Afyonkarahisar’da gizemli cinayetler! Ölü sayısı 7'ye yükseldi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Afyonkarahisar’da gizemli cinayetler! Ölü sayısı 7'ye yükseldi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Afyonkarahisar’da gizemli cinayetler! Ölü sayısı 7\'ye yükseldi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
9 yorum

Afyonkarahisar’da gizemli cinayetler! Ölü sayısı 7'ye yükseldi

Afyonkarahisar’ın İhsaniye ilçesinde iki farklı köyde araç içerisindeki 5 kişiyi pompalı tüfekle vurarak öldüren şüphelinin, kaçış güzergahında başka bir noktada 2 kişiyi daha tüfekle öldürdüğü belirlendi.

İKİ FARKLI OTOMOBİLDE 5 CESET BULUNDU

İlçeye bağlı Ayazini ve Kıyır kırsal mahallelerinde iki farklı otomobil içerisinde toplam 5 kişinin cesedi bulundu. Şahısların pompalı tüfekle vurularak öldürüldükleri belirlendi. 

2 KİŞİYİ DAHA ÖLDÜRDÜ

Yapılan ilk tespit ve saha araştırmalarında, olayın faili olduğu belirlenen şahsın bölgeden ayrıldıktan sonra başka bir konuma giderek burada da 2 kişiyi tüfekle vurarak öldürdüğü, 1 kişiyi de yaraladığı ortaya çıktı.

Kırmızı renkli hafif ticari araçla olay yerlerinden uzaklaşan ve şehir dışından geldiği belirlenen silahlı şüphelinin, Kütahya istikametine doğru kaçtığı tespiti üzerine, sınır iller de dahil olmak üzere teyakkuza geçildi.

KİMLİK TESPİTİ ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Jandarma ekipleri cinayetlerin işlendiği mahallelerin giriş ve çıkışlarını tamamen kapatırken, polis ve jandarma ekiplerinin firari şahsı yakalamaya yönelik geniş çaplı operasyonu sürüyor. Yaşamını yitirenlerin kimlik tespit çalışmalarının da devam ettiği bildirildi.

Olay yerinden kareler;

Afyonkarahisar’da gizemli cinayetler! Ölü sayısı 7'ye yükseldi
Afyonkarahisar’da gizemli cinayetler! Ölü sayısı 7'ye yükseldi
Afyonkarahisar’da gizemli cinayetler! Ölü sayısı 7'ye yükseldi
Afyonkarahisar’da gizemli cinayetler! Ölü sayısı 7'ye yükseldi
Afyonkarahisar’da gizemli cinayetler! Ölü sayısı 7'ye yükseldi
Afyonkarahisar’da gizemli cinayetler! Ölü sayısı 7'ye yükseldi
GündemGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    Yorumlar (9)

  • medinem4549 medinem4549:
    bu saatten sonra ölenler akıllara hep fon itirafçılarını getirir ?? 0 4 Yanıtla
  • Hak Adalet Hak Adalet:
    Millet kafayı yedi iyice. 0 1
  • ZİYA BAŞKAN ZİYA BAŞKAN:
    nereye gidiyor insanlık anlamadım ya 0 0
  • mehmet demirtaş mehmet demirtaş:
    Kesin eski kocadır yada mal alme verme meselesi .:( 0 0
  • Hüseyin Çelik Hüseyin Çelik:
    ah ülke vah ülkem eyvah eyvah 0 0 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Okullarda bir dönem tarih oldu Okullarda bir dönem tarih oldu
Emeklilerin beklediği haber geldi Şimşek resmen duyurdu Emeklilerin beklediği haber geldi! Şimşek resmen duyurdu
Burak Yılmaz’dan Emre Belözoğlu için olay sözler: Benim için önemi yok Burak Yılmaz'dan Emre Belözoğlu için olay sözler: Benim için önemi yok
Altın yatırımcısının umudu Baba Vanga 2027 için öyle bir kehaneti var ki... Altın yatırımcısının umudu Baba Vanga! 2027 için öyle bir kehaneti var ki...
Chelsea’de akılalmaz olay Her gün 2 saat o odadan çıkmıyordu Chelsea'de akılalmaz olay! Her gün 2 saat o odadan çıkmıyordu
Fenerbahçe, Liverpool’u devirdi Kasasına giren para dudak uçuklattı Fenerbahçe, Liverpool'u devirdi! Kasasına giren para dudak uçuklattı
Prof. Dr. Şener, emekli maaşı ve altın için rakam verdi İşte beklenen tablo Prof. Dr. Şener, emekli maaşı ve altın için rakam verdi! İşte beklenen tablo
Köfteci Yusuf’a giden vatandaşın isyanı: Demek ki sabah erken saatlerde... Köfteci Yusuf'a giden vatandaşın isyanı: Demek ki sabah erken saatlerde...
17:52
Dursun Özbek çileden çıktı: Para ödemem, gelin bunu düzeltin
Dursun Özbek çileden çıktı: Para ödemem, gelin bunu düzeltin
17:28
Liverpool zaferi sonrası Rıdvan Dilmen’den çok konuşulacak iddia
Liverpool zaferi sonrası Rıdvan Dilmen'den çok konuşulacak iddia
17:05
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ikinci aşamayı işaret etmişti Fatma Betül Sayan, saatlerdir hesap veriyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ikinci aşamayı işaret etmişti! Fatma Betül Sayan, saatlerdir hesap veriyor
16:45
Bakan Şimşek sinyali verdi İşte en düşük emekli ve memur maaşı için konuşulan rakam
Bakan Şimşek sinyali verdi! İşte en düşük emekli ve memur maaşı için konuşulan rakam
16:41
Liverpool’u yıktı, İngiliz devlerini peşine taktı Transfer bombası
Liverpool'u yıktı, İngiliz devlerini peşine taktı! Transfer bombası
16:40
Nereden nereye Bir zamanlar Süper Lig’i sallayan kulüp yok oldu
Nereden nereye! Bir zamanlar Süper Lig'i sallayan kulüp yok oldu
16:18
Burak Yılmaz’dan Emre Belözoğlu için olay sözler: Benim için önemi yok
Burak Yılmaz'dan Emre Belözoğlu için olay sözler: Benim için önemi yok
12:05
Fatma Betül Sayan Kaya ifade için adliyede İlk soğuk duşu girişte yaşadı
Fatma Betül Sayan Kaya ifade için adliyede! İlk soğuk duşu girişte yaşadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.11.2026 18:25:12. #.0.2#
SON DAKİKA: Afyonkarahisar’da gizemli cinayetler! Ölü sayısı 7'ye yükseldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android