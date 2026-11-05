Afyonkarahisar’da gizemli cinayetler! Ölü sayısı 7\'ye yükseldi

Afyonkarahisar’ın İhsaniye ilçesinde iki farklı köyde araç içerisindeki 5 kişiyi pompalı tüfekle vurarak öldüren şüphelinin, kaçış güzergahında başka bir noktada 2 kişiyi daha tüfekle öldürdüğü belirlendi.

İKİ FARKLI OTOMOBİLDE 5 CESET BULUNDU

İlçeye bağlı Ayazini ve Kıyır kırsal mahallelerinde iki farklı otomobil içerisinde toplam 5 kişinin cesedi bulundu. Şahısların pompalı tüfekle vurularak öldürüldükleri belirlendi.

2 KİŞİYİ DAHA ÖLDÜRDÜ

Yapılan ilk tespit ve saha araştırmalarında, olayın faili olduğu belirlenen şahsın bölgeden ayrıldıktan sonra başka bir konuma giderek burada da 2 kişiyi tüfekle vurarak öldürdüğü, 1 kişiyi de yaraladığı ortaya çıktı.

Kırmızı renkli hafif ticari araçla olay yerlerinden uzaklaşan ve şehir dışından geldiği belirlenen silahlı şüphelinin, Kütahya istikametine doğru kaçtığı tespiti üzerine, sınır iller de dahil olmak üzere teyakkuza geçildi.

KİMLİK TESPİTİ ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Jandarma ekipleri cinayetlerin işlendiği mahallelerin giriş ve çıkışlarını tamamen kapatırken, polis ve jandarma ekiplerinin firari şahsı yakalamaya yönelik geniş çaplı operasyonu sürüyor. Yaşamını yitirenlerin kimlik tespit çalışmalarının da devam ettiği bildirildi.

Olay yerinden kareler;