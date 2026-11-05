Fenerbahçe, Emre Belözoğlu ile yarın sözleşme imzalayacak

Fenerbahçe, Emre Belözoğlu ile yarın sözleşme imzalayacakGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Fenerbahçe, teknik direktörlük görevine getirilen Emre Belözoğlu'nun imza töreninin 6 Kasım Cuma günü saat 16.00'da düzenleneceğini açıkladı. Sarı-lacivertli takımla ilk antrenmanına çıkan 46 yaşındaki teknik adam, ikinci döneminin ilk maçında pazar günü Çorum FK karşısında sahaya çıkacak.
Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu dönemi resmen başlıyor. Sarı-lacivertli kulüp, yeni teknik direktörü için düzenlenecek imza töreninin tarihini ve saatini kamuoyuyla paylaştı.
İMZA TÖRENİ CUMA GÜNÜ
Fenerbahçe'den yapılan açıklamaya göre Emre Belözoğlu'nun imza töreni, 6 Kasım Cuma günü saat 16.00'da Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi 1907 Tribünü'nde gerçekleştirilecek.
Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Teknik Direktörümüz Emre Belözoğlu’nun imza töreni, 6 Kasım Cuma günü saat 16.00’da Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi 1907 Tribünü’nde gerçekleştirilecektir. Kamuoyunun ve değerli basın mensuplarının bilgisine sunarız."
İLK SINAVI ÇORUM FK KARŞISINDA
Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Emre Belözoğlu, 5 Kasım'da sarı-lacivertli takımla ilk antrenmanına çıktı. Bir gün önce Şampiyonlar Ligi'nde oynanan ve Fenerbahçe'nin Liverpool'u 3-2 mağlup ettiği karşılaşmayı tribünden takip eden Belözoğlu, ikinci döneminin ilk maçına hazırlanıyor.
46 yaşındaki teknik adam, 8 Kasım Pazar günü Süper Lig'de deplasmanda oynanacak Çorum FK karşılaşmasında takımının başında olacak.
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