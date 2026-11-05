Afyonkarahisar’da 8 kişiyi öldüren saldırgan yakalandı

Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde 8 kişiyi öldürüp 1 kişiyi yaraladıktan sonra kaçan Arif Sefa Özdemir, Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde yakalandı.

8 kişiyi tüfekle katlettikten sonra gasbettiği araçla Eskişehir'e kaçan ve aracı Seyitgazi ilçesine bağlı Taşlık Mahallesi'nde çamura saplanınca yaya olarak kaçmaya devam eden cinayet şüphelisi Ali Sefa Ö.'nün yeri tespit edildi. Jandarma ekipleri, şahsın Seyitgazi'ye bağlı Kuyucak Mahallesi'ndeki bir maden ocağı yakınlarında olduğunu belirledi.

YAKALANMADAN ÖNCE 2 JANDARMAYI YARALADI

Bölgeyi ablukaya alan ekiplerin "Teslim ol" ihtarına tüfeğiyle ateş açarak karşılık veren zanlı Ali Sefa Özdemir, güvenlik güçlerinin operasyonuyla etkisiz hale getirilerek yakalandı. Bu sırada zanlının ateş açması üzerine 2 jandarmanın hafif yaralandığı öğrenildi. Gözaltına alınan zanlı, işlemleri yapılmak üzere karakola götürüldü.

Eskişehir Valiliği tarafından yapılan yazılı basın açıklamasında, komşu il Afyonkarahisar'da silahlı saldırılarda bulunan firari şahsın yakalanmasına ilişkin bilgilere yer verildi. Açıklamada, "Bugün Afyonkarahisar ilimizde silahlı saldırılarda bulunan fail ilimiz sınırları içerisinde İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerimizin ortak çalışması sonucu sağ olarak yakalanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadeleri kullanıldı.

3 AYRI KÖYDE KATLİAM YAPTI

Edinilen bilgilere göre saldırgan, ilk olarak İhsaniye'ye bağlı Yukarıtandır köyünde yol üzerindeki 3 kadını akşam saatlerinde pompalı tüfekle ateş ederek öldürdü. Kırmızı hafif ticari araçla olay uzaklaşan saldırgan, ardından ilçeye bağlı Ayazini köyünde otomobil içerisindeki 3 kişiyi pompalı tüfekle vurup kaçtı. Ardından Kıyır köyüne gelen saldırgan, burada da bir otomobildeki 2 kişiyi vurup, öldürdükten sonra bir kez daha kaçmaya başladı.

İl merkezine bağlı Osman Gazi Mahallesi'nde de yine bir kadın saldırgan tarafından otomobilinde tüfekle vuruldu. Ağır yaralı kadın, sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

GÜVENLİK KAMERALARINA YAKALANDI

Saldırıların ardından kaçmaya başlayan şüpheli güvenlik kameralarına yakalandı. Görüntülerde şüphelinin gasbettiği kırmızı renkli hafif ticari araçtan elinden pompalı tüfekle çıktığı görüldü. Bir süre ilerleyip yeniden aracın yanına gelen saldırganın diğer kapıyı açıp, eline bir kova alarak uzaklaştığı anlar da anbean kaydedildi. Kimliği tespit edilen şahsa ait fotoğraflar da emniyet ve jandarma birimlerine dağıtıldı.





HAYATINI KAYBEDENLERDEN 2'Sİ KÖY ÖĞRETMENİ

Katliamın ardından yapılan incelemelerde, kurbanlardan ikisinin köy öğretmeni olduğu tespit edildi. Gözü dönmüş saldırganın İhsaniye Yukarıtandır Ortaokulu’nda görev yapan Ayşe Sena Demir ve Hilal Mete öğretmenlerin bulunduğu otomobil dahil karayolu üzerinde seyreden araçları rastgele durdurmaya çalıştığı ve içerisindeki insanlara kurşun yağdırdığı tespit edildi.





VALİLİK: ADLİ SÜREÇ HASSASİYETLE YÜRÜTÜLMEKTEDİR

Olaya ilişkin Afyonkarahisar Valiliği'nden yapılan açıklamada, "İlimizde meydana gelen silahlı saldırılarda maalesef 8 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 1 vatandaşımız ağır yaralanmıştır. Olayın tüm yönleriyle aydınlatılması ve sürecin sağlıklı bir şekilde yürütülmesi amacıyla devletimizin ilgili tüm kurumları, olayın ilk anından itibaren koordinasyon içerisinde hareket ederek gerekli çalışmaları titizlikle sürdürmektedirler. Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığımız koordinasyonunda adli süreç hassasiyetle yürütülmektedir. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, kederli ailelerine ve yakınlarına başsağlığı ve sabır diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

BAŞSAVCILIK: 1 BAŞSAVCIVEKİLİ VE 3 CUMHURİYET SAVCISI GÖREVLENDİRİLDİ

Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada ise, "Olayla ilgili olarak Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılarak 1 başsavcıvekili ve 3 cumhuriyet savcısı görevlendirilmiş, olayın faillerinin yakalamasına yönelik çalışmalar kolluk kuvvetlerince devam etmekte olup, soruşturma titizlikle yürütülmektedir." ifadesi kullanıldı.