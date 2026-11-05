Afyonkarahisar’da 8 kişiyi öldüren saldırgan yakalandı - Son Dakika
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Afyonkarahisar’da 8 kişiyi öldüren saldırgan yakalandı

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Afyonkarahisar’da 8 kişiyi öldüren saldırgan yakalandı
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Afyonkarahisar’da 8 kişiyi öldüren saldırgan yakalandı
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Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde 8 kişiyi öldürüp 1 kişiyi yaraladıktan sonra kaçan saldırgan, Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde yakalandı. Gasbettiği aracı çamura saplanınca terk ederek yaya olarak kaçan zanlı, jandarma ekiplerinin "Teslim ol" çağrısına tüfekle ateş açarak karşılık verdi. Düzenlenen operasyonla etkisiz hale getirilen saldırganın açtığı ateş sonucu 2 jandarma hafif yaralandı.

Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde 8 kişiyi öldürüp 1 kişiyi yaraladıktan sonra kaçan Arif Sefa Özdemir, Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde yakalandı.

8 kişiyi tüfekle katlettikten sonra gasbettiği araçla Eskişehir'e kaçan ve aracı Seyitgazi ilçesine bağlı Taşlık Mahallesi'nde çamura saplanınca yaya olarak kaçmaya devam eden cinayet şüphelisi Ali Sefa Ö.'nün yeri tespit edildi. Jandarma ekipleri, şahsın Seyitgazi'ye bağlı Kuyucak Mahallesi'ndeki bir maden ocağı yakınlarında olduğunu belirledi.

YAKALANMADAN ÖNCE 2 JANDARMAYI YARALADI

Bölgeyi ablukaya alan ekiplerin "Teslim ol" ihtarına tüfeğiyle ateş açarak karşılık veren zanlı Ali Sefa Özdemir, güvenlik güçlerinin operasyonuyla etkisiz hale getirilerek yakalandı. Bu sırada zanlının ateş açması üzerine 2 jandarmanın hafif yaralandığı öğrenildi. Gözaltına alınan zanlı, işlemleri yapılmak üzere karakola götürüldü.

Eskişehir Valiliği tarafından yapılan yazılı basın açıklamasında, komşu il Afyonkarahisar'da silahlı saldırılarda bulunan firari şahsın yakalanmasına ilişkin bilgilere yer verildi. Açıklamada, "Bugün Afyonkarahisar ilimizde silahlı saldırılarda bulunan fail ilimiz sınırları içerisinde İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerimizin ortak çalışması sonucu sağ olarak yakalanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadeleri kullanıldı.

Afyonkarahisar’da 8 kişiyi öldüren saldırgan yakalandı

3 AYRI KÖYDE KATLİAM YAPTI 

Edinilen bilgilere göre saldırgan, ilk olarak İhsaniye'ye bağlı Yukarıtandır köyünde yol üzerindeki 3 kadını akşam saatlerinde pompalı tüfekle ateş ederek öldürdü. Kırmızı hafif ticari araçla olay uzaklaşan saldırgan, ardından ilçeye bağlı Ayazini köyünde otomobil içerisindeki 3 kişiyi pompalı tüfekle vurup kaçtı. Ardından Kıyır köyüne gelen saldırgan, burada da bir otomobildeki 2 kişiyi vurup, öldürdükten sonra bir kez daha kaçmaya başladı.

İl merkezine bağlı Osman Gazi Mahallesi'nde de yine bir kadın saldırgan tarafından otomobilinde tüfekle vuruldu. Ağır yaralı kadın, sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Afyonkarahisar’da 8 kişiyi öldüren saldırgan yakalandı

GÜVENLİK KAMERALARINA YAKALANDI

Saldırıların ardından kaçmaya başlayan şüpheli güvenlik kameralarına yakalandı. Görüntülerde şüphelinin gasbettiği kırmızı renkli hafif ticari araçtan elinden pompalı tüfekle çıktığı görüldü. Bir süre ilerleyip yeniden aracın yanına gelen saldırganın diğer kapıyı açıp, eline bir kova alarak uzaklaştığı anlar da anbean kaydedildi. Kimliği tespit edilen şahsa ait fotoğraflar da emniyet ve jandarma birimlerine dağıtıldı.

Afyonkarahisar’da 8 kişiyi öldüren saldırgan yakalandı


HAYATINI KAYBEDENLERDEN 2'Sİ KÖY ÖĞRETMENİ

Katliamın ardından yapılan incelemelerde, kurbanlardan ikisinin köy öğretmeni olduğu tespit edildi. Gözü dönmüş saldırganın İhsaniye Yukarıtandır Ortaokulu’nda görev yapan Ayşe Sena Demir ve Hilal Mete öğretmenlerin bulunduğu otomobil dahil karayolu üzerinde seyreden araçları rastgele durdurmaya çalıştığı ve içerisindeki insanlara kurşun yağdırdığı tespit edildi.

Afyonkarahisar’da 8 kişiyi öldüren saldırgan yakalandı


VALİLİK: ADLİ SÜREÇ HASSASİYETLE YÜRÜTÜLMEKTEDİR

Olaya ilişkin Afyonkarahisar Valiliği'nden yapılan açıklamada, "İlimizde meydana gelen silahlı saldırılarda maalesef 8 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 1 vatandaşımız ağır yaralanmıştır. Olayın tüm yönleriyle aydınlatılması ve sürecin sağlıklı bir şekilde yürütülmesi amacıyla devletimizin ilgili tüm kurumları, olayın ilk anından itibaren koordinasyon içerisinde hareket ederek gerekli çalışmaları titizlikle sürdürmektedirler. Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığımız koordinasyonunda adli süreç hassasiyetle yürütülmektedir. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, kederli ailelerine ve yakınlarına başsağlığı ve sabır diliyoruz." ifadelerine yer verildi. 

Afyonkarahisar’da 8 kişiyi öldüren saldırgan yakalandı

BAŞSAVCILIK: 1 BAŞSAVCIVEKİLİ VE 3 CUMHURİYET SAVCISI GÖREVLENDİRİLDİ

Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada ise, "Olayla ilgili olarak Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılarak 1 başsavcıvekili ve 3 cumhuriyet savcısı görevlendirilmiş, olayın faillerinin yakalamasına yönelik çalışmalar kolluk kuvvetlerince devam etmekte olup, soruşturma titizlikle yürütülmektedir." ifadesi kullanıldı.

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Okurların en beğendiği yorum

“8 kişiyi öldür sonra yakala ömür boyu hapis besle idam idam idam bu kadar basit”

Tüm yorumlar (33)
SeyitgaziEskişehirJandarmaİhsaniyeGüncelAfyonAfyonSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

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    Yorumlar (33)

  • Sinan Zeybekler Sinan Zeybekler:
    8 kişiyi öldür sonra yakala ömür boyu hapis besle idam idam idam bu kadar basit 127 0 Yanıtla
  • Muhittin Olcar Muhittin Olcar:
    hemen asin gitsin Mali 67 0
    ZİYA BAŞKAN ZİYA BAŞKAN:
    Bu adamı yaşatmazlar aha da yıldızlayın bu mesajı 2027’yi görmez bu adam 15 0
  • murat özkan murat özkan:
    Atın içeri sıcak sıcak yatsın ekmek elden su barajdan 32 0
    Mert2001 Mert2001:
    barajmı ??ya erikli ya munzur su valla ben olsam başka su olursa yatmam 4 1
  • muzaffer doğan muzaffer doğan:
    bunca akıttığı kandan sonrası gözden kaçması mümkün değil, neden bu kadar seri katil olduğunu merak ediyoruz ,ne zoru vardı degermiydi ,aslaaa 24 0 Yanıtla
  • kenanbildirim kenanbildirim:
    KISASTA HAYAT VARDIR. 17 0 Yanıtla
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