Güne damga vuran iddia! Emre Belözoğlu göreve gelir gelmez Zeki Murat Göle ile yollar ayrıldı - Son Dakika
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Güne damga vuran iddia! Emre Belözoğlu göreve gelir gelmez Zeki Murat Göle ile yollar ayrıldı

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Güne damga vuran iddia! Emre Belözoğlu göreve gelir gelmez Zeki Murat Göle ile yollar ayrıldı
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UEFA Şampiyonlar Ligi zaferinin ardından Fenerbahçe'deki görevine başlayan Emre Belözoğlu'nun ekibi yenileniyor. Bu doğrultuda uzun yıllardır kulüpte görev yapan Zeki Murat Göle ile yolların ayrıldığı iddia edildi.

UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki 3-2'lik tarihi Liverpool zaferinin ardından teknik direktörlük koltuğuna Emre Belözoğlu'nu getiren Fenerbahçe'de teknik ekip baştan aşağı yenileniyor. Sarı-lacivertli ekibin başında Çorum FK maçı hazırlıklarına başlayan Belözoğlu'nun yeni ekibi şekillenirken, çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

ZEKİ MURAT GÖLE İLE YOLLAR AYRILDI

Kulübe yakın kaynakların iddiasına göre, Fenerbahçe'deki teknik kadro değişiminde en çarpıcı gelişme uzun yıllardır kulüpte görev yapan Zeki Murat Göle ile ilgili yaşandı. Emre Belözoğlu'nun isteği doğrultusunda Zeki Murat Göle'nin görevine son verildiği öne sürüldü.

PAZAR GÜNÜNE KADAR İZİNLİ

Zeki Murat Göle dahil teknik heyette bulunan bazı isimlerin A Takım ile ilişiğinin kesilmesine rağmen pazar gününe kadar izinli sayılacağı, kendilerine pazartesi günü kulüp içerisinde başka bir görev verilmesinin planlandığı aktarıldı. 

UEFA Şampiyonlar LigiEmre BelözoğluFenerbahçeFutbolGöleSporSon Dakika

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SON DAKİKA: Güne damga vuran iddia! Emre Belözoğlu göreve gelir gelmez Zeki Murat Göle ile yollar ayrıldı - Son Dakika
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