Fatma Betül Sayan Kaya, adliyeye vatandaş kısmından giriş yaptı - Son Dakika
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Fatma Betül Sayan Kaya, adliyeye vatandaş kısmından giriş yaptı

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Fatma Betül Sayan Kaya, adliyeye vatandaş kısmından giriş yaptı
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2 yorum
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Fatma Betül Sayan Kaya, adliyeye vatandaş kısmından giriş yaptı
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Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi İlyas Kaya, fon soruşturması kapsamında “şüpheli” sıfatıyla ifade vermek için geldikleri Çağlayan adliyesine vatandaş kısmından giriş yaptı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen sermaye piyasalarındaki fon soruşturmasında kritik bir safhaya geçildi. Soruşturmayı yürüten savcılık, ifadelerinin alınması amacıyla emniyet aracılığıyla 3 kritik isme çağrıda bulundu.

<a class='keyword-sd' href='/fatma-betul-sayan-kaya/' title='Fatma Betül Sayan Kaya'>Fatma Betül Sayan Kaya</a>, adliyeye vatandaş kısmından giriş yaptı

Eski Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, eşi İlyas Kaya ve eski Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı İbrahim Ömer Gönül, sabah saatlerinde Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne ulaştı.

Fatma Betül Sayan Kaya, adliyeye vatandaş kısmından giriş yaptı

VATANDAŞ KAPISINDAN GİRİŞ YAPTILAR

Soruşturmada "şüpheli" sıfatıyla yer alan Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi İlyas Kaya'nın, adliyeye protokol veya VIP girişleri yerine vatandaşların kullandığı ana kapıdan giriş yapması dikkat çekti.

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Fatma Betül Sayan KayaFon Soruşturmasıİlyas KayaÇağlayanGüncelSon Dakika

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    Yorumlar (2)

  • ibrahimhantas ibrahimhantas:
    ayrıcalığı olmasa şimdiye kadar içeri girerdi 0 0
  • İdris KAŞ İdris KAŞ:
    Çok ayip edilmiş,bu cok ayip edene.oysa kirmizi hali serilmeliydi,onurunu kaybetmiş yerlerde surunene 0 0
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