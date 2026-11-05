Fenerbahçe, Emre Belözoğlu ile yarın sözleşme imzalayacak

Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu dönemi resmen başlıyor. Sarı-lacivertli kulüp, yeni teknik direktörü için düzenlenecek imza töreninin tarihini ve saatini kamuoyuyla paylaştı.

İMZA TÖRENİ CUMA GÜNÜ

Fenerbahçe'den yapılan açıklamaya göre Emre Belözoğlu'nun imza töreni, 6 Kasım Cuma günü saat 16.00'da Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi 1907 Tribünü'nde gerçekleştirilecek.

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Teknik Direktörümüz Emre Belözoğlu’nun imza töreni, 6 Kasım Cuma günü saat 16.00’da Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi 1907 Tribünü’nde gerçekleştirilecektir. Kamuoyunun ve değerli basın mensuplarının bilgisine sunarız."

İLK SINAVI ÇORUM FK KARŞISINDA

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Emre Belözoğlu, 5 Kasım'da sarı-lacivertli takımla ilk antrenmanına çıktı. Bir gün önce Şampiyonlar Ligi'nde oynanan ve Fenerbahçe'nin Liverpool'u 3-2 mağlup ettiği karşılaşmayı tribünden takip eden Belözoğlu, ikinci döneminin ilk maçına hazırlanıyor.

46 yaşındaki teknik adam, 8 Kasım Pazar günü Süper Lig'de deplasmanda oynanacak Çorum FK karşılaşmasında takımının başında olacak.