bu kadar mı korkuyorsunuz?" tepkileri yağdı.

"Taşacak Bu Deniz" dizisinde rol alan ünlü oyuncu Deniz Baysal, bir markanın reklam filmiyle gündeme geldi. Reklam filminde tercih edilen kombinde oyuncunun sütyen izinin belirgin olması üzerine markanın videoyu kısa süre içinde sildiği ve düzenleme yaparak yeniden paylaştığı iddia edildi.

Deniz Baysal'ın oynadığı reklam filminde

REKLAM VİDEOSU SİLİNİP YENİDEN YÜKLENDİ

Deniz Baysal'ın yer aldığı reklam filmi sosyal medyada yayınlandıktan kısa bir süre sonra yayından kaldırıldı. Oyuncunun kombinindeki sütyen izi dijital müdahaleyle kaldırıldıktan sonra video tekrar paylaşıldı. Markanın bu hamlesi sosyal medyada dikkatlerden kaçmadı ve kısa sürede tepki topladı.

Deniz Baysal'ın oynadığı reklam filminde

"KADIN BEDENİNDEN BU KADAR MI KORKUYORSUNUZ?"

Durumu fark eden Deniz Baysal'ın hayranları ve sosyal medya kullanıcıları yapılan müdahaleye tepki gösterdi. Gelen yorumlardan bazıları şöyle sıralandı:

  • "Vallahi rezalet, nasıl düşündüklerini bilmiyorum"
  • "Sütyen izi göründü diye reklamı silip yeniden yüklemek nedir ya?"
  • "Kadın bedeninden bu kadar mı korkuyorsunuz?"
  • "Ne saçma, etkileşimi de yok ettiler"

AÇIKLAMALARIYLA GÜNDEME GELMİŞTİ

Başarılı oyuncu geçtiğimiz günlerde yaptığı bir açıklamada şu ifadeleri kullanarak gündem olmuştu: "Biz TRT Tabii'de bir iş çektik, Ayşe Şasa... Aslında ben onunla birlikte benim hayatım değişti. Ben İslâm tasavvufunu okumaya başladım ve bana çok iyi geldi. Başka kapılar açtı."

Taşacak Bu DenizDeniz BaysalMagazinSon Dakika

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SON DAKİKA: Deniz Baysal'ın oynadığı reklam filminde "sütyen" krizi - Son Dakika
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